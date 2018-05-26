Казахстанское АО "Самрук-Энерго" возглавил Бакитжан Жуламанов

06:57 28.05.2018 Кадровые перестановки

Назначен председатель Правления АО "Самрук-Энерго"



sk.kz, 25 мая



Председателем Правления АО "Самрук-Энерго", портфельной компании АО "Самрук-Қазына", назначен Жуламанов Бакитжан Толевжанович

Б.Жуламанов был председателем Правления "НК "Продкорпорация" с июля 2016 года. Экономист по образованию, Б.Жуламанов начал свою карьеру в 1991 году. В период с 1998 по 2003 гг. являлся президентом ЗАО "Golden Grain Group" (ТОО "Агропромышленная корпорация Golden Grain"). Начиная с 2003 по 2016 гг. занимал различные руководящие позиции на государственной службе - акиматы гг.Астана и Алматы, Управление делами Президента РК, с 2009 по 2011 г. - аким города Павлодар.



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Коллективу Самрук-Энерго представлен новый руководитель

samruk-energy.kz, 25 мая



25 мая 2018 года решением Совета директоров Бакитжан Жуламанов назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Самрук-Энерго".

Нового руководителя коллективу представил Председатель Совета директоров Алик Айдарбаев. Он отметил вклад и достижения Алмасадама Саткалиева за время работы на посту главы компании и передал слова благодарности от имени председателя правления АО "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова.

За период работы Алмасадама Саткалиева в качестве Председателя Правления, Акционерное общество "Самрук-Энерго" стало лидером электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

Доля компании на рынке производства электроэнергии составляет порядка 30%, на рынке угля – порядка 38%. В секторе генерации на АО "Самрук-Энерго" приходится 31% от суммарной установленной мощности электростанций ЕЭС РК.

За указанный период реализована масштабная программа модернизации и строительства объектов, что увеличило на более 1 500 МВт располагаемую мощность электрических станций.

Восстановлены блоки №8 и №2 на Экибастузской ГРЭС-1 по 500 МВт каждый. На сегодняшний день ведется восстановление энергоблока №1 мощностью 500 МВт.

Завершено строительство уникальной высоконапорной Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт.

Реконструирована Актобе ТЭЦ с увеличением мощности на 16 МВт.

Построена первая в Казахстане ветроэлектростанция промышленного масштаба мощностью 45 МВт в г.Ерейментау.

Осуществлено строительство первой в Казахстане солнечной электростанции промышленного масштаба мощностью 2 МВт в г.Капшагай.

Доля альтернативной энергетики в структуре генерации АО "Самрук-Энерго" возросла более чем в 3 раза – с 3,8% до 12%.

На всех действующих блоках электростанций установлены современные электрофильтры. В результате, выбросы загрязняющих веществ сокращены на 20%, в том числе выбросы золы – на 57% или на 45 тыс. тонн.

В целях увеличения производительности труда и повышения операционной эффективности, в ТОО "Богатырь Комир" начата реализация проекта перехода на циклично-поточную технологию добычи угля на разрезе "Богатырь".

В поддержку реализации инновационных решений, на солнечной электростанации в г.Капшагай тестировались системы хранения электроэнергии.

Налажено сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями, в том числе Назарбаев Университетом и Стэнфордским Университетом, по созданию научно-исследовательских лабораторий.

Возобновлен экспорт электроэнергии в Российскую Федерацию. Так, в 2017 году экспорт составил 4,7 млрд. кВтч.

Большой вклад внесен в развитие и модернизацию энергокомплекса г.Алматы. Построены котлоагрегат №8 и бойлерная на Алматинской ТЭЦ-2, обеспечив тепловой энергией коммунально-бытовой сектор и объекты Универсиады.

Завершено строительство подстанций общей трансформаторной мощностью 1120 МВА, что позволило создать кольцо 220кВ и повысить надежность Алматинского энергокомплекса. Реконструирована система золошлакоудаления на Алматинской ТЭЦ-2.

О положительной динамике развития АО "Самрук-Энерго" говорят и финансовые результаты. Активы компании возросли почти в 3 раза – с 322 до 950 млрд. тенге.

Собственный капитал возрос в более чем 1,5 раза – с 291,9 до 479,5 млрд. тенге. Операционная прибыль компании возросла в 3 раза – с 10,2 до 32,4 млрд. тенге. Доходность операционной деятельности возросла почти вдвое – с 19,1% до 35,2%. Производительность труда также возросла почти вдвое – с 10,2 до 19,4 млн. тенге/человека.

В 2015 году АО "Самрук-Энерго" стало обладателем лауратом Гран-при Президентской премии "Парыз".

В 2016 году Экибастузская ГРЭС-1 стало обладателем серебра премии "Парыз" в номинации "Лучший коллективный договор".

В 2014 года силами специалистов АО "Самрук-Энерго" разработана и Постановлением Правительства утверждена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, увязывающая в единое целое развитие нефтегазовой, угольной, атомной и электроэнергетической отраслей с учетом передового мирового опыта и последних тенденций развития мировой энергетики. Источник - samruk-energy.kz

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