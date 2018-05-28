Разменные сунниты. США хотят решать свои задачи в Сирии за деньги аравийских монархий, - Е.Сатановский

07:47 29.05.2018 Президент Сирии Башар Асад прибыл с блицвизитом в сочинскую резиденцию Владимира Путина, во встрече также участвовали министры Лавров и Шойгу. По итогам переговоров было заявлено о надежде на вывод иностранных войск из Сирии.



Понятно, что США не покинут территорию этой страны до тех пор, пока у власти находится Башар Асад или иной пророссийский политик. В этой связи можно говорить о том, чтобы западное военное присутствие было минимизировано.



Рассчитывать на воинские контингенты арабских стран, которые, как уверен советник по национальной безопасности США Дж. Болтон, могут заменить в Сирии американцев и их союзников, не стоит. Каир такую возможность отверг, аравийские монархии выжидают. А в Пентагоне никто не рассчитывает на их военный потенциал в силу отсутствия такового. На монархии предполагается перенести затраты на дислокацию американских сил и их союзников, а также создание альтернативных от Дамаска структур исполнительной и военной власти восточнее Евфрата.



По результатам визита и переговоров можно отметить, что в Сирии давно назрела необходимость начала политического процесса, который Дамаск на фоне военных побед игнорирует. Это конституционная реформа и все, с ней связанное. На нынешнем этапе – создание Конституционного комитета с целью подготовки проекта нового основного закона страны. Этот процесс после конгресса в Сочи затягивают и Дамаск, и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.



Для создания устойчивой базы политического выживания Дамаска Москва рекомендует Асаду поделиться властью с суннитами. Тот заверил, что делегаты будут направлены в Конституционный комитет "как можно скорее". При этом сирийское руководство будет заниматься не столько мирным урегулированием, сколько его имитацией, компрометируя оппозицию, которая в очередной раз начнет выдвигать неприемлемые условия для диалога. Пока делиться властью алавиты не готовы.



Точки воздействия



Похоже, что после зачистки столичного региона и Хомса российская сторона собирается взять тайм-аут. Предполагаемое наступление сил на юге Сирии, судя по всему, отодвигается из-за позиции по этому вопросу Иордании и Израиля. Но ликвидация оплотов непримиримых боевиков на юге Сирии необходима, помимо установления там долгосрочного перемирия, для постепенного выдавливания американцев из Эт-Танфа. К этому придется возвращаться.



" Инциденты между арабами - суннитами и курдами свидетельствуют, что начинает срабатывать самый негативный сценарий "



Что до Идлиба, в этой провинции скопилось более 400 тысяч боевиков и членов их семей, которых централизованно вывозили из окруженных районов во избежание лишних жертв. Значительная их часть принадлежит к просаудовским группам типа "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в РФ), они по определению недоговороспособны. Выдавливать их некуда, кроме как в Турцию, на что Анкара не пойдет. Остается военное решение, непредсказуемое по гуманитарным рискам и потерям, благо, там из-за прибытия боевиков и членов их семей налицо гуманитарный кризис. Беженцев негде разместить, а административный центр провинции, город Ракка, разрушен.



По данным ООН, из двух миллионов жителей провинции 1,2 миллиона – вынужденные переселенцы, некоторые переезжали уже несколько раз. В провинции идут столкновения между боевиками "Хейат Тахрир аш-Шам" (новое название "Джебхат ан-Нусры") и других группировок, которые усугубляют ситуацию. Это следствие попыток протурецких групп навязать свою власть в Идлибе. "Непримиримых" можно или уничтожить физически, или заблокировать в этой провинции, отдав ее под контроль Анкары, что сейчас и происходит.



16 мая вооруженные силы Турции установили двенадцатый по счету наблюдательный пункт в провинции Идлиб. Вопрос в том, насколько они готовы подавлять здесь просаудовские группы. Многое будет зависеть от итогов досрочных выборов в Турции, но в любом случае Идлиб останется анклавом сил, враждебных Дамаску, и его готовность пойти на компромисс с этими группировками неоднозначна, что легко понять.



