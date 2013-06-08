Бесконечный путь хитрости. Отношения в треугольнике КНР-РФ-США, - А.Девятов

09:01 29.05.2018 После политической смерти КПСС и роспуска СССР 25.12.1991 в Народном Китае были проведены всесторонние исследования причин краха устоев (кончины жизненной силы – Дэ) социализма советского типа, выводы которых сводятся к следующему:

Жесткая политическая система, блокирующая инициативу.

Коррупция на местах и утрата доверия народа к власти.

Стремление к гегемонии и борьба с США.



Соответственно результатам исследования, в КНР, на перспективу до 2020 года, был скорректирован политический курс "реформ и открытости" на создание "социализма с китайской спецификой" и принята тайная стратегия "Три Севера – Четыре моря" о переносе стратегических границ КНР за пределы национальной территории.

При этом мечта и глобальные цели китайского проекта "Датун" (Великого Единения стран и народов окраин вокруг Центра Земли, занятого Китаем) были прикрыты политической линией "искусно не высовываться" (по завещанию Дэн Сяопина: "Всегда сохранять холодной голову, проявлять сдержанность, не принимать активного участия в международных спорах и не действовать поспешно").

Эта линия исполнялась преемниками до 2012 года "черного дракона", когда по космическим основаниям в мире наступили сроки перемен, а в Китае пришло время "новой династии".



В 2013 году после того как на XVIII съезде КПК на вершину власти вернулись "драконы" (военные кланы глубокого залегания) ядром которых выступает Си Цзиньпин, Китай открыто заявил о Китайской Мечте возрождения китайского величия и дал приговор внешней политике Вашингтона и Москвы обреченных "играть на равных" в отчаянном противоборстве нарастающего хаоса.

Что же касается самого Китая, то "бесконечный путь хитрости" древнекитайского стратега Сунь-цзы и в наше время есть доступное анализу нарядное внешнее, тогда как неприглядная для взгляда с окраин китайская картина мира, истинные намерения и реальные возможности проекта глобализации по-китайски надежно укрыты в "нефритовой шкатулке" иероглифических смыслов китайской истории. А рассеянная по всему миру ста миллионная китайская диаспора мастеров денежных дел, ученых, технологов, строителей, торговцев и студентов есть скрытый инструмент политики, всегда готовый по зову сердца и приказу "драконов" встать на защиту интересов своей "Большой Китайской Матери".



Что же скрыто в "нефритовой шкатулке" замысла драконов?

Ответ на этот вопрос не найти ни в тщательном анализе всего того, что китайцы говорят и показывают "варварам с окраин", ни даже в секретных и особой важности документах китайских властей. Ибо источником проекта реализации китайской мечты выступают не желания и возможности правителей, но космические основания, криптографически закрытые "штрихкодом перемен" (☷☶☵☴☳☲☱☰).

Космические основания политики (а политика – это вопрос власти в формулировке: "Мы сами, наши враги и наши союзники) составляют то, что в вероучениях называется "власть от Неба". А власть от Неба и есть предмет доморощенной в самом начале XXI века в России системы взглядов с дерзким именем небополитика.



Так вот, отношения КНР с США под именем "конструктивное сотрудничество" были заложены Дэн Сяопином в январе 1979 года "желтого барана" (желтый цвет символизирует Китай, а баран – это символ судьбы) на перспективу 40 лет и должны завершится к исходу 2019 года "желтой свиньи" (свинья – символ достатка). Это будет экономическое одоление Китаем Североамериканских Соединенных Штатов (по Закону Перемен Центр одолевает Север).

Что же касается отношений КНР с Россией (СССР), то они были заложены Дэн Сяопином в мае 1989 года "желтой змеи" (змея –символ мудрости) в форме стратегического взаимодействия "добрых соседей" на перспективу также до исхода 2019 года и должны завершится мирным экономическим одолением Китаем ресурсов Сибири (здесь Центр одолевает второй Север).

Третьим Севером выступает Североатлантический альянс (НАТО), мирное финансовое одоление которого включено в доктрину Нового Шелкового Пути "из драконов в тевтоны".



