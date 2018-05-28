Город на мусорном холме. В Актобе власть и бизнес не поделили свалки, - Ф.Алибиев

16:45 28.05.2018 Город Актобе на западе Казахстана не отличается хорошей экологией. Ежегодно жильцы страдают от вони сероводорода и выслушивают обещания властей решить эту проблему. В этом году к привычным городским ароматам добавилась вонь от гниющего мусора. Мусорные баки давно переполнены, горы хлама выросли рядом с контейнерными площадками, собаки роются в помоях и растаскивают их по дворам. По иронии судьбы, вся эта картина наблюдается в разгар сезонных работ по благоустройству города. Это, к слову, усугубляет ситуацию: после субботников жители относят собранный мусор к площадкам и оставляют возле контейнеров.



Власти обратили внимание на проблему в конце апреля, когда одна из компаний по вывозу мусора - ТОО "Ак жол LTD" - заявила, что прекращает работу из-за финансовых трудностей. Эта компания отвечала за вывоз мусора с половины территории города, но, как заявили сами руководители организации, объем работы был куда больше заявленного. На вверенной им территории, считают мусорщики, живет существенно большее количество людей, чем прописано в документах, поэтому и сорят сильнее.



Компания "Таза кала", которая обслуживала другой, не менее значительный участок Актобе, сейчас в процессе ликвидации: в стране идет процесс приватизации государственных объектов, не приносящих прибыли. Однако две попытки провести тендер по продаже конкретной этой компании закончились неудачей. На "Таза кала" даже нашелся покупатель, но после налоговой проверки стоимость предприятия увеличилась, покупатель не смог доплатить и отказался от покупки, а 9 миллионов тенге, которые он внес за участие в тендере, безвозвратно ушли в бюджет. Таким образом, сразу два предприятия, которые вывозили весь мусор из полумиллионного города, почти в одночасье перестали работать.



Это не смутило власти, которые заявили, что ситуация под контролем, и объявили тендер на обслуживание населения по сбору и вывозу мусора. 23 апреля объявили победителей, ими стали аж 10 компаний вместо прежних двух. Однако после торжественной презентации новых уборщиков шли дни, а мусорных пакетов возле контейнеров становилось все больше.



"Уже месяц видим эту гору мусора, она только растет. Вонь жуткая, еще и мухи появились с потеплением. Дети во дворе играют, мы боимся, как бы разные болезни не начались", - говорит житель Актобе Дмитрий Матвеев.



Переполненные мусорные баки в Актобе. Фото "Ферганы"



Сначала выигрываем конкурс, потом ищем технику



Где же работники и машины тех десяти компаний, которые должны были начать работу с 23 апреля? Выяснилось, что они работают куда хуже, чем предыдущие уборщики. Во-первых, у многих компаний не оказалось своей техники. Спрашивается, как они смогли выиграть конкурс? Но в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что наличие своей техники не было обязательным требованием к участникам, ведь технику можно арендовать. Поэтому часть времени ушло на поиск машин и их аренду.



Однако когда техника нашлась, выяснилось, что нужно уметь ею управлять. То ли за рулем погрузчика были стажеры, то ли рвение очистить город от мусора было яростным и неконтролируемым, но при вывозе бытовых отходов техника крушила все на своем пути. К примеру, машина, принадлежащая компании "Нурком-2020", снесла кирпичные ограждения вдоль мусорных площадок - и объяснила, что не заметила ограждение из-за темноты.



Однако заместитель начальника городского отдела ЖКХ АЛикбек Серикбаев заступился за компании: сказал, что они только адаптируются, и уже есть улучшения.



Всю помойку собираем руками



На торжественной презентации 10 новых мусороуборочных компаний подчеркивалось, что в них будут трудиться опытные работники, которые ранее были в штате прежних двух предприятий.



Однако вскоре стало известно, что этим опытным работникам предложили зарплаты в 30-40 тысяч тенге (6-8 тысяч рублей), и они отказались работать. В срочном порядке на борьбу с мусором бросили людей, которые ранее этим не занимались.



"Мы чистили дороги и тротуары. Но теперь нас заставили грузить весь бытовой хлам. Вручную! Спецодежду нам не выдали. И зарплату не дали за несколько месяцев", - негодует работник одной из компаний Жумабек Хайруллиев.



22 мая мусорщики устроили однодневную забастовку, не желая убирать отходы вручную. В беседе с журналистами они заявили, что устали терпеть от работодателя нечеловеческое отношение и выслушивать от жителей ругань за медленный вывоз мусора, не получая при этом ни копейки за свой труд. Как сообщили в актюбинском управлении инспекции труда, только за два месяца мусоровывозящие компании задолжали более 37 млн тенге более чем 300 работникам.



Мусорные контейнеры в Актобе все еще переполнены. Мусор убирают, но очень постепенно: в городе работают 35 мусоровозов. Если создается стихийная свалка, то для ее разбора пригоняют самосвалы. Всего же в день на городской полигон в Актобе вывозят 900 тонн мусора.



Никаких проверок - приказ президента



Мусорный коллапс в Актобе показал, что местные власти, несмотря на заявления, неспособны контролировать ситуацию и не могут решить проблему. По "мусорной проблеме" в прессе выступал глава Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев: за ситуацию в городах Казахстана несут ответственность главы регионов; акимы же городов, как правило, исполняют их волю как вышестоящего начальства. Еще 25 апреля Сапарбаев признавал, что в мусорном хаосе есть вина контролирующих органов. "У нас есть ЧСники, санэпидемстанция, экологи. Они должны применять жесткие меры к компаниям, которые получают деньги от населения и несвоевременно вывозят мусор", - обрушился на подчиненных аким области.



Но чиновники, что удивительно, в этот раз решились на ответное высказывание. "Все эти объекты освобождены от проверок", - напомнил глава местного Департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков. Более того, от проверок объекты бизнеса освободил не кто-нибудь, а президент. Назарбаев, во-первых, ввел мораторий на проверки объектов малого и среднего бизнеса, а во-вторых, для тех, кого все-таки проверять разрешил, был составлен график аудитов: вне его контролерам заходить на территорию компаний просто нельзя. На это было нечего ответить.



"Это же антисанитария! А если эпидемия пойдет? Кто будет отвечать? Почему мы не обращаем внимания на обращения граждан?" - засыпал вопросами Сапарбаев главу департамента по охране общественного здоровья.



"Тоже не можем проверить из-за освобождения от проверок" - парировала глава департамента Нурсулу Беркибаева.



Тем не менее аким поручил разобраться с мусором до 1 мая.



Сроки прошли, ситуация только ухудшалась. 10 мая Бердыбек Сапарбаев приказал очистить мусорные контейнеры за два дня. Проблему решили частично - и лишь за две недели.



На днях Сапарбаев, подводя промежуточные итоги месячной борьбы с мусором, воодушевленно сообщил, что "считайте, проблему мусора уже решили". Но это не так.



Интересно, что именно в Актюбинской области больше всего в стране – сразу 19 - мусороперебатывающих предприятий. Но это не помогло.



И когда будет окончательно решена проблема вывоза мусора, пока неизвестно.



28.05.2018 , Фараби Алибиев Источник - fergananews.com

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