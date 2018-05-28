Дело "Умед-88" отправили в суд. Рахмон зачищает последний вне-семейный тадж-бизнес

07:32 29.05.2018 Дело главы таджикской компании "Умед-88" Раджабали Одинаева направлено в Верховный суд Таджикистана.



Дело было отправлено на рассмотрение суда на прошлой неделе и в скором времени начнется процесс, сообщили "АП" в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Однако источник в Агентстве воздержался от комментариев по поводу статей, по которым будет проходить судебный процесс в отношении Одинаева.



Между тем, в самом Верховном суде обещали, что в течение дня дадут информацию по делу Раджабали Одинаева.



Раджабали Одинаев был задержан в Душанбе 14 октября 2017 года, сразу после его критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе встречи с таджикскими предпринимателями.



В рамках расследования дела "Умед-88" допрашиваются чиновники из Минфина



В отношении Одинаева возбуждено уголовное дело по статьям 247 (мошенничество), 289 (контрабанда товаров), 292 (уклонение от выплаты налогов) и 340 (подделка документов) УК Таджикистана.



Президент тогда заявил, что "министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании "Умед-88" средства в размере 170 миллионов сомони". И эти средства ООО "Умед – 88" уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству, заявил президент.



Средства, по словам Эмомали Рахмона, компания получила по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%, - прим. "АП").



Глава государства назвал такие действия сотрудников Минфина "безответственными", отметив, что по предоставлению этих средств "нет сведений". Он поручил привлечь к ответственности виновных.



Компания "Умед-88" в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном, компания экспортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.



До прошлого года "Умед-88", наряду с компаниями "Газпромнефть-Таджикистан", "Таджик Петролиум" и "Аурум Спика", находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны.



28 мая 18

Мавзуна Абдуллоева, Источник - Asia-Plus

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