При этом, внешняя политика Китая подчинена внутренней, а внутренняя политика по космическим основаниям вписана в цикл "малое процветание" (сяокан), который завершается аккурат в 2019 году. Прикрытием же верных сроков прилива энергии Востока для западных аналитиков, в пропаганде, используется 2021 год 100-летнего юбилея (римский масштаб) образования КПК.



В формуле политики "мы сами" (КНР) "наши враги" (США) и "наши союзники" (РФ), "мы сами", находясь в пассиве, побеждаем руками "наших союзников" за счет их активного противоборства с "нашими врагами". Таков Закон Перемен в связках трех сил.

Именно поэтому никакого реального противоборства КНР с США нет, а внешняя чисто пропагандистская воинственная риторика выступает прикрытием реального политического сговора КНР с США против либеральной России демократического выбора.



Ведь мы сами побеждаем за счет и на обломках нашего союзника. Вот и договор Путин – Цзян Цзэминь 2001 года "О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" завершается в 2021 году. А потом, по Закону Перемен, будет уже другая не либеральная Евразийская Россия и другой национал-социалистический Китай.



Чтобы не было сомнений о сговоре КНР США, кураторами которого выступают "Сыны Завета" (Киссинджер), сошлюсь на формулу "новой модели" китайско-американских отношений, принципы которых были зафиксирован 08.06.2013 г. на первой неформальной встрече Си Цзиньпина с Обамой Б.Х. в Калифорнии:

- не обращать внимание на шумы прикрытия ложных впечатлений;

- верно воспринимать стратегические намерения друг друга;

- проложить новый путь экономической глобализации вдали от конфликтных мест противостояния интересов США и КНР.

Если же теперь оценить текущий момент отношений США – РФ – КНР со стратегической высоты глобализации по-китайски (строительства "сообщества народов единой судьбы" - Датун), то натиск администрации Трампа на Путина и всю российскую элиту есть пролог победы китайского проекта, назначенного на 2044 год.

О сроках же достижения Китаем исторической Мечты перехода в общество Датун, Мао Цзэдун как-то сказал, что на это великое дело от Опиумной войны потребуется 200 лет (1842 + 200 = 2043). Прикрытием же верных сроков для западных аналитиков взят 2049 год 100-летнего юбилея (римский формат) образования КНР.

Иными словами, удавка Трампа на фоне мирового кризиса нефтедоллара США, как внешний контур сжатия либеральной России, на деле загоняет наших "сибаритов от власти и бизнеса" на эшафот. Ресурсы либерализма в России исчерпаны, а на захват будущего власть ни концептуально, ни морально не способна, элиты удерживают нажитое, а внешняя ситуация лишь накаляется.



В высоких коридорах власти и бизнеса в РФ всем сердцем хотят избежать краха, бряцают ядерным оружием, грозят террористам, пытаются договориться с Западом и надеются на помощь Китая. Однако надежды тщетны, ибо замысел планировщика основан на космических основаниях, а к лукавому выбору 2020 года нынешняя элита России идет накатанным путем идеологического чужебесия.

И только небополитики за 15 лет создали оригинальную ни у кого не списанную доктрину Новой Орды – Великой Евразии от моря до моря и имеют понимание того, как Светом с Востока обуздать Дракона (Восток – цивилизационный код России 3 и 8 – одолевает занятый Китаем Центр Поднебесья – код 5 и 10).



Об этом точно знали наши великие предки: см. дораскольные иконы, где княгиня Ольга на веревочке смыслов ведет дракона за собой. Однако подброшенная западом доктрина "Москва – Третий Рим", русский раскол и европейские умники подменили исконные смыслы "Восточного правильного учения" (православия).

Но теперь, волею неба и стараниями планировщика Русь опять стоит перед лукавым выбором: или мгновенное преображение в давно предреченное Царство Правды – Державу Белого Царя или медленное затухание "последнего срока" либерализма.

Ждать осталось не долго.



Андрей Девятов, 26 мая 18 Источник - devyatov.su

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