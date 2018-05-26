Как воевали солдаты из Средней Азии на Великой Отечественной, - О.Танатарова

07:25 28.05.2018 Победа в Великой Отечественной войне – героическое достижение всех народов СССР. Свой вклад в общее дело внесли и бойцы из Средней Азии. Узбеки, туркмены, таджики, киргизы и казахи, как и жители других уголков страны, храбро сражались против фашизма. Солдаты и офицеры воинских частей, сформированных в среднеазиатских республиках, совершили немало героических подвигов, забыть о которых невозможно.



Казахи

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, численность населения Казахской ССР перед Великой Отечественной войной немногим превышала 6 миллионов человек. Из них непосредственными участниками боевых действий стали около 1 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров. Еще порядка 3,5 тысячи казахов участвовали в партизанском движении.

В кровопролитных сражениях погибли около 589 тысяч жителей республики. То есть, практический каждый второй из призванных на фронт не вернулся домой.

Казахи участвовали во многих военных операциях. Вместе с боевыми товарищами они сражались на Курской дуге и на улицах осажденного Сталинграда, не позволили фашистам прорвать оборону Ленинграда, а затем гнали нацистов с советской земли до самого Берлина, последовательно освобождая Белоруссию, Украину, Молдову, Прибалтику и другие страны Восточной Европы.

Одной из наиболее ярких побед, одержанных советскими войсками в ходе войны, была героическая оборона Москвы, порученная 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал Иван Панфилов (1893-1941 гг.). Это воинское соединение, сформированное преимущественно из казахов, киргизов и узбеков, остановило немецкое танковое наступление по Волоколамскому шоссе. Подвиг героев-панфиловцев до сих пор изучают молодые курсанты и офицеры многих стран мира.

Звания Героя Советского Союза были удостоены около пяти сотен казахов, более ста жителей республики стали полными кавалерами ордена Славы. Среди прославленных героев войны – две казахские девушки: пулеметчица Маншук Маметова (1922-1943 гг.) и снайпер Алия Молдагулова (1925-1944 гг.), которая уничтожила более 90 немецко-фашистских захватчиков. Будучи смертельно раненой у города Новосокольники, девушка бросилась в рукопашный бой с немецкими солдатами и офицерами.

А летчик Нуркен Абдиров (1919-1942 гг.) совершил 16 боевых вылетов на своем "Ил-2". Его самолет был подбит врагами в районе ростовского хутора Коньков. Понимая, что гибель неизбежна, пилот направил горящий "Ил-2" в танковую колонну противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно.



Киргизы

В начале войны численность населения Киргизской ССР немного не дотягивала до 1,5 миллиона человек, из них 365 тысяч жителей республики отправились на фронт. Они воевали в составе легендарной Панфиловской дивизии, прошли боевой путь от Сталинграда до Берлина. Освобождая СССР и страны Восточной Европы от фашизма, около 115 тысяч киргизов сложили свои головы.

Среди жителей республики, отправившихся на фронт, различными орденами и медалями были награждены тысячи человек, из них 73 солдата и офицера получили звания Героя Советского Союза. Полными кавалерами ордена Славы стали более 20 киргизов. Многие удостоены своих наград посмертно.

Например, Дайшенкул Шопоков (1915-1941 гг.) – один из 28 героев-панфиловцев, остановивших наступление фашистов по Волоколамскому шоссе. Он погиб у разъезда Дубосеково Московской области, уничтожив вместе с боевыми товарищами 18 вражеских танков.

А Чолпонбай Тулебердиев (1922-1942 гг.) пал смертью храбрых у села Селявное-Второе Воронежской области. Переправе советских войск через Дон мешали вражеские дзоты, из которых велся почти непрерывный пулеметный обстрел. Раненый боец 160-й стрелковой дивизии, израсходовав все гранаты, бросился на вражескую амбразуру, закрыв ее своим телом. Его самопожертвование позволило боевым товарищам захватить стратегический важный плацдарм.

Этот подвиг через полгода повторит другой Герой Советского Союза – Александр Матросов (1924-1943 гг.).

Примечательна и судьба генерал-майора Даира Асанова (1922-2009 гг.). Будучи сержантом 11-й артиллерийской дивизии, он особо отличился в бою у деревни Пятницкое Харьковской области. 23 марта 1943 года за четыре часа неравного боя этот воин уничтожил из своего орудия: 40 автоматчиков; 8 танков и 6 броневиков противника.



Таджики

289 тысяч жителей Таджикской ССР были призваны в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии, еще 45 тысяч человек отправились на трудовой фронт, откуда многие также попали в войсковые части и соединения. Около 100 тысяч солдат и офицеров из них погибли. Это была очень тяжелая потеря для населения республики, общая численность которого перед войной составляла порядка 1,5 миллиона человек.

Звания Героя Советского Союза получили 68 жителей Таджикской ССР. Боевых наград за проявленное на фронте мужество были удостоены более 55 тысяч воинов, из них 21 являются полными кавалерами ордена Славы.

