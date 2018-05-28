Затаскать по Суданам. Для выяснения отношений в Африке используется в основном советская техника, - ВПК

08:22 29.05.2018 Ранее крупнейшая по площади страна в Африке – Судан в 2011 году потерял почти половину территории. В Южном Судане и после отделения идет гражданская война на конфессиональной и племенной основе. То же самое в западной провинции Дарфур, остающейся под властью Хартума. А разделение страны породило новый конфликт из-за недостаточно четкой делимитации границы.



У Судана напряженные отношения с Западом, но он один из основных союзников Китая и в Африке, и в мире. КНР получает большую часть добываемой здесь нефти. В ответ поступает значительное количество китайской боевой техники. Другие важнейшие поставщики вооружений для Судана – Россия и Белоруссия. Кроме того, в стране осталось довольно много старого советского и западного оружия. Благодаря этому суданская армия считается одной из сильнейших на континенте, хотя выучка личного состава оставляет желать лучшего, даже несмотря на значительный боевой опыт. Впрочем, это относится ко всем африканским армиям.



" ВС самой молодой страны имеют кое-какие трофейные ВВТ, однако основное количество техники получено с Украины "



Сухопутные войска после ухода из Южного Судана и в связи с продолжающейся войной в Дарфуре находятся в состоянии перманентной реорганизации. В их составе имеются 7-я бронетанковая, 6 пехотных (4, 5, 6, 14, 15, 16, 25-я) и 9-я воздушно-десантная дивизии, не менее 7 пехотных и 3 артиллерийские бригады, ряд других частей и подразделений.



Танковый парк чрезвычайно эклектичен. Он включает порядка 25 достаточно новых китайских Туре 85-IIМ и 50 старых, но модернизированных Туре 59D, до 20 американских М60А3, 127 относительно новых советских Т-72М1, до 48 устаревших Т-54 и до 180 Т-55, 10 иранских Т-72Z (Туре 59 с башней М60), 70 легких Туре 62 и 10 Туре 63. Имеется до 250 БРМ (советские БРДМ-1 и БРДМ-2 – 50 и 99 единиц соответственно, 6 французских AML-90, английские "Феррет" и "Саладин" – до 88 и 58), 75 БМП (10 китайских WZ-501/Туре 86 и 50 аналогичных советских БМП-1, 15 БМП-2). Коллекция БТР примерно из 700 машин включает 90 новейших российских БТР-80А, 65 советских БТР-70, до 50 старых БТР-50 и до 37 БТР-152, американские М113 (до 80), V-100 (45) и V-150 (78), 30 канадских "Тайфунов", 10 украинских БТР-3У, египетские "Валид" (до 104 ) и "Фахд" (25), чехословацкие ОТ-62 (до 25) и ОТ-64С (40), 50 современных китайских Туре 92. Артиллерия – более 60 САУ: 56 советских 2С1 и несколько собственных "Халифа-1" (Д-30 на КамАЗе), до 11 французских АМХ Мk F3, около 250 буксируемых орудий (в том числе до 26 советских Д-74, 24 М-30 и 20 аналогичных китайских Туре 54-1, до 63 Д-30, 21 М-46 и 30 скопированных с них Туре 59-1, 12 американских М114), несколько сотен РСЗО (460 буксируемых китайских Туре 63 и 5 иранских "Шахин", 42 советских БМ-21 и 10 9П138, 6 новейших китайских WS-2, которые ни в одну другую страну не экспортировались). Имеется 250 английских ПТРК "Свингфайр", 42 столь же старых советских "Малютки", 450 современных китайских HJ-8, а также 20 ПТО БС-3. Войсковая ПВО включает 4 советских ЗРК "Оса" и 2 китайских FB-6, более 300 ПЗРК (в том числе до 150 новейших китайских FN-6 помимо старых советских "Стрела-2" и американских "Ред Ай"), 21 старую ЗСУ (8 американских М163, 13 французских М3), более 150 зенитных орудий (16 американских М167, 50 советских ЗУ-23-2, 80 61-К, 10 КС-19).



Парк ВВС столь же эклектичен, как и сухопутные ВВТ. Ударная авиация состоит из 11 советских бомбардировщиков Су-24 и 9 МиГ-23БН, 12 штурмовиков Су-25 (из них 3 УБ) и 19 китайских Q-5. Но боеготовых машин может быть меньше. Истребительная авиация имеет в составе 9 относительно новых советских МиГ-29 (3 УБ) и до 18 китайских J-7 (копия МиГ-21). Известно о 2 самолетах оптической разведки Ан-30. Транспортная авиация: советские Ил-76 (2 борта), Ил-62М (1), Ан-12Б (6), Ан-26 (8–10), Ан-32 (6), Ан-72 (2), Ан-74 (2), американские С-130Н (3), "Фалкон-20", "Фалкон-50", 1 "Фалкон-900". Учебные самолеты – китайские: 19 новейших К-8, 6 JL-9, до 7 старых CJ-6, 1 JJ-5, 2 JJ-6. Число советских и российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35 может достигать 53. В парке многоцелевых и транспортных машин до 37 советских и российских Ми-8 и Ми-17, до 19 немецких Во-105, до 3 американских "Белл-212". Наземная ПВО включает 6–8 дивизионов старого советского ЗРК С-75.



ВМС Судана являются чисто символическими. В их составе 4 сторожевых катера типа "Курмук" (югославские проекта 15), несколько малых сторожевых катеров, 5 десантных катеров производства СФРЮ.



На территории Судана (в Дарфуре) находится достаточно крупный контингент войск ООН, который совершенно недееспособен (как и все прочие "голубые каски"). Кроме того, для охраны принадлежащих китайским компаниям нефтяных месторождений используются контингенты НОАК, которые формально считаются ЧВК.



Южный Судан на данный момент – самая молодая страна в мире. Он возник в 2011 году после референдума о независимости. Этому предшествовала полувековая гражданская война между арабами-мусульманами и негритянским населением, исповедовавшим либо христианство, либо местные африканские религиозные культы. Под очень сильным давлением Запада Хартум, который так и не сумел выиграть войну и установить контроль над югом страны, вынужден был согласиться на проведение референдума. Менее чем через год после этого между Суданом и Южным Суданом случилась короткая война за нефтеносные пограничные районы, а в 2013 году началась гражданская война уже в самом Южном Судане, которая формально закончилась в 2015 году.



ВС самой молодой страны имеют кое-какие трофейные ВВТ, однако основное количество техники получено с Украины.



Cухопутные войска состоят из восьми пехотных (с 1 по 8-ю) и одной механизированной дивизии, бригады ССО. На вооружении до 118 советских танков (108 Т-72, 10 Т-55), около 200 бронеавтомобилей (85 "Кугар", 88 "Тайфун", 10 "Мамба"), до 24 советских САУ (примерно по 12 2С1 и 2С3), более 30 минометов, максимум 15 РСЗО БМ-21 и 100 китайских ПТРК HJ-73, 4 дивизиона (16 ПУ) советского ЗРК С-125, модернизированного на Украине, до 50 ПЗРК "Стрела-2".



ВВС страны имеют в составе 2 чешских УБС L-39Z, 5–6 советских боевых вертолетов Ми-24B и 13 многоцелевых вертолетов Ми-17.



При крайне сложной ситуации как во всем регионе Африканского Рога, так и в самом Южном Судане ни о какой безопасности страны не может быть и речи.



Александр Храмчихин,

заместитель директора Института политического и военного анализа



№ 20(733) за 29 мая 2018 Источник - vpk-news.ru

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