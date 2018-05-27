В Таджикистане не утихают споры об обязательной девственности невест, - "РО"

07:14 28.05.2018 В Таджикистане практика медицинского освидетельствования невест на девственность не уменьшила сомнения женихов.



Только за четыре месяца этого года в Хатлоне в центр судебно-медицинской экспертизы на повторную "проверку" на целомудрие было отправлено 12 новоиспеченных невесток.



Один из осведомленных врачей сказал 27 мая в беседе с Радио Озоди, что многие семьи остались удовлетворены первой проверкой и живут теперь в мире и согласии, другие, наоборот, в своем рвении сделать несколько экспертиз добрались до столицы.



Суннатулло Зугуров, директор центра судмедэкспертизы Хатлонской области, также отметил, что в некоторых случаях сомнения женихов беспочвенны, но они не понимают насколько унизительна и психологически болезненна эта процедура для девушек.



"Когда к нам обращается супружеская пара, разговариваем отдельно с женихом и невестой. Некоторые внимают нашим словам и живут вместе, но немало и совершенно противоположных случаев", - говорит Зугуров.



28-летняя Майсара из Вахшской долины вышла замуж 14 апреля этого года, но счастливая супружеская жизнь продлилась всего день. Муж засомневался в целомудрии своей супруги и заставил ее дважды пройти проверку. Выводы обеих экспертиз были одинаковы: Майсара вышла замуж непорочной. Супруг успокоился, вот только после этих унижений девушка не захотела жить с ним под одной крышей.



"Совместная жизнь, начавшаяся с клеветы, это не жизнь. Не захотела я так жить. Супруг меня унизил перед своей матерью и сестрами, засомневавшись во мне. Я упала на колени и клялась, что это неправда. Дважды водил меня на экспертизу", - рассказала она.



Но бывают и другие случаи. 27-летний Ашраф, таджикский мигрант, проработав три года в России, вернулся на родину, сыграл свадьбу. Но слухи о том, что его супруга не девственница не давали ему покоя и он отправился с ней на экспертизу. Там подтвердили его сомнения.



Этот случай произошел два месяца назад, и молодой человек пока не готов говорить об этом. Его брат Муроджон сказал, что это не только позор для всей его семьи, но и экономические убытки, связанные с расходами на свадьбу.



"Некоторые девушки, зная о своей непорочности, надеются на авось. А бедный брат потратил все свои сбережения, чтобы сыграть свадьбу. Если бы призналась раньше, брат расторгнул бы помолвку и женился бы на другой девушке. А так испортила жизнь моему брату", - говорит Муроджон.



В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, а в случае обнаружения в первую брачную ночь отсутствия невинности, девушку с позором выставляют за дверь. Таких девушек обычно не принимают потом и родители, а их честь и репутация остается запятнанной на всю жизнь.



Райхона Мирзоева, председатель общественной организации "Дилафруз", сказала, что спор о девственности невесток – актуальная тема в таджикском обществе, которую родственники мужа могут поднять даже после нескольких лет совместной жизни супружеской пары. "Например, был случай, когда муж поругался с женой спустя год совместной жизни. Причиной ссоры стало якобы отсутствие невинности у девушки. Но времени прошло довольно много, в таком случае экспертиза уже не поможет. Был и другой случай, когда эксперты доказали, что невеста целомудренна, и ее родственники обратились в суд на жениха за клевету", - рассказала собеседница.



Усмонали Нуров, имама-хатиб мечети в Бохтаре, сказал, что лично он никогда не был свидетелем подобных споров, но знает, что несколько семей распались из-за этого.



"С точки зрения ислама скрытие отсутствия целомудрия жены является савобом (вознаграждением), но мужчины сразу же гневаются, начинают стыдить или выставляют из дома", - сказал он.



В прошлом году жителей Таджикистана поверг в шок случай самоубийства 18-летней Раджабби Хуршед. Она познакомилась с мужем, 24-летним Зафаром Пировым в день свадьбы. Спор о девственности невесты возник в первую брачную ночь. Муж усомнился в целомудрии невесты и дважды возил ее на экспертизу в столицу. Но и после того, как повторная экспертиза доказала девственность Раджабби до свадьбы, упреки и угрозы были частью семейной жизни молодой пары. Через сорок дней после свадьбы девушка решилась на самоубийство - она выпила "смертельную дозу уксуса", как написано в официальных документах. Ее увезли в больницу, но врачи оказались бессильны - у Раджабби отказали почки.



Позже Зафар Пиров был приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги.



27 мая 2018 Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527480840

Новости Казахстана

