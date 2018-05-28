В Чуйской области похищенную кыр-"невесту" зарезали прямо в отделении милиции

19:52 28.05.2018 В КР мужчина убил девушку прямо в отделении милиции



28 Май, 2018



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В отделении внутренних дел Жайыльского района Чуйской области КР мужчина зарезал девушку и пытался совершить суицид.



По данным ГУВД Чуйской области, 27 мая в ОВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение о похищении девушки с целью вступления в брак. Во все районные управления и отделы Бишкека и Чуйской области были направлены ориентировки.



Через некоторое время на посту в селе Сосновка была остановлена автомашина марки Subaru Outback под управлением 29-летнего водителя. В салоне находились двое пассажиров - 30-летний мужчина и 20-летняя девушка. Все они были доставлены в ОВД Жайыльского района.



Во время оформления документов девушка находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время 29-летний мужчина зашел в комнату и закрылся изнутри, из комнаты начали исходить звуки борьбы. Когда сотрудники милиции взломали дверь и вошли в комнату, девушка была обнаружена в окровавленном состоянии. Мужчина нанес ножевые раны молодой девушке и себе. Сразу же была вызвана скорая помощь и их доставили в территориальную больницу Жайыльского района Чуйской области.



Пострадавшая от полученных травм скончалась в отделении реанимации, не приходя в сознание. Мужчина находится в больнице. Второй пассажир передан в следственную службу. Возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР – "убийство". Источник - centralasian.org

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