Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Узбекистане оказались... преподаватели вузов

18:49 28.05.2018 Преподаватели высших учебных заведений и врачи-хирурги высшей категории имеют самые высокие оклады в Узбекистане среди работников бюджетной сферы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов республики.



Согласно информации Минфина, в настоящий момент зарплата старшего преподавателя вуза, не имеющего ученую степень, составляет 2,085 млн сумов ($260), с надбавками из фонда материального стимулирования и за кураторство достигают 2,919 млн ($364). Профессорский оклад установлен на уровне 2,408 млн сумов ($301), с надбавками – 3,372 млн ($421). Ведомство напоминает, что с 1 сентября текущего года зарплаты вузовских педагогов возрастут: для старших преподавателей без ученой степени на 5,5%, до 3,080 млн ($385), для профессоров – на 43,6%, до 4,844 млн сумов ($605).



Учителя начальных классов общеобразовательной школы получают 1,618 млн сумов ($202) с учетом надбавки к базовой ставке (1,133 млн сумов) за классное руководство, проверку тетрадей и финансовой помощи из директорского фонда: в среднем 20% от базовой ставки, максимум – 40%. Педагоги начальных классов, имеющие высшую категорию, зарабатывают 1,908 млн сумов ($238). Дополнительные выплаты предусмотрены для учителей иностранных языков: 30% от базы для работающих в сельской местности, 15% - для всех остальных.



Воспитатели детских дошкольных учреждений, работая на одной ставке (36 часов в неделю) с учетом надбавок зарабатывают около 1 млн сумов ($125). При девятичасовом рабочем дне, что составляет 1,25 ставки, оклад немного выше – 1,249 млн ($156). Зарплата помощников воспитателя остается весьма невысокой – 701 тысяча сумов ($87) в месяц. При этом с 1 сентября текущего года базовые тарифные ставки оплаты труда воспитателей подготовительной группы, дефектологов и психологов увеличатся до 1,302 млн сумов ($162).



Среди медицинских работников самые большие зарплаты у хирургов, имеющих высшую категорию – 1,827 млн сумов ($228) с учетом всех надбавок. Хирурги без квалификационной категории получают 1,335 млн ($166). Подобная градация актуальна и для других должностей. Медсестры хирургического отделения высшей категории имеют оклад 1,214 млн ($151), остальные – 912 тысяч сумов ($114). Патронажные сестры зарабатывают от 775 тысяч ($96) до 1,190 млн ($148). Врач общей практики, работающий на селе, с дополнительными материальными поощрениями ежемесячно зарабатывает 1,297 млн ($162), врач высшей категории – 1,774 млн ($221). Также есть надбавки в зависимости от специальности. Здесь больше остальных – 75% от базовой ставки - государство стимулирует патологоанатомов и медиков, работающих в клиниках по борьбе со СПИДом.



Минфин также обнародовал оклады деятелей культуры и работников архивов, зарплаты которых с 1 июня 2018 года на основании постановления президента республики Шавката Мирзиеева возрастут в среднем на 45%. Так, артисты первой категории будут получать 1,296 млн сумов ($158), с учетом надбавок за выслугу лет и прочее – 1,750 млн ($218). Хранители фонда областного музея со всеми бонусами смогут получать 1,355 млн ($169) в месяц, а руководители районных центров культуры и досуга – 1,232 млн сумов ($154).



Министерство финансов сообщает, что в текущем году расходы госбюджета на финансирование социальной сферы составят свыше 35 трлн сумов ($4,3 млрд), из которых 68% - траты на обеспечение заработной платы. Больше всего средств уходит в народное образование – свыше 12 трлн сумов ($1,5 млрд). Здравоохранение ежегодно требует расходов в размере 6,8 трлн ($850 млн), средне-специальное и высшее образование – 4 трлн ($500 млн), культура и спорт – 741 млрд сумов ($92,6 млн).



По данным Госкомстата, в первом квартале 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Узбекистане составила 1,548 млн сумов ($193). Если анализировать уровень зарплат по регионам, то лидером по этому показателю является Ташкент. В среднем столичные жители зарабатывают 2,130 млн сумов ($266) в месяц, что на 137,6% превышает среднереспубликанский уровень. В тройку также входят Навоийская область с окладами на отметке 2,118 млн сумов ($264) и Ташкентская область – 1,686 млн сумов ($211). Меньше других зарабатывают в Наманганской и Самаркандской областях – 1,224 млн ($153) и 1,234 млн сумов ($154) соответственно.

28.05.2018 Источник - fergananews.com

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