Полудурок-мигрант из Узбекистана Подпорин покалечил шедевр Репина в Третьяковке

14:44 28.05.2018 Брат воронежца, повредившего картину Репина в Третьяковке, раскрыл причины вандализма









































Брат воронежца, повредившего картину Репина в Третьяковке, раскрыл причины вандализма



Виталий Подпорин опасается за родителей, если те узнают о случившемся.



Брат Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковке, назвал вероятную причину вандализма. Виталий Подпорин назвал поступок родственника "непонятным припадком" и объяснил его психической усталостью и ослабевшей психикой, сообщил "Московский комсомолец" в понедельник, 28 мая.



Семья Подпорина в 1990-е переехала из Узбекистана в село Александровка Павловского района, который и без того уже прославился на всю страну пару недель назад – нашествием комаров. Игорь остался в селе и устроился скотником на ферму, а старший брат Виталий уехал в Москву. Позже Игорь выучился на инженера, и они с родственником в столице открыли фирму по техническому обслуживанию многоквартирных домов.



Однако когда начались серьезные проблемы со здоровьем у родителей, Подпорину-младшему пришлось вернуться в Воронежскую область, чтобы ухаживать за родными.



– Представьте себе: он полгода безвылазно находился рядом с лежачей мамой и практически не ориентирующимся в окружающей обстановке отцом. Сам стирал за ними нижнее белье, на каталке вывозил мать на улицу, был и кухаркой и медсестрой и любящим сыном одновременно. Он практически не пьет. А в музее хлопнул 100 грамм, и это, по всей видимости, наложилось на ослабевшую психику. Он вообще пошел погулять в центр, хотелось ему после деревни развеяться, а вечером мы должны были ехать ко мне на дачу в Шатуру, – рассказал журналисту "Московского комсомольца" Виталий Подпорин.



Мужчина отметил, что в Александровке договорились не сообщать родителям Подпориным о случившемся – "иначе они сразу умрут". Сейчас Виталий собирает документы для следователей и надеется, что Игоря не арестуют. Заседание об избрании меры пресечения состоится 29 мая.



Вечером 25 мая Игорь Подпорин нанес несколько ударов столбиком ограждения по застекленному полотну Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Стекло разбилось, осколки прорвали холст в трех местах на фигуре царевича. От падения сильно пострадала и авторская рама. По счастливой случайности не пострадало самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича.



Реставраторы уже провели аварийные работы – извлекли осколки, сняли раму и саму картину и перенесли ее в реставрационную мастерскую. Восстановление полотна может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Ущерб, нанесенный галерее, оценили в 500 тыс. рублей.



Игорь Подпорин объяснил свой поступок тем, что был пьян. Он рассказал на допросе, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.



Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Вандалу грозит до 3 лет лишения свободы или штраф до 3 млн рублей.



Екатерина Трещикова Источник - vestivrn.ru

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