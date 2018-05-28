Резиденты-инвесторы. Закат российского олигархата, - Эдуард Лимонов

07:24 29.05.2018 Эдуард Лимонов: Наконец у олигархов проблемы



Для российских миллиардеров из списка "Форбс" наступили трудные времена





Абрамович, известный своим "Челси", куда он втюрил 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, самыми длинными в мире яхтами, интеллектуальной Дарьей Жуковой, с которой больше не живет, уже две недели ждет, когда ему подтвердят статус привилегированного резидента-инвестора.



Обычно такая процедура занимает три дня, а тут две недели. Чувствуя неладное, Абрамович подал документы на получение израильского гражданства, как об этом сейчас пишут СМИ.



Такое впечатление что Абрамовича в Великобритании хотят и пытаются прищучить, доказать что деньги у него не те, что появились преступным путем.



Я тоже думаю, что деньги ему достались в легкую, он за них не горбатился в поте лица. Ходили слухи, что Абрамович даже и не настоящий олигарх, но gerant, управитель денег Ельцина, "кошелек" семьи Ельциных. И что за это ему отчисляют миллиарда полтора на карманные расходы.



Ходили такие слухи лет с пять тому назад, потом слухи заглохли. Как-то раз я, и люди вокруг меня, мы заметили одноразовое уменьшение состояния Абрамовича. Все вокруг объяснили это уменьшение тем, что около двух миллиардов тогда единовременно понадобились семье Ельцина.



Но у меня нет доказательств, потому лишь пересказываю.



Старина Вексельберг был необычайно грустен выступая на Международном Санкт-Петербургском экономическом форуме и процитировал Окуджаву, вздохнув, что мол "нас осталось мало, мы да наша боль". О том какое горе-несчастье, какую боль Вексельберг имел в виду, выступая на экономическом форуме, мы узнали через пару дней.



Вексельберг, оказалось, обратил на себя внимание комиссии Мюллера, расследующей в США предполагаемые связи Трампа с Россией.



Вексельберг, выяснилось, имел неосторожность не только общаться с адвокатом Трампа Майклом Коэном (которому как начали об этом жужжать СМИ, Вексельберг якобы, передал сумму в 500 тысяч долларов), но даже имел неосторожность встречаться с адвокатом Коэном в здании Трамп-тауэр. Произошло это за 11 дней до инаугурации Трампа.



Вот теперь в Вексельберга вцепится спецпрокурор Мюллер аки рак в мертвечину и Вексельбергу не позавидуешь.



А начали они, ну США и Запад, с Дерипаски. Мой земляк олигарх Дерипаска (мы родились в одном городе Горьковской области, - Дзержинске) первый испытал на себе жесткий подход новой метлы - администрации Трампа.



Его фактически разорили, или вот-вот разорят, - потребовав снизить доли в его компаниях - "En+ Group" и "Русал" до уровня доли второстепенного вкладчика.



И он, хозяин, организатор, лидер, создатель и объединитель этих всемирно прославленных компаний по производству алюминия, послушно, как школьник, пошел и сдал нажитое сверх разрешенного.



Тем временем цена на акции его компаний обваливалась. Несколько раз. И поговаривают, что в его компании войдет американский капитал. Олег Владимирович только что обратился к российскому государству с просьбой приобрести алюминий уже произведенный его предприятиями.



Какие "косяки" могут найти у Абрамовича английские следователи? Да какие угодно, там есть, что расследовать. В 1992 году бизнесмена заподозрили в хищении государственного имущества и заключили под стражу. Тогда пропал поезд с дизельным топливом (общая стоимость которого составляла 3,8 миллиона рублей), следовавший из Ухты в город Сыктывкар по заданию компании "АВЭКС-Коми", но дело вскоре за отсутствием состава преступления закрыли.



В 1990-х Абрамович начал тесное общение с Борисом Березовским и стал вхож в дом Бориса Ельцина. Семья президента пригласила Романа переехать в квартиру в Кремле, там его стали величать "Мистером А" *. Фактически перебрался в Великобританию в 2003 году.



Из Ромки вырос в Роман Аркадьевича.



Виктор Феликсович Вексельберг из Львовской области. Глава фонда "Сколково", основатель ГК "Ренова".



"Ренова" закупала в Америке компьютеры. Стала менять американскую технику на ваучеры. После ваучеров Вексельберг пошел в цветные металлы, где у него были уже другие приключения. Американским следователям есть, где покопаться. Будет Вексельбергу "боль", он правильно понял.



Олег Владимирович Дерипаска в начале своей карьеры бизнесмена всего лишь юристом оформлял приобретение Саянского алюминиевого комбината для братьев Черных. Но исхитрился втиснуться в контракт и вскоре стал единоличным хозяином предприятия, вытеснив братьев одного за другим, и впоследствии теми же или сходными методами стал монополистом в алюминиевой отрасли. В его случае следователям тоже будет, где разобраться.



Бледные олигархи, вероятнее всего, предстанут перед судом своих братьев-капиталистов из США и Великобритании, а не перед судом разгневанных русских народных масс.



Мои красные, социалистические предпочтения широко известны в моей стране. Потому одновременно с негодованием по поводу давления на Россию, я испытываю классовое злорадство по поводу того, что российских олигархов начали прижимать на Западе.



Ну хоть так, если не получается добиться отмены итогов приватизации в России.



* Неподтвержденная информация с сайта FB.ru (прим. ред.).

28 мая 18 Источник - svpressa.ru

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