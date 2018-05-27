С 2015 года KAZ Minerals вывез из Кыргызстана 9 тыс. 760 тонн золотого концентрата без уплаты налогов

18:59 28.05.2018 С 2015 года KAZ Minеrals Bozymchak вывез из Кыргызстана 9 тыс. 760 тонн золотого концентрата. Об этом КирТАГ сообщили в пресс-службе государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).



Должностные лица ОсОО KAZ Minеrals Bozymchak, злоупотребляя своим положением, с целью уклонения от уплаты налогов, в период 2015 года вывезли из Кыргызстана 9 тыс. 760 тонн золотосодержащего концентрата, что подтверждается актом аудита Счетной палаты Кыргызстана.



По данному факту ГСБЭП возбудило уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса КР.



Отмечается, что согласно актам налоговой службы, ОсОО KAZ Minеrals Bozymchak не выплачивал налог на доходы утверждая, что получаемый концентрат в преобладающем количестве содержит медь и является медным концентратом, а золото является всего лишь сопутствующим металлом.

Связи с чем за период с 2014 года по 2016 год ОсОО KAZ Minеrals Bozymchak доначислено налога на общую сумму свыше 55 млн сомов.



Отмечается, что в настоящее время на депозитный счет ГСБЭП внесены денежные средства в размере 55 миллионов 694 тысячи 283 сомов в счет возмещения причиненного государству ущерба.



26 мая текущего года генеральный директор ОсОО KAZ Minеrals Bozymchak Ильяс Тулекеев был задержан в аэропорту "Манас" при попытке пересечь границу. В тот же день ему было предъявлено обвинение.



Накануне Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи И. Тулекеева.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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