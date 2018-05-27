Бери шинель... ЦА-боевики возвращаются из "халифатов" домой

07:16 28.05.2018 Боевики из Центральной Азии возвращаются с Ближнего Востока?











Кыргызстан, похоже, ведет крупную битву на своей собственной территории против предполагаемых членов "международных террористических организаций". За один неполный год в стране было проведено не менее 28 операций по обеспечению безопасности, закончившихся задержанием подозреваемых, которые, по словам властей Кыргызстана, были связаны с террористическими группировками в Сирии и Ираке.



Не все представляется понятным, но частота задержаний поразительна. Прежде чем погрузиться в тему, немного истории.



Кыргызстан считается более открытой, по сравнению с соседями по Центральной Азии, страной. Средства массовой информации в Кыргызстане, как правило, могут освещать самые разнообразные истории, включая задержания подозреваемых боевиков. Но это также дает предположение, что Кыргызстан может быть "самой легкой" в регионе страной для боевиков или людей, связанных с международными террористическими группировками.



Несомненно, боевики возвращаются и в другие государства региона, но, скорее всего, не в таких количествах, как в Кыргызстан, учитывая более строгий контроль в таких странах, как, например, Узбекистан или Таджикистан.



Тем не менее, Кыргызстан может дать ответ на вопрос: возвращаются ли центральноазиатские боевики с Ближнего Востока в больших количествах?



СООБЩЕНИЯ В СМИ



Мы посмотрим здесь на сообщения о появлении боевиков на территории Кыргызстана с октября 2016 года по март 2018 года. Я храню достаточно точные записи о событиях по всей Центральной Азии, но вполне возможно, что я пропустил некоторые сообщения. Возможно, что по обвинениям, связанным с причастностью к террористам, было арестовано больше людей, чем перечислено ниже.



Я включаю только тех, о которых заявлялось, что они были связаны с террористическими группировками в Сирии и Ираке. Здесь не упоминаются предполагаемые члены группировок, которые можно считать более "местными", таких как "Хизб-ут-Тахрир", "Таблиги Джамаат" или "Якин Инкар", хотя вероятные члены этих организаций также были задержаны в период с октября 2016 года по март 2018 года.



Власти Кыргызстана подсчитали, что около 600 граждан выехали в Сирию и Ирак и примкнули там к экстремистским группировкам. Эта цифра включает женщин и детей. Некоторые были убиты. Но, как и в других странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане и Таджикистане, власти Кыргызстана обеспокоены теми, кто выжил, и что с ними будет, когда они решат покинуть зону боевых действий на Ближнем Востоке.



30 августа 2016 года смертник попытался проскочить через ворота посольства Китая в столице Кыргызстана Бишкеке. Он был убит, несколько человек получили ранения.



В начале октября 2016 года в Интернете было опубликовано видео, в котором якобы показаны граждане Кыргызстана, которые присоединились к группировке "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.



После этих событий меры безопасности в Кыргызстане были усилены, однако операции по обеспечению безопасности, похоже, не застали многих подозреваемых в терроризме на территории страны.



Под подозрением в нападении в канун Нового года на ночной клуб "Рейна" в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек и по меньшей мере 70 человек получили ранения, первоначально оказался гражданин Кыргызстана. Но подозрение было ошибочным (подозреваемый, находящийся сейчас под стражей, является гражданином Узбекистана).



Во второй половине января 2017 года внимание властей Кыргызстана было сосредоточено на крушении турецкого грузового самолета за пределами аэропорта Манас в Бишкеке. Тогда погибли 35 человек из Кыргызстана, и лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что часть груза на борту этого самолета принадлежала президенту Кыргызстана. Но тема терроризма не была забыта. 9 февраля глава государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана Таалайбек Жапаров сказал: "В государственных тюрьмах содержится более 300 человек, осужденных за экстремизм и терроризм". По словам Жапарова, число людей, "осужденных за такие преступления, растет быстрее, чем по другим преступлениям", но он не предоставил каких-либо дополнительных данных в подтверждение.



3 апреля 2017 года выходец из Кыргызстана Акбаржон Джалилов, как сообщалось, пронес в метро в Санкт-Петербурге взрывное устройство, привел его в действие в вагоне, убив себя и еще 14 человек и ранив более 40 человек.



