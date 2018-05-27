Данияр Вагапов возглавил гос-правовой отдел Администрации Елбасы

19:29 28.05.2018 Нурсултан Назарбаев произвел назначение в Администрации Президента



Вагапов Данияр Валерьевич назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.



Распоряжением Главы государства Нурсултана Назарбаева Вагапов Данияр Валерьевич назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Д. Вагапов освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан.



Вагапов Данияр Валерьевич родился 6 июня 1977 года. Окончил в 1998 году Казахский государственный юридический университет.



Трудовой стаж начал с должности ведущего специалиста отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.1999-12.1999);



Удостоился медалей: "Ерен еңбегі үшін", "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл" См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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