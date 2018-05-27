 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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VIP-Козлодоев. Вице-минсельхоз Кошербаев назначен статс-секретарем МИДа Казахстана
20:52 28.05.2018

Кошербаев стал ответсекретарем МИД РК

Ермек Кошербаев стал ответсекретарем Министерства иностранных дел РК, передает Тengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжением Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее занимавший должность ответсекретаря МИД Анарбек Карашев распоряжением Главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ермек Кошербаев родился в Алматы. В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР, в 1998 году - Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "История". В разные годы Ермек Кошербаев работал на различных должностях в МИД Казахской ССР, Администрации Президента Казахстана, правительстве страны, Министерстве иностранных дел, НДП "Нур Отан", НК АО "КазМунайГаз", а также возглавлял АО НК "СПК "Ертіс". Также был первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

В декабре 2014 года был назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Тengrinews.kz
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