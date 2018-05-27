"Друг Путина" и экс-глав-рос-чукча Абрамович срочно пытается оформить гражданство Израиля

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 28.05.2018
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22:18  Президент Парагвая Кортес досрочно сложил полномочия
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20:52  VIP-Козлодоев. Вице-минсельхоз Кошербаев назначен статс-секретарем МИДа Казахстана
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20:01  В Таджикистане работникам сферы образования запретили выезд за рубеж без разрешения
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19:29  Данияр Вагапов возглавил гос-правовой отдел Администрации Елбасы
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18:49  Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Узбекистане оказались... преподаватели вузов
17:19  Ашхабад: в очередях за дефицитными мукой и сахаром возникают драки
16:45  Город на мусорном холме. В Актобе власть и бизнес не поделили свалки, - Ф.Алибиев
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14:02  Задержан экс-глава Кыргызской ж/д таможни "Северная" Нурбек Айбашев
13:05  Китай изучает причины деградации таджикских пастбищ
07:25  Как воевали солдаты из Средней Азии на Великой Отечественной, - О.Танатарова
07:16  Бери шинель... ЦА-боевики возвращаются из "халифатов" домой
07:14  В Таджикистане не утихают споры об обязательной девственности невест, - "РО"
07:11  Сирийская кампания не прибавила России настоящих друзей, - Л.Медведко
07:00  Тяни тетиву. В Ташкент прибыл знатный турецкий лучник Эрдоган-младший
06:57  Казахстанское АО "Самрук-Энерго" возглавил Бакитжан Жуламанов
06:42  Ливан попытается сформировать правительство. На фоне войны, кризиса и победы "Хезболлы", - М.Беленькая
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06:27  Ирак на распутье. В Багдаде устали от иностранного вмешательства во внутренние дела, - Н.Плотников
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Воскресенье, 27.05.2018
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17:04  Киргизия согласилась выдать казахстанского блогера-оппика Тунгишбаева на родину
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12:08  Председатель Национального совета по разведке США Эми Мак-Олифф, - П.Густерин
12:00  Бишкекский бешбармак из девяти лошадей попал в книгу рекордов Гиннеса (фото)
11:58  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 1, - Б.Мусаев
10:43  Милый друг. Путин подарил Эрдогану скидочку на газ в размере $1 млрд
10:31  Рабы рыбы Сахалина. Рос-фирма "Спиро" задолжала кыргызским рабочим более 633 тыс. рублей; возбуждено уголовное дело
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10:06  Иордания отказалась строить АЭС вместе с Россией
09:51  Лизоблюды двинули Мирзиеева на Нобелевскую премию мира и по литературе. Как умеющего писать и любящего кошек?
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"Друг Путина" и экс-глав-рос-чукча Абрамович срочно пытается оформить гражданство Израиля
21:05 28.05.2018

СМИ сообщили о получении Романом Абрамовичем израильского паспорта

Российский бизнесмен Роман Абрамович по прибытии в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве получил израильское удостоверение личности, сообщает издание Y–Net. По его информации, бизнесмен будет жить в особняке в районе Неве–Цедек. Здание было приобретено за 100 млн шекелей ($28,4 млн).

По сведениям Israel Hayom, господин Абрамович решился начать процедуру получения гражданства после затруднений с продлением британской визы.

В Millhouse Романа Абрамовича "Ъ" заявили, что не комментируют частную жизнь бизнесмена.

Напомним, в апреле у господина Абрамовича истекла британская виза, а новую ему пока не выдали. По данным СМИ, власти Великобритании потребовали у бизнесмена объяснить происхождение его состояния, если он хочет получить новую инвесторскую визу. Позже источник в окружении Романа Абрамовича отрицал эту информацию.

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Путин поручил главам силовых ведомств разобраться со "списком Титова"

Президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву выработать согласованные решения по фигурантам "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титов до 23 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Такое распоряжение поступило после встречи, которую 23 мая господин Титов провел с президентом России.

Напомним, 4 февраля Борис Титов передал в администрацию президента список из 17 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в разных странах, но хотели бы вернуться на родину. В апреле господин Титов сказал, что уже 34 бизнесмена заявили о желании вернуться. Позднее бизнес-омбудсмен сообщил, что некоторые из бизнесменов, вошедших в его список "возвращенцев", теперь подверглись давлению со стороны британских властей. В конце марта генпрокурор Юрий Чайка одобрил идею амнистии для бизнесменов.

Источник - kommersant.ru
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