Одним из героев, прославивших свой народ в борьбе с фашизмом, является Домулло Азизов (1913-1943 гг.). Командир пулеметного расчета 69-й стрелковой дивизии погиб при освобождении Белоруссии от немецких захватчиков. В составе десантной группы младший сержант переправился через Днепр и первым бросился во вражескую траншею. Домулло уничтожил находившихся там солдат противника, бросив гранату. Затем он развернул немецкий пулемет и открыл огонь по гитлеровцам. Этот неожиданный и смелый маневр позволил обеспечить форсирование Днепра основными силами Красной Армии.

Исмоил Хамзаалиев (1921-1943 гг.) – еще один Герой Советского Союза, он совершил подвиг на Курской дуге. Командир орудийного расчета не позволил вражеским танкам прорвать оборону. Когда его артиллерийская установка была подбита, сержант открыл огонь из другого орудия, расположенного поблизости. Его боевой расчет погиб. Тяжелораненый герой продолжал вести огонь, подбивая танки противника и истекая кровью.



Туркмены

Судя по данным Всесоюзной переписи 1939 года, численность населения Туркменской ССР в начале войны немногим превышала 1 миллион 252 тысячи человек. Из них на фронт отправились около 300 тысяч жителей республики. Около 86 тысяч воинов не вернулись домой.

В Туркмении были сформированы 87-я и 88-я отдельные стрелковые бригады, 97-я и 98-я кавалерийские дивизии. Их солдаты и офицеры участвовали во всех широко известных сражениях Великой Отечественной. Они воевали на Курской дуге, под Москвой, на Кавказе, в Сталинграде. Освобождали от фашистов страны Восточной Европы.

Боевыми орденами и медалями были награждены 78 тысяч воинов, а 112 туркменов получили звания Героя Советского Союза.

Одним из военнослужащих, удостоенных такой чести, стал Дурды Курбан (1917-1976 гг.). Командир отделения 176-й стрелковой дивизии проходил службу на границе СССР и Румынии, когда началась война. Во время напряженного боя с превосходящими силами противника воин лишился руки, ее оторвало разрывом снаряда. Но это не остановило героя. Истекая кровью, он поднял свое отделение в бой, одержав победу.

А кавалеристский эскадрон, который возглавлял лейтенант Аннаклыч Атаев (1912-1943 гг.), за двое суток напряженных боев сумел отразить 7 немецких атак, в которых участвовали 16 танков. Причем, у красноармейцев с собой было лишь огнестрельное оружие и гранаты. Это случилось недалеко от ростовского города Белая Калитва в бою за господствующую высоту 79,9, которую фашисты так и не смогли отбить. Эскадрон кавалеристов уничтожил около 300 гитлеровцев, три немецких танка и бронемашину.



Узбеки

Накануне войны в Узбекской ССР проживало почти 6,5 миллиона человек. В 1941-1945 годах на фронте погибли около 420 тысяч жителей республики, а всего в ряды советской армии были призваны порядка 1,5 миллиона узбеков.

338 Героев Советского Союза породила эта древняя земля, еще 53 воина в ходе Великой Отечественной были удостоены ордена Славы всех трех степеней. Разные боевые награды получили 120 тысяч узбеков.

В составе легендарной Панфиловской дивизии жители республики обороняли Москву. Они сражались в Сталинграде, на Кавказе, участвовали в боях за Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, освобождали от фашистских захватчиков Польшу, Венгрию, другие страны.

В Узбекской ССР были сформированы: 21-я и 44-я кавалерийские и 258-я стрелковая дивизии, а также 90-я и 94-я отдельные стрелковые бригады.

Командир саперного отделения 13-го гвардейского стрелкового корпуса Сатым Нурметов (1925-1994 гг.) совершил свой подвиг 7 апреля 1945 года под Калининградом (ранее – Кенигсберг). Гвардии сержант и четыре сапера, которыми он командовал, обошли с тыла позиции вражеских артиллеристов и в результате неожиданной атаки захватили в плен 25 гитлеровцев, также завладев орудиями противника. Затем бойцы Красной Армии повернули дула немецких пушек против врагов, попытавшихся отбить утерянные позиции. У фашистов ничего не получилось, Сатым Нурметов и его бойцы продержались до прихода подкрепления.

Еще один из многочисленных героев-узбеков – Джурахан Усманов (1923-1945 гг.). Помощник командира взвода 69-й стрелковой дивизии участвовал в форсировании реки Сож на территории Гомельской области 29 сентября 1943 года. Вместе с взводом старший сержант отразил более 30 вражеских атак. Когда осталось лишь 9 бойцов, у них кончились боеприпасы. В этой, казалось бы, безвыходной ситуации Джурахан предложил крайнее смелое решение – собрать на поле боя неразорвавшиеся гранаты и патроны. Бойцы отважились на такой риск. Им хватило боеприпасов, чтобы дождаться подкрепления.

Это лишь малая часть всех подвигов, совершенных солдатами и офицерами из Средней Азии на фронтах Великой Отечественной войны.



Орынганым Танатарова, 26 мая 18 Источник - russian7.ru

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