Акбаржон Джалилов, предполагаемый исполнитель атаки в метро Санкт-Петербурга.



Акбаржон Джалилов, предполагаемый исполнитель атаки в метро Санкт-Петербурга.



В то время в Москве находился министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев. 4 апреля он заявил журналистам в российской столице, что Кыргызстан сделает все возможное для борьбы с терроризмом.



Оглядываясь назад, можно сказать, что заявление Абдылдаева выглядит как нечто более смелое - похоже, это ознаменовало начало развернувшейся в Кыргызстане контртеррористической кампании.



К концу апреля государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал трех граждан Кыргызстана, которые подозревались в том, что они воевали в Сирии и вернулись. Один был задержан в Оше в начале апреля, другой в этом же городе 20 апреля, а третий - в Джалал-Абаде спустя несколько дней, сообщили агентства ТАСС и "Интерфакс".



СКУДНЫЕ СВЕДЕНИЯ



Информации об арестованных мало, так же, как и о тех, кого задерживали в последующие 12 месяцев по схожим обвинениям. Первому задержанному в Оше исполнилось 25 лет, и ГКНБ обвинил его в том, что он был членом "Джабхат-ан-Нусры". По данным ГКНБ, второй "боевик", задержанный в Оше, "родился в 1994 году ... был завербован в 2013 году и отправлен в Сирию", "было установлено, что задержанный лично принимал участие в массовых казнях боевиками пленных". В феврале 2016 года ему, как предполагалось, было поручено "совершить террористические атаки в СНГ в дни празднования Дня Победы (9 мая)".



24 апреля ГКНБ сообщил о задержании "члена международной террористической организации" из Джалал-Абадской области, присоединившегося к боевикам в Сирии в 2016 году. Он якобы вернулся в Кыргызстан, чтобы вербовать людей для отправки в Сирию.



Термин "международная террористическая организация" часто встречается в сообщениях о задержаниях по обвинению в экстремизме.



ГКНБ заявил 28 июня, что задержаны четверо граждан Кыргызстана, входивших в "международную террористическую организацию", которая планировала серию атак в Кыргызстане. 19 июля ГКНБ сообщил о задержании в Кара-Суйском районе Ошской области "М. Б. 1980 года рождения", который, как утверждается, был членом международной террористической организации и "участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне". 14 августа был арестован предполагаемый вербовщик "международной террористической организации". 19 августа был задержан еще один такой подозреваемый: "Х. Х.", родившийся в 1994 году в Ошской области. 25 сентября задержали "M. M.", 1995 года рождения. 23 октября поместили под стражу жителя Джалал-Абадской области 1986 года рождения ("Интерфакс"). 11 декабря задержан "Н. Х." родившийся в 1989 году; 28 декабря - боевик, "который вернулся из Сирии и планировал провести серию террористических атак в Кыргызстане" ("Интерфакс"); 16 февраля - "действующий член подпольной террористической группы", родившийся в 1992 году, который обучался в Сирии. 12 марта был помещен под стражу еще один предполагаемый "террорист".



Все перечисленные названы предполагаемыми членами "международных террористических организаций", которые обучались и принимали участие в боевых действиях в "сирийско-иракском регионе". К каким группам они предположительно присоединились, остается неясным.



Карта Кыргызстана.



Карта Кыргызстана.



Есть также сведения о гражданах Кыргызстана, которых определили как членов определенных экстремистских группировок, действующих на Ближнем Востоке. "Я. У.", задержанный 14 июня 2017 года, сообщается, был членом "Джамаат Таухид ва Джихад"; в репортажах от 21 июля сообщают, что 22-летний житель Оша был членом "Исламского государства" (ИГ); два предполагаемых члена ИГ были убиты в результате перестрелки в Чуйской области 29 августа; предполагаемый боевик ИГ задержан во время контртеррористической операции 2 сентября ("Интерфакс"); "боевик" из Ошской области, который присоединился к "Джабхат-ан-Нусра", был задержан 12 октября; "У. А." из Джалал-Абада, по сообщениям от 13 октября, присоединился к "Ахрар аль-Шам" ("Интерфакс" и ТАСС); и 21-летний житель Джалал-Абада, по сообщениям от 14 декабря, был членом "Джабхат-ан-Нусра".



