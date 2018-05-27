Вслед за отставкой влиятельного Узб-генерала Парпиева с должностей сняты его племянники-полковники

20:14 28.05.2018 Батыр Парпиев руководил Государственным налоговым комитетом Узбекистана 14 лет.







Начальник отдела внутренних дел города Андижана, полковник Шухрат Парпиев был снят с занимаемой должности вечером 27 мая. В тот же день от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника УВД Бухарской области, полковник Анвар Парпиев.



Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов Андижанской и Бухарской областей. Шухрат и Анвар Парпиевы являются племянниками экс-главы Государственного налогового комитета Узбекистана Батыра Парпиева, который был снят с должности 11 мая этого года.



Батыр Парпиев является сватом бывшего председателя Службы национальной безопасности (ныне – Службы госбезопасности) Узбекистана Рустама Иноятова, который руководил ведомством более 22 лет. Источники в правоохранительных органах Узбекистана говорят, что Парпиевы на протяжении нескольких лет занимали различные должности в органах госбезопасности и других органах госвласти.



По неподтвержденной пока информации, в Узбекистане начата проверка деятельности племянников генерала Парпиева, занимавших высокие посты в системе Министерства внутренних дел республики. Однако в МВД отказались комментировать данную информацию.



Напомним, что Шухрат Парпиев был назначен начальником ГОВД города Андижана в марте 2017 года. Анвар Парпиев был назначен заместителем начальника УВД Бухарской области в июне прошлого года.



Один из влиятельных каримовских генералов Батыр Парпиев руководил Государственным налоговым комитетом на протяжении 14 лет. 11 мая этого года президент Шавкат Мирзияев снял Парпиева с занимаемой должности.



Источник в УВД Андижанской области добавил, что в Узбекистане начали "описывать имущество" Шухрата Парпиева и приближенных к нему лиц. Источник - centralasian.org

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