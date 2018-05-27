|Задержан экс-глава Кыргызской ж/д таможни "Северная" Нурбек Айбашев
14:02 28.05.2018
Задержан начальник железнодорожной таможни "Северная" Нурбек Айбашев. Информацию КирТАГ подтвердили в Верховном суде КР в понедельник.
"Суд избрал меру пресечения задержанному Нурбеку Айбашеву до 17 июня. Решение принято Первомайским райсудом", - сообщили в суде.
Задержание Айбашева также подтвердили в государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
Отметим, Н.Айбашев занимал должность начальника железнодорожной таможни "Северная" с 21 апреля 2016 года. В мае был снят с должности. 27 мая ему было предъявлено обвинение по статье 304 УК КР – "злоупотребление должностным положением".
Альбина Метерова.