Все вышеперечисленные люди являются гражданами Кыргызстана, но они - не единственные арестованные в Кыргызстане в период с апреля 2017 года по март 2018 года.



ВЕРБОВЩИКИ ИЗ СНГ?



По информации ГКНБ Кыргызстана, граждане неназванных стран СНГ тоже приезжали в Кыргызстан, чтобы вербовать людей для отправки в "сирийско-иракский регион".



Сообщение от 11 августа гласит, что был задержан "гражданин страны СНГ", который вербовал людей в "международную террористическую организацию"; 14 октября вышло сообщение Интерфакса о том, что "гражданин из страны СНГ" подозревается в вербовке людей в Сирию; 1 ноября в сообщении ТАСС говорилось о том, что два "гражданина одной из стран СНГ" были взяты под стражу из-за предполагаемой вербовки ими людей в Сирию и Ирак; в сообщении от 15 декабря указывалось, что пойман 25-летний гражданин страны СНГ, приехавший в Кыргызстан для "проведения рекрутинговой деятельности", сообщили "Интерфакс" и ТАСС; 27 декабря ГКНБ сообщил, что задержали гражданина из страны СНГ, прибывшего из Сирии, который пытался отправиться в Россию для проведения террористических атак ("Интерфакс"); 29 января ГКНБ сообщил, что задержаны трое граждан из стран СНГ, которые участвовали в военных действиях в Ираке и Сирии и пытались создать террористические ячейки в Кыргызстане; и в сообщении от 2 февраля говорится, что ГКНБ задержал гражданина из страны СНГ, который "сформировал и возглавил" террористическую группу в Кыргызстане по приказу лидера международной террористической организации.



КТО ЭТИ ЛЮДИ?



В нескольких сообщениях говорится, что имена не разглашаются "в интересах следствия". В более чем половине публикаций приводятся инициалы, часто с указанием возраста и места рождения или места жительства. Согласно сообщениям, задержанные были помещены в места "предварительного заключения". На этом их истории, как правило, заканчиваются.



Я нашел один репортаж ТАСС от 10 августа из суда в Баткенской области, где говорится, что "три члена ИГ" приговорены к длительным тюремным срокам. В публикации говорится, что трое были задержаны "несколько месяцев назад" во время контртеррористической операции. Таким образом, эти трое могут не входить в число перечисленных выше арестованных.



В некоторых сообщениях о задержаниях говорится, что у подозреваемых (их никогда не называют подозреваемыми, их всегда называют "боевиками" или "террористами") были компоненты для изготовления взрывчатых веществ или какое-то оружие; во время этих контртеррористических операций также обнаруживалась экстремистская литература. Некоторые, как отмечалось, находились в Кыргызстане, чтобы вербовать сторонников. Но большинство из них "планировали" совершать террористические атаки, хотя детали никогда не уточняются.



С октября 2016 года до конца марта 2017 года я не могу найти ни одного сообщения о том, что кто-либо находится в тюрьме в Кыргызстане по обвинению в участии в "международных террористических организациях". Опять же, возможно, такие сообщения и публиковались; но их не должно было быть много, поскольку они бы появились где-либо на тысячах страниц, которые я изучил и собрал за это время.



Однако после взрыва в Санкт-Петербурге около 40 человек были задержаны, а двое убиты менее чем за 12 месяцев.



Были ли эти задержанные в Кыргызстане люди незамеченными спецслужбами до тех пор, пока власти не начали свои контртеррористические операции? Или Бишкек просто пытается показать Кремлю и, возможно, кому-то еще, что он серьезно относится к устранению потенциальных террористических угроз после взрыва в метро Санкт-Петербурга? Или здесь происходит что-то другое?



Это только некоторые из многих вопросов, которые вызывает эта кампания в Кыргызстане.



Мнения, выраженные в этой публикации в блоге, не обязательно отражают позицию Азаттыка. Материал подготовлен с участием Ноя Такера. Перевела с английского Анна Клевцова.

27 мая 18 Источник - rus.ozodi.org

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