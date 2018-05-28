|Рахмон возведет в Душанбе мега-пафосный арх-комплекс "Независимость и Свобода", с садами "Истиклолият"
08:13 29.05.2018
Эмомали Рахмон подписал указ о конкурсе на создание сада "Истиклолият"
Космические снимки расположения сада подготовлены Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе.
Президент 26 мая подписал Указ о создании Межведомственной комиссии по проведению конкурса между отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами с целью отбора лучшего эскизного проекта сада "Истиклолият". Он будет частью архитектурного комплекса "Независимость и Свобода", который будет возведен в Душанбе в честь 30-летия Государственной независимости Таджикистана.
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На основе данного Указа были утверждены Порядок и состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса.
В Порядке определены цель, полномочия и задачи комиссии, условия, требования и другие установки, сообщает госагентство "Ховар".
Сад "Истиклолият" с архитектурным комплексом, символизирующим "Независимость и Свободу", будет расположен в центральной части столицы на участке земли площадью 29 гектаров.
Космические снимки расположения сада подготовлены Главным управлением архитектуры и градостроительства города Душанбе и опубликованы на их сайте.
Порядок проведения конкурса и состав Межведомственной комиссии будут опубликованы на сайте Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан (www.tajsohtmon.tj) и в средствах массовой информации.
Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии возложено на Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан.
Для получения дополнительной информации соискатели могут обращаться в Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и до 30 сентября 2018 года предложить свои эскизные проекты с пометкой "На конкурс" по адресу: город Душанбе, ул. Хусейнзода, 36 или по электронной почте: info@tajsohtmon.tj.