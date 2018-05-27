 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия у последней черты. Спустя 4 года после мега-глупости, совершенной кремлевскими правителями, - Игорь Стрелков
22:22 28.05.2018

Спустя 4 года после мега-глупости, совершенной кремлевскими правителями (попытавшимися полумерами полуразрешить полувопросы), РФ, страна, мы все (кто-бы что ни думал - "отдуваться" приходится всем) - находимся "у последней черты".

За которой - либо необратимое скатывание в капитуляцию, либо - война.

Наши "дорогие западные партнеры" догнали Путина и его гномов до точки, за которой уже нет возможности откладывать окончательное решение. Вопрос теперь стоит "или - или". Или сдаваться (в тщетной надежде на то, что удастся сбежать с тонущего корабля или получить "индульгенцию" за "тяжкие согрешения" перед "партнерами") - или бороться всерьез, а не на словах. В том числе - военными методами.



Что первое, что второе для Путина лично и всего "условного Кремля" (Кооператива "Озеро" и т.п.) характеризуется выражением "оба хуже". С одной стороны, сдаваться и повторять "блестящую карьеру" Милошевича (в лучшем случае) - совсем "не комильфо". Ибо в результате они мгновенно слетят с финансового и политического "олимпа" в самую клоаку, где их будут радостно доклевывать (в том числе, вполне вероятно, - физически) "партнеры", недруги и перебежчики всех видов.

С другой - сама их сущность протестует против реальной борьбы с теми, чьи взгляды на жизнь они целиком и полностью разделяют. - Четверть века эти ребятишки (причудливый конгломерат бандитов-гопников, жуликов международного класса, мелких "наперсточников", бездушных чиновников-карьеристов и наемных скоморохов) - "пилили и вывозили". "Пилили" здесь, а вывозили (вместе с семьями и обслугой) - "туда". И теперь бороться против того, что так дорого и близко сердцу? Да еще с перспективой потерять бОльшую часть того, что вывезено? - Перед ними дилемма, лучше всего описанная в басне про "буриданова осла", помирающего с голоду между двумя стогами сена... только вместо сена - пропасти впереди и сзади... Ведь это с нашей точки зрения (националистов и патриотов всех "окрасок") - борьба однозначно предпочтительна, хотя ее последствия плохо просчитываются и путь борьбы уж точно не будет усыпан розами и увенчан лаврами.

А с их?

Ведь бороться всерьез сами они совсем не умеют (и совсем-совсем не хотят). А поручать кому-то "бороться за себя" - чревато тем, что эти "кто-то" - в процессе борьбы получив серьезные власть и полномочия - зададут им грубый и неженственный вопрос: "А вы-то нам на кой ляд, балластные придурки? Все сами в хлам прогадили, а теперь еще за нашими спинами отсиживаетесь"? И будут-ли сделанные "кем-то" "оргвыводы" сильно лучше, чем угрожает капитуляция перед "партнерами"?

"Дерипаска, дай мильярд!"

В общем, страшно и неприятно... и неплохо-бы еще 6 лет протянуть себе так ,в надежде "на сакральный авось".

Но "дорогие партнеры" принялись за дело всерьез. С частотой пулеметной очереди вылетают провокации, обвинения, санкции... "На носу" - атака укров на Донбассе, от которой не отвернешься и не сделаешь вид, что "м тут не при чем" (потому, что дальше - Крым). В Сирии - тоже все "не слава Богу" - ситуация дозревает до скорого "битья посуды".Запад всем своим видом демонстрирует (вплоть до "добрых полицейских" - Меркель и Макрона) - что не простит ничего - при капитуляции придется "все отдать, а потом - платить и каяться". И все-бы ничего, но портреты тех, кто ранее "отдал, заплатил и покаялся" - практически сразу оказались украшены траурной ленточкой...

Все "векторы", о которых я говорил с год назад, приблизились к "точке невозврата". И принимать решение надо как можно скорее.

Смута неизбежна - стала таковой года 2 назад. Но она еще может пройти по разным сценариям.

А если никакого решения не будет принято - события покатятся сами, просто "переехав" тех, кто столько лет их пытался не замечать и игнорировать.

25 мая 2018 Игорь Стрелков

Источник - INFOX.RU
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