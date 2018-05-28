В горшок! В Казахстане приступили к разработке концепции детского Кодекса

09:45 29.05.2018 Нам нужен квалифицированный закон - Балиева.



В Казахстане приступили к разработке концепции детского Кодекса. Об этом сегодня на конференции по вопросам правосудия для детей сообщила Уполномоченный по правам детей в РК Загипа Балиева, передает корреспондент Zakon.kz.



По ее словам, заинтересованные органы работают над внедрением рекомендаций, данных Казахстану на сессии Комитета ООН по правам ребенка в 2015 году. На данный момент уже готово 3 законопроекта, направленных на улучшение позиции детей в области права. Помимо этого, специалисты начали работать над созданием детского Кодекса.



""Конечно, мы далеки от того, что он еще готов, пока будем продвигать эти три законопроекта, в том числе "ребенок и правосудие". Но к проекту детского Кодекса мы уже приступили. Мы ознакомились с научными трудами наших ученных, есть несколько докторских диссертаций, есть подход к созданию детского Кодекса, есть международные примеры", - сказала она. "



Также Балиева обратилась к международным организациям и НПО Казахстана с предложением вместе проработать нормы Кодекса.



""Я так думаю, что все сидящие здесь понимают о чем я говорю, и подключатся к разработке этого Кодекса, потому что нам нужен квалифицированный закон, где каждый, кто работает с ребенком и сам ребенок, сможет найти все о своих правах, обязанностях и аспектах, которые будут его защищать. Это большая работа. Фактически мы ее начинаем вместе с вами с нуля. Наилучшие мировые практики и положительный международный опыт в системе правосудия для детей будут обязательно учтены", - заключила она. "



Татьяна Ковалева, Астана Источник - zakon.kz

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