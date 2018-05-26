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Китай изучает причины деградации таджикских пастбищ
13:05 28.05.2018

Китайские ученые помогут Таджикистану исследовать факторы деградации пастбищных земель.

Ученые из Института экологии и географии Синьцзяна при Академии наук Китая изучают причины деградации пастбищ в южных, северных и восточных районах Таджикистана.

По информации этого Института, опубликованной на официальном веб-сайте, исследователи проехали около 1200 км, чтобы собрать и изучить образцы растений, почвы и микроорганизмов.

В августе 2016 года был запущен совместный таджикско-китайский проект – Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды при Академии наук РТ. Ли Яомин, исследователь Института экологии и географии Академии наук Китая и член исследовательской группы в Таджикистане сказал, что "за последние пять лет Таджикистан претерпел значительный ущерб в результате деградации пастбищ".

Среди основных причин этой тенденции он назвал демографический рост населения РТ, потепление климата и чрезмерный выпас скота, поголовье которого тоже резко увеличилось. "Поголовье домашнего скота увеличилось с 1 млн в 1990 году до 6 млн на данный момент", - сказал Ли Яомин.

Китай предлагает внедрение технологий и методов управления пастбищами, которые оказались эффективными в Китае.

Мадиброн Саидзода, бывший руководитель Агентства лесного хозяйства и эксперт по вопросам окружающей среды, сказал 27 мая в беседе с Радио Озоди, что таджикские пастбища больше всего пострадали из-за неправильной организации выпаса скота.

"По правилам, нельзя на одном и том же пастбище ежегодно пасти скот. Нужно перегонять скот на другие пастбища, чтобы снизить нагрузку на предыдущее. В противном случае оно деградирует", - говорит Саидзода.

По его словам, по нормам на одном квадратном километре могут пастись одна корова или четыре овцы, но никто не придерживается этого правила.

"В результате чрезмерное поголовье скота на одной небольшой территории уничтожает всю растительность и пастбища опустыниваются. То есть интенсивный выпас скота приводит к чрезмерной нагрузке на пастбища и уничтожению и без того разреженной растительности. Деградация пастбищной территории особенно часто происходит в местах постоянного скопления большого поголовья крупного рогатого скота, овец и животных других видов. На стойбищах, где стада находятся в течение продолжительного времени, уничтожается пастбищная растительность, разрушается и загрязняется почва. При смене стойбищ происходит процесс возврата пастбища к исходному состоянию", - отметил эксперт.

По словам Мадиброна Саидзода, выпас животных оказывает сильнейшее влияние на пастбища - на их почвенный и растительный покров, водный режим и микроклимат, фауну и микрофлору.

По статистическим данным, в Таджикистане государственный лесной фонд составляет 1 млн 800 тыс га. И лишь 421 тыс га из них являются лесными массивами. Площадь пастбищных территорий составляет 1 млн га.

Животноводство в Таджикистане является бизнесом для большинства чиновников среднего и высшего звена. Многие зимние и летние пастбища в стране принадлежат влиятельным людям.

Источник - Радио Озоди
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