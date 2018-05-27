Президент Парагвая Кортес досрочно сложил полномочия

22:18 28.05.2018 Президент Парагвая Орасио Кортес сложил полномочия и ушел в отставку за три месяца до окончания срока, 28 мая передает агентство Associated Press.



Согласно заявлению самого президента, далее он намерен "служить родине" на посту сенатора. Исполняющим обязанности президента до следующих выборов будет вице-президент Алисия Пучета.



Напомним, в мае президент Кортес привлек внимание международного сообщества тем, что согласился открыть посольство в Иерусалиме и лично присутствовал на церемонии открытия. Парагвай стал третьей и пока последней после США и Гватемалы страной с посольством в Иерусалиме. Источник - regnum.ru

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