"Друг Путина" и экс-глав-рос-чукча Абрамович срочно пытается оформить гражданство Израиля

21:05 28.05.2018 СМИ сообщили о получении Романом Абрамовичем израильского паспорта



Российский бизнесмен Роман Абрамович по прибытии в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве получил израильское удостоверение личности, сообщает издание Y–Net. По его информации, бизнесмен будет жить в особняке в районе Неве–Цедек. Здание было приобретено за 100 млн шекелей ($28,4 млн).



По сведениям Israel Hayom, господин Абрамович решился начать процедуру получения гражданства после затруднений с продлением британской визы.



В Millhouse Романа Абрамовича "Ъ" заявили, что не комментируют частную жизнь бизнесмена.



Напомним, в апреле у господина Абрамовича истекла британская виза, а новую ему пока не выдали. По данным СМИ, власти Великобритании потребовали у бизнесмена объяснить происхождение его состояния, если он хочет получить новую инвесторскую визу. Позже источник в окружении Романа Абрамовича отрицал эту информацию.



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Путин поручил главам силовых ведомств разобраться со "списком Титова"



Президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву выработать согласованные решения по фигурантам "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титов до 23 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Такое распоряжение поступило после встречи, которую 23 мая господин Титов провел с президентом России.



Напомним, 4 февраля Борис Титов передал в администрацию президента список из 17 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в разных странах, но хотели бы вернуться на родину. В апреле господин Титов сказал, что уже 34 бизнесмена заявили о желании вернуться. Позднее бизнес-омбудсмен сообщил, что некоторые из бизнесменов, вошедших в его список "возвращенцев", теперь подверглись давлению со стороны британских властей. В конце марта генпрокурор Юрий Чайка одобрил идею амнистии для бизнесменов. Источник - kommersant.ru

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