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КНР испытывает новое ядерное оружие возмездия, - В.Скосырев
07:09 29.05.2018

Для политического и военного руководства построено убежище под Пекином

Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения. Причем его смоделированные испытания проводятся в среднем в пять раз чаще, чем в США. Цель – произвести меньшее по размеру, более умное атомное устройство, способное уничтожить конкретный объект. Таким образом Пекин рассчитывает предотвратить нападение противника. Но фактически, по мнению экспертов, это увеличивает риск атомной войны.

Согласно докладу Академии инженерной физики КНР, между сентябрем 2014 года и декабрем 2017-го в Китае было произведено 200 лабораторных экспериментов по симулированию ядерного взрыва. А США, по данным Ливерморской национальной лаборатории, провели между 2012 и 2017 годами только 50 испытаний.

Эксперты предупреждают: Китай присоединился к США и России в соревновании за создание более прицельно бьющего ядерного оружия. То есть ставится задача породить средство возмездия против потенциального агрессора. Но фактически результат этих работ противоречит решению поставленной задачи. Риск ядерного конфликта увеличивается.

Как пишет газета South China Morning Post, чиновники Пентагона говорили: США хотят, чтобы их враги верили в то, что Америка может фактически применить оружие нового поколения – меньшие, более умные тактические боеголовки, сконструированные для поражения только конкретных объектов.

Но обладая такими сравнительно безопасными и менее разрушительными средствами, правительства могут поддаться искушению использовать их чаще. Импульсы сдерживания исчезнут. "Применение маленьких боеголовок приведет к тому, что будут использоваться большие боеголовки", – говорит специалист по военно-морским силам Ли Цзе из Пекина.

Обычно в таких испытаниях используются газовые "ружья", которые стреляют снарядами по особым материалам в лабораториях.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "Китай действительно имеет больше в несколько раз программ НИОКР по созданию ядерных вооружений, чем США. Это идущая параллельно разработка трех семейств межконтинентальных баллистических ракет, семейства баллистических ракет для подводных лодок и семейства нескольких ракет средней дальности плюс перспективная крылатая ракета. Это средства доставки. Если же мы говорим о боеприпасах, то Китай – это страна с самыми быстрыми в мире суперкомпьютерами. Это позволяет применять методы математического моделирования, не прибегая к испытаниям. Ведь Китай в 1996 году присоединился к договору о запрете испытаний".

Кроме того, у китайцев есть возможность проводить так называемые субкритические тесты. То есть не используется критическая масса расщепляющегося вещества. Но все остальные компоненты ядерного боеприпаса тестируются.

Эти работы ведутся в Академии инженерной физики – крупной структуре с 23 тыс. сотрудников, великолепными оборудованием и материальной базой. Это исследовательский центр мирового уровня. По размерам – такой же, как американская национальная лаборатория Лос-Аламос или Ливермор.

"Академия – это единственный в Китае центр, который разрабатывает и производит боезаряды всех типов. Она обладает потрясающими ресурсами, там сконцентрированы лучшие научные кадры, физики мирового уровня. Большая часть объектов академии расположена в провинции Сычуань. Их туда переместили в 1960-х годах, когда у Китая были осложнения с СССР", – заключил эксперт.

Но профессор Ван Чуаньбинь из Университета технологий в городе Ухань считает, что количество смоделированных тестов не означает, что Китай опережает США в ядерном оружии. США с 1945 года провели более 1 тыс. настоящих ядерных взрывов, а Китай с 1964 года – только 45. "Возможно, мы спешим, пытаемся догнать американцев", – пояснил Ван.

Готовясь к худшему, Китай построил для высшего руководства и военного командования ядерный бункер. Он спрятан в известняковых карстовых пещерах и имеет протяженность более 2 км. Там мог бы разместиться целый поселок. А запасов воды хватит на 1 млн человек.

Главный вход в убежище находится под холмами Национального лесного парка под Пекином. Так что китайским лидерам можно будет быстро добраться туда из своего штаба Чжуннаньхай в центре столицы. В 2016 году убежище посетил председатель КНР Си Цзиньпин.

Владимир Скосырев
29.05.2018

Источник - ng.ru
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