ГУАМ готов переступить "красную черту", - С.Гамова

06:36 29.05.2018 Запад вспомнил еще об одном рычаге воздействия на Москву



Премьеры стран ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) намерены в июне разработать меры по совместному противодействию Украины, Молдавии и Грузии возможному вмешательству Москвы в национальные выборы, заметил "НГ" руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану. Он сказал, что ГУАМ надеется на поддержку США. Известный украинский политолог Михаил Погребинский считает ГУАМ инструментом в руках США, "который Вашингтон не рискнет использовать для масштабной дестабилизации ситуации, особенно после намека Путина на "красную черту".



Напомним, во время Петербугского международного экономического форума Владимир Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией. Президент РФ отметил, что подразделения НАТО уже вплотную подобрались к границам России. В ходе того же мероприятия российский лидер опроверг какое либо вмешательство РФ в дела других государств. В странах ГУАМ в это не верят.



ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия и плюс еще Узбекистан, который вскоре вышел из объединения) создавался при содействии США еще в 90-е годы прошлого века, рассказал "НГ" молдавский политолог Анатол Царану. И с самого начала проект был задуман для противодействия России. Поначалу объединение было активным, но затем начало работать "в рваном режиме". Сейчас ГУАМ реанимируется – "опять же при поддержке США и одобрении ЕС". У всех стран интеграционной структуры есть свои счеты с Россией, отметил Царану: "В Грузии была война, и она потеряла территории, в Украине она идет на Донбассе, Молдова, как считают многие наши эксперты, находится в состоянии войны с Россией с 1992 года, когда произошел вооруженный конфликт на Днестре". Основной мотив сближения стран ГУАМ лежит в плоскости противостояния перечисленных стран России, отмечает эксперт. "Москва своими действиями сама сплачивает эти страны", – считает он. Ранее страны ГУАМ приняли меры по информационной защите от РФ. Украина перестала транслировать все российские каналы в полном объеме, Молдова исключила из сетки вещания новости и политические ток-шоу РФ. Но в Кишиневе планируют убрать с молдавских экранов и развлекательные программы из Москвы. В Молдове осенью – парламентские выборы, и Россия не останется от них в стороне. В Украине в будущем году будут избирать парламент и президента. Так что Кишиневу и Киеву есть над чем подумать и вместе поставить антироссийский заслон. При этом Украина, Молдова и Грузия надеются на поддержку США. И, думается, они ее получат, как и поддержку Запада вообще, полагает Анатол Царану.



Однако его коллега – директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский придерживается иного мнения. "ГУАМ – это и инструмент в руках США, и мыльный пузырь – одновременно. В том смысле, что воспользоваться таким инструментом для масштабной дестабилизации американцы не рискнут. Намек на "красные линии", произнесенный на днях Путиным в Питере на экономическом форуме, наверняка услышан в Вашингтоне. Активность антироссийских (в разной степени) руководителей Киева, Тбилиси и Кишинева вполне объяснима, собственно, у них нет и не может быть иной политики, кроме как объединяться против общего врага и искать поддержку в США.



Но их роль в большой политике вполне маргинальна, а в Молдове и Киеве им еще нужно удержаться у власти, что отнюдь им не гарантировано. Негативное отношение населения к политике русофобской власти в Молдове и Киеве нарастает. Особенно в Молдове. Шансы у Грузии вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию в среднесрочной перспективе равны нулю. Крайне малы и у Киева шансы вернуть Донбасс, пока центральную власть контролируют радикально настроенные антироссийские группы, не готовые ни к какому компромиссу. Так что все эти "объединительные усилия, саммиты и т.п. для противостояния российской агрессии" на самом деле мало кого интересуют в РФ и на Западе", – считает политолог.



Ранее известный грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе отмечал в интервью "НГ", что трансформация ГУАМ может произойти: экономическая организация способна взяться за политические вопросы. "Когда ГУАМ создавался, то упор был сделан на экономические взаимоотношения между его членами. Тогда всячески подчеркивалось, что альянс преследует только экономические цели – видимо, чтобы не разозлить ту страну, с которой у большинства членов уже были сложности, и внутри этих стран существовали проблемы из-за ее вмешательства. Жизнедеятельность ГУАМ шла по затухающей. Но сейчас мы видим, что организация получает второе дыхание", – отметил Сакварелидзе. По его словам, "основания предполагать, что ГУАМ начнет двигаться от экономики в сторону политики, дает ситуация в Украине: при рождении альянса у этой страны не было особых проблем с Россией, тогда как у трех других – Азербайджана, Грузии и Молдавии – уже возникли сложности с территориальной целостностью. Теперь и Украина в схожем положении".



Напомним, 21 июня в Кишиневе должен состояться саммит ГУАМ на уровне глав правительств. Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил о своем намерении участвовать в мероприятии. Саммит глав государств – участниц ГУАМ может состояться в 2019 году, заявил генсек организации Алтай Эфендиев.



"В июне текущего года премьеры государств – членов ГУАМ встретятся в Кишиневе. На 2019 год есть предпосылки для саммита глав государств и правительств во время председательства Украины. Есть востребованность в интенсификации диалога", – сообщил Эфендиев украинскому информагентству "Главком". Он отметил, что саммит глав государств ГУАМ не проводился с 2008 года. "Признаю, что в работе ГУАМ после 2008 года, после российско-грузинской войны, наблюдался спад. Буквально накануне военных действий прошел саммит глав государств ГУАМ в Батуми, и уже почти 10 лет президенты стран ГУАМ не собирались", – сказал он.



В марте прошлого года в Киеве состоялась встреча премьер-министров Грузии, Украины, Молдавии и Азербайджана (Баку был представлен заместителем премьер-министра). Это было первое совещание высокого уровня с 2008 года. В соглашении о сотрудничестве, подписанном министрами иностранных дел в октябре прошлого года, упоминается зона свободной торговли. Три члена ГУАМ – Украина, Молдавия и Грузия подписали соглашения об ассоциации с ЕС. Список приоритетов внешней политики, подготовленный Кишиневом, включает упоминание о США, Вышеградской группе и Японии.



Спикеры парламента трех стран приняли участие в конференции по безопасности в столице Молдавии под названием "Грузия, Молдова и Украина: "Восточное партнерство" и современные вызовы безопасности", которая состоялась 2 марта с.г. В ней приняли участие около 150 высокопоставленных чиновников и экспертов из разных стран.



Парламентские лидеры воспользовались случаем, чтобы выпустить совместное заявление, осуждающее военное присутствие России "на территориях других государств". Было подчеркнуто, что страны ГУАМ глубоко обеспокоены "российскими войсками в Молдове (1000 военнослужащих) и 500 миротворцами, дислоцированными в Приднестровье", и "оккупацией территории Украины".



Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что необходим антироссийский альянс. "Нам нужны совместные стратегии, чтобы противостоять российской агрессии", – добавил глава Верховной рады Андрей Парубий.



Страны ГУАМ намерены объединить усилия "в эффективном сотрудничестве против российской агрессии", заявил также председатель молдавского парламента Андриан Канду. Он объяснил: речь идет о сотрудничестве в оборонной сфере, энергетике, о политической поддержке в других секторах, включая все, что входит в понятие "реинтеграция территорий". На встрече в июне премьеры могут подробнее остановиться на данных позициях.



Азербайджан отказался участвовать в конференции с четкой антироссийской повесткой.



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



29.05.18 Источник - ng.ru

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