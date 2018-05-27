В Таджикистане работникам сферы образования запретили выезд за рубеж без разрешения

20:01 28.05.2018 Отныне таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые не имеют права выезжать за границу на учебу или в служебную командировку без официального разрешения.



Новые правила введены в феврале этого года, а подробности стали известны 27 мая. Так, теперь перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата Министерства образования и науки, директора школ и ректора вузов должны согласовывать свой выезд с властями. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД.



"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки", - говорится в документе.



Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в Министерство образования. Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.



Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за рубежом продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение Научного совета образовательного учреждения.



Согласно документу, в поездки и командировки не будут номинированы те сотрудники сферы образования, которые в предыдущих поездках были уличены в аморальном поведении либо имеют тяжелые заболевания. По данным Минобрнауки, целью новых правил является упорядочение выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей. Источник - centralasian.org

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