При этом Дамаск и Москва (Анкара пока в своем продвижении в Сирии остановилась, и перспективы возобновления ее военной операции на севере страны под вопросом из-за риска прямого столкновения с американцами) будут наращивать усилия по выдавливанию курдских сил с восточного берега Евфрата. Путь к успеху там лежит не только через стимулирование у суннитов антикурдских настроений, но и в предложении правил мирного сосуществования и широкой социально-экономической автономии.



Незаменимые курды



Бойцы курдских формирований, составляющих костяк "Сил демократической Сирии" (СДС), 3 мая объявили о возобновлении вооруженных операций против террористов на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Перерыв в войне с ИГ был вызван вторжением 20 января турецких войск в регион Африн, к западу от Алеппо. Представители штаба операции "Непоколебимая решимость" приветствовали возвращение курдских бойцов.



В начале марта представителям Пентагона пришлось признать, что наземная операция против ИГ была остановлена в феврале, потому что часть курдов из СДС, сражавшихся в долине Евфрата, направились воевать с турками на северо-запад Сирии. Пришлось "разменивать" Африн на Восточный Евфрат и идти на непопулярные у курдов шаги по прекращению материально-технической поддержки их отрядов, державших оборону.



К таким действиям американцев стимулировала инфильтрация проправительственных групп в регион Дейр эз-Зор, а также нарастание напряженности в суннитских районах восточнее Евфрата. Возвращение курдов указывает, что они остаются единственной силой коалиции "на земле" на севере Сирии и альтернативы им нет. Попытки США создать альтернативу за счет приобретения лояльности местных арабских суннитских племен не срабатывают. Это вынуждает их идти на продолжение альянса с курдами, несмотря на негативный эффект от этого для турецко-американских отношений.



Поле приложения сил



Дамаск при поддержке Ирана и России начинает операцию по укреплению позиций восточнее Евфрата. 29 апреля новостной портал "Сурия аль-Эн" сообщил, что бойцы сирийской армии и ополченцы, размещенные в Дейр-эз-Зоре, заняли селения на восточном берегу Евфрата. Правительственные войска выбили оттуда отряды СДС. Курдское агентство "Фират" в свою очередь обнародовало заявление, в котором говорится, что отряды курдов провели ответную операцию и вернули под контроль четыре селения.



Это первая попытка Дамаска вновь продвинуться восточнее Евфрата после неудачного рейда ополченцев и бойцов группы "Вагнер" в феврале ("Разборка в логике войны"). Связано это прежде всего с тем, что в регион на фоне приостановки экспансии протурецких сил на район Африна стали возвращаться курдские отряды. Главную роль, помимо Анкары, которая остановила продвижение на севере страны после взятия Африна, избегая опасности столкнуться с силами США и Франции под Манбиджем, сыграли американские военные, разменявшие Африн на сохранение необходимого числа отрядов СДС в более важном для них регионе восточнее Евфрата и на севере страны.



Инциденты между местными арабами-суннитами и курдами вкупе с продолжающимися попытками Дамаска расширить зону присутствия восточнее Евфрата свидетельствуют, что начинает срабатывать самый негативный сценарий, о котором говорили ранее в Пентагоне.



В настоящее время чрезвычайно напряженная ситуация сложилась в районе Абу Хаммам, расположенном невдалеке от захваченного курдами и американцами нефтегазового комплекса "Конако", являющегося главным центром приложения усилий противоборствующих сторон. 3 мая 2018 года несколько сот боевиков СДС атаковали этот населенный пункт и находящуюся здесь базу оппозиционной группировки "Сирийская гвардия" ("Куват Нукба ас-Сурия"), которая представлена вооруженными милициями местных арабских племен. Причиной нападения стал отказ подчиняться приказам курдских командиров о передислокации в Хасеке. Боестолкновения продолжались пять дней. Убедившись, что собственными силами с "Сирийской гвардией" не справиться, курдские командиры СДС проконсультировались с американскими кураторами и 11 мая предъявили арабам в Абу Хаммаме ультиматум: или они сдают оружие, или их объявят "сторонниками ИГ". После чего по населенному пункту будет нанесен удар американской авиацией и жертвы среди гражданского населения окажутся на совести оппозиционеров. Ситуация показательная, чрезвычайно дискредитирующая перед местными суннитами США и работающая исключительно на Асада.



В этой ситуации арабские суннитские племена, которые пока не пошли в своей массе на сотрудничество с Дамаском, будут вынуждены сделать выбор в опоре на ту или иную силу. При соответствующих гарантиях Дамаска в отношении предоставления племенам социально-экономической автономии, которые будут включать в себя и соглашения о разделе прибыли с местных нефтяных полей, сунниты качнутся к федеральному центру, а не к курдам.



Гонка влияния



Американцы отказались от финансирования проектов гуманитарного свойства (вложений в восстановление социальной инфраструктуры) прежде всего в Африне и Идлибе. В первом случае из-за установления контроля над ним турок, что опровергает все заявления Анкары о том, что она и Вашингтон добились согласия на проведение совместных операций на севере страны для минимизации там влияния курдского фактора. США взяли курс на продолжение поддержки сирийских курдов в среднесрочной перспективе, и ни о каком турецком присутствии там речи не идет. На фоне риторики Анкары по палестинскому досье вероятность пересмотра Вашингтоном такой линии ничтожно мала.



В Идлибе Вашингтон явно приглашает к диалогу Саудовскую Аравию, не желая выступать там в качестве основного спонсора. Эта территория для США второстепенная, вкладываться туда они не будут и потому, что там отсутствуют лояльные им силы, и из-за репутационных рисков (доминирование джихадистов), и из-за дефицита сил и средств. Американская программа буксует, денег на нее не хватает, 200 миллионов долларов – ничтожная сумма в масштабе решаемых задач. Союзные США аравийские монархии пока не готовы выделять средства для развития Сирии.



Северо-западный регион – первый в Сирии, от которого отворачивается, за исключением оказания гуманитарной помощи, администрация Трампа. То же американцы пытаются делать восточнее Евфрата. При этом не надо путать отказ от финансирования контролируемого турками Африна и джихадистского Идлиба с глобальным восстановлением Сирии. Как указал в апреле на министерской встрече в Торонто членов "группы семи" представитель Госдепартамента, США не считают, что какая-либо помощь по восстановлению должна направляться в районы, контролируемые режимом Асада.



Трамп несколько раз заявлял, что выступает за скорейший вывод американских военных из Сирии и что "партнерам и союзникам следует брать на себя более значительную роль в стабилизационных усилиях" в этой стране. На деле он ниоткуда не уйдет, в противном случае там через месяц будут правительственные силы и иранцы. Однако на фоне растущего в этих районах суннитско-курдского противостояния партнеры не торопятся расставаться с деньгами.



На дефицит сил и средств американцев в Сирии указывает и то, что, по данным Багдада, иракские военные провели 19 апреля 6 мая и две воздушные операции против ИГ на пограничной территории. Целями рейдов становились штабы командования боевиков. В результате уничтожены десятки полевых командиров. Ранее в Багдаде подтвердили участие иракских военных в наземной операции по поимке пятерых главарей ИГ в Сирии. На самом деле таких атак было гораздо больше и они носят регулярный характер.



Это означает, что американцы испытывают дефицит ВВС, которые с турецкой базы Инджирлик переброшены на афганское направление. А также то, что иракские военные действуют по наводке американцев, это снимает вопросы о пребывании их контингента в Ираке. Удары по сторонникам ИГ в районе границы Ирака и Сирии восточнее Евфрата и в районе Хасеке необходимы США для уничтожения основ суннитского сопротивления курдской экспансии в этом регионе. ИГ, присутствующее в районе, рассматривается местными суннитами как механизм такого противодействия.



Иракцы в данном случае работают исходя из собственных интересов, которые совпадают с американскими: минимизация боевого потенциала суннитов. Важно, кто первым успеет воспользоваться их ослаблением в этом районе: иранцы с правительственными силами или американцы, которые используют комбинацию бомбардировок и финансовых инструментов стимулирования суннитской лояльности.



Статья основана на материалах эксперта ИБВ Ю. Щегловина



Евгений Сатановский,

президент Института Ближнего Востока



№20(733) за 29 мая 2018 года Источник - vpk-news.ru

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