Ашхабад: в очередях за дефицитными мукой и сахаром возникают драки

17:19 28.05.2018 В Ашхабаде из-за дефицита и ограниченной продажи продуктов питания возникают большие очереди перед продуктовыми магазинами. И в эти дни очень часто можно видеть как стоящие в очередях ругаются между собой, а иногда даже доходит до драки.



Как рассказали Радио Азатлык некоторые жители Ашхабада, перед продуктовыми магазинами в 30-микрорайоне столицы, в частности перед магазином "Арчабил", очереди возникают чуть ли не с ночи. Жители этого микрорайона занимают очереди ни свет ни заря для того, чтобы купить одну бутылку масла "Ахал ягы", килограмм муки или килограмм сахара местного производства. Из-за того, что в одни руки продуктов отпускают в ограниченном количестве, которого не хватает, чтобы прокормить семью, некоторые женщины занимают очереди в 2-3 местах.



Как только открываются магазины их мужья или дети становятся в очередь, которую они заняли, чтобы купить продукты. Но попытки женщины оставить своего мужа или ребенка вместо себя в очереди часто вызывает недовольство других стоящих в очереди людей.



В результате среди людей возникают перебранки. А в некоторых случаях доходит до рукоприкладства. Женщины дерутся, царапают друг другу лица.



По словам одного ашхабадца, говорившего с Радио Азатлык на условиях анонимности, в последнюю неделю возле продуктовых магазинов в столице увеличилось количество полиции и специальных служб, следящих за ситуацией.



"Возле каждого магазина стоят по 5-6 человек. Но им нет дела до дерущихся женщин. Они следят за тем, чтобы люди в очередях не фотографировали на телефоны то, что происходит. Властей не беспокоит то, что происходит в стране, трудности, которые переживает народ. Они только обеспокоены тем, чтобы о об этой ситуации не узнали за границей, чтобы не дай бог, об этом не написали в интернете. Для этого эти люди стоят возле магазинов как часовые", - говорит ашхабадец. Источник - centralasian.org

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