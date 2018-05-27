Шумел сурово Чуйский лес... В Бишкеке ликвидирован отряд анти-китайских партизан

06:45 29.05.2018 В Бишкеке задержаны участники разбойных нападений на граждан КНР



Оперативниками 3-управления службы криминальной милиции (СКМ) МВД задержаны участники преступной группы, занимавшиеся грабежом и разбойными нападениями на иностранных граждан. Сообщает МВД КР в понедельник.



Накануне сотрудниками криминальной милиции в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий раскрыт ряд преступлений, совершенных осенью прошлого и зимой текущего года.



По данным СКМ МВД, в ноябре 2017 года в Бишкеке трое неизвестных лиц азиатской внешности в возрасте примерно 28-35 лет, ворвались в офис фирмы, где угрожая физической расправой, избили молодую девушку, жительницу столицы, завладели сумкой, принадлежащей супруге китайского бизнесмена, в которой находились денежные средства в сумме более 6500 долларов США, и свыше 280 тыс. сомов, ключи от автомобиля, водительское удостоверение. Нападавшие после этого скрылись.



В январе 2018 года злоумышленники снова совершили нападение на этих же предпринимателей из КНР. В ночное время в 8 мкр столицы грабители напали на иностранных граждан, когда они возвращались домой. Угрожая пистолетом, они снова завладели сумкой супруги предпринимателя, в которой находились дорогие телефоны и деньги в сумме 50 тыс. сомов, после чего скрылись.



Сотрудниками отдела по организации борьбы с похищением, вымогательством и торговлей людьми 3-го управления СКМ МВД проводился комплекс

оперативно следственных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений. Подозреваемые были установлены.



В середине мая текущего года был проведен обыск в Cокулукском районе Чуйской области по месту жительства одного из подозреваемых. В ходе

обыска был обнаружен пакет, внутри которого находились пистолет, ключи с брелком от неизвестной автомашины и другие вещи. После проведения экспертиз, выяснилось, что ключи от автомашины принадлежат потерпевшим иностранным гражданам.



На основании ст. 94 УПК КР, подозреваемый гражданин К.Э., 1990 г.р., уроженец Нарынской области, проживающий в Сокулукском районе, был

задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО-1 г. Бишкек. По полученным данным задержанный состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок. Также задержан еще один соучастник преступления, обладающий в криминальном мире статусом "смотрящий". В настоящее время проверяется причастность задержанных лиц к другим аналогичным преступлениям.



В рамках уголовных дел, возбужденных по фактам разбойных нападений, проводятся следственные действия. Источник - kyrtag.kg

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