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Путаются под ногами... Минэконом Узбекистана посетовал на избыток трудоспособных граждан
10:13 29.05.2018

Основным препятствием на пути экономического прогресса Узбекистана является высокая доля трудоспособного населения. Об этом 28 мая заявил министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев, сообщает Kun.uz.

"Мы отдаем себе отчет в том, что главной нашей проблемой в ближайшее десятилетие будет чрезвычайно высокая доля трудоспособных граждан в общей численности населения - свыше 60%. В связи с этим все те меры, которые предпринимаются в рамках стратегии действий республики, в первую очередь направлены на обеспечение соответствующих темпов роста не только экономики, но и создание рабочих мест", - сказал Ходжаев на Международной научно-практической конференции в Ташкентском государственном экономическом университете.

В этом же выступлении министр отметил, что наличие высокого уровня трудоспособного населения нужно использовать как фактор экономического роста, и привел в пример страны со сложным демографическим положением, где существует нехватка трудовых ресурсов.

Также Ходжаев заявил, что в Узбекистане существует проблема с созданием рабочих мест, и этот вопрос поставлен во главу угла, так как его решение повлечет за собой сокращение безработицы и снизит социальную напряженность. Он признал, что в прошлом в стране был период, "когда многие вещи оставались на бумаге, то есть не реализованными". "Это происходило из-за отсутствия тесной связи между низовыми структурами, где должны были происходить реформы, и министерствами, которые их осуществляли", - цитирует министра Sputnik.

Теперь же в условиях, когда "президент один раз в две недели посещает тот или иной регион", встречи с членами правительства – "это инструмент, позволяющий заниматься ежедневной реализацией стратегии развития не на бумаге. Такие поездки, этот динамизм и оперативность, они всех нас держат в определенном напряжении".

По данным Госкомстата, уровень безработицы в почти 32-миллионном Узбекистане в 2017 году составил 5,8% (837 тысяч человек) от экономически активного населения. В 2018-м власти запланировали создать около 350 тысяч рабочих мест.

Борьба с безработицей в Узбекистане ведется, в том числе, и путем экспорта трудовых мигрантов. Этим занимается, в основном, Агентство по внешней трудовой миграции. К примеру, в феврале-марте текущего года были подписаны соглашения об организованной поставке рабочей силы с российскими, японскими и турецкими компаниями. В целях доимиграционной подготовки мигрантов в 2017 году в Самарканде был открыт Центр по обучению и адаптации граждан, желающих работать на территории России, в этом году подобный центр появится и в Фергане.

По оценочным данным, на заработках за пределами страны находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). В 2017 году порядка 1,7 миллиона из них прибыли в Россию, 17 тысяч - в Южную Корею, 2600 – в Турцию. По данным Центрального банка Узбекистана, за первые пять месяцев 2018 года узбекистанцам выдано более $1,3 млрд денежных переводов, поступивших из-за рубежа.

Источник - Kun.uz
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