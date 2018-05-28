США пытаются сорвать наступление армии Асада на юге Сирии

19:24 28.05.2018 Прямое военное столкновение на юге Сирии с американскими военными становится практически неизбежным



Сирийская арабская армия готовится к масштабному наступлению на юге страны, в провинциях Дераа и Кунейтра. Часть территории данных провинций находится под контролем боевиков.



Для наступления сосредоточены значительные силы сирийской армии и ее союзников, а именно: 39-я, 40-я и 42-я бригады 4-й механизированной дивизии, 15-я и 9-я штурмовая бригады 5-й бронетанковой дивизии, спецназ "Силы Тигра" и 15-го отдела спецопераций, 105-я и 106-я бригады Республиканской гвардии, военизированные формирования "Ливаа аль-Кудс", Армии освобождения Палестины, Арабская националистическая гвардия и батальоны партии Аль-Баас.



По мнению местных наблюдателей, американцы дали указание своим союзникам активизироваться в южной Сирии и начать нападения на сирийские войска, чтобы сорвать готовящееся наступление.



25 мая группировка "Шабаб аль-Сунна" провела обстрел позиций Вооруженных Сил САР на западе Сувейды. Эту группировку поддерживает США.



26 мая боевики Южного фронта Свободной сирийской армии на упреждение атаковали части сирийской армии в районе населенного пункта Дераа аль-Махата. Они произвели обстрел позиций САР рядом с Национальной больницей из безоткатного орудия СПГ-9. Несколько сирийских военнослужащих убито. По позициям исламистов в районе Дераа аль-Балад был нанесен ответный удар ракетами и артиллерией.



Госдепартамент США сделал официальное заявление от 25 мая, в котором американцы угрожают силовой акцией сирийским правительственным силам в ответ на их наступление на оппозиционных боевиков на юге Сирии. Поддержка США стимулирует участившиеся атаки "умеренных" боевиков на сирийские правительственные войска.



Таким образом, по мнению ИА REX, ситуация на территории Сирийской Арабской Республики идет к серьезному обострению, вероятность прямого военного столкновения с американскими военными становится практически неизбежной.



28 мая 2018 Источник - iarex.ru

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