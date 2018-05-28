Ливан попытается сформировать правительство. На фоне войны, кризиса и победы "Хезболлы", - М.Беленькая

06:42 28.05.2018 В понедельник в Ливане начинаются официальные консультации по формированию правительства национального единства. В 2009 году оно было утверждено только через пять месяцев после парламентских выборов. На этот раз ливанские политики хотят управиться быстрее, учитывая экономический кризис и растущее давление со стороны США и арабских стран Персидского залива на шиитское движение "Хезболла", ставшее в Ливане ведущей политической силой. Растет напряжение и в связи с продолжающимся конфликтом в Сирии: в Бейруте опасаются, что более миллиона беженцев из этой страны не захотят возвращаться домой, и это может стать демографической катастрофой для Ливана.



"Вы хотите вернуться в Сирию?" - спросила корреспондент "Ъ" сирийских детей в школе для беженцев в районе долины Бекаа, недалеко от ливано-сирийской границы. Хор детских голосов разделился. "Нам нравится здесь",- кричали одни, "Сирия - наш дом",- перекрикивали их другие. В школе учатся дети от шести до 12 лет. Те, кто помладше, Сирию почти не помнят, а если и остались воспоминания о доме, то отнюдь не о мирной жизни. "Многие из них пережили бомбежки, у некоторых на глазах погибли родные, они не могут это забыть",- рассказал "Ъ" координатор школы Набиль. Школа, созданная при поддержке НКО SAWA, одна из самых благополучных. Местный житель выделил для детей пустующий дом на заднем участке своего двора. В маленьких служебных строениях рядом со школой живет бесплатно несколько сирийских семей. Также с разрешения хозяина. Им, можно сказать, повезло - во дворе есть и канализация и водоснабжение. Пусть комнаты совсем крошечные, зато стены у строений бетонные. Совсем другая обстановка в лагере беженцев в 15 минутах езды от школы.



В стране нет ни одного официального лагеря беженцев. Власти не разрешают строить для них капитальные сооружения с канализацией и системой водоснабжения. Люди живут в антисанитарных