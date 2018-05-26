 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тяни тетиву. В Ташкент прибыл знатный турецкий лучник Эрдоган-младший
07:00 28.05.2018

Делегация Турции во главе с председателем попечительского совета Фонда лучников, главой Всемирной конфедерации этноспорта, членом Высшего консультативного совета Молодежного фонда Турции Нежмитдином Билалом Эрдоганом, сыном президента Турции, прибыла 24 мая в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Основная цель визита - развитие сотрудничества в сфере спорта, обсуждение новых проектов.

В аэропорту Ташкента гостей встретили президент Национального Олимпийского комитета Умид Ахматджанов, министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов и посол Турецкой Республики Ахмет Башар Шен.

Позднее, на площади Регистан в Самаркенде, на фоне трех знаменитых медресе, состоялось символическое открытие VI Международного турнира Султана Фотиха по стрельбе из традиционного лука, который пройдет 26-29 мая в Стамбуле.
Почему турнир, который пройдет в Турции, открылся в Самарканде? На этот вопрос генеральный секретарь федерации стрельбы из лука Узбекистана Ойбек Хасанбоев ответил так: "Наши турецкие друзья считают землю Узбекистана священной и почитают ее как отчий край. Открытие престижного международного турнира, пусть даже символическое, это дань уважения нашей стране и нашему народу. Стрельба из лука в течение многих веков была национальным видом спорта, как в Турции, так и в Узбекистане".

Источник - ca-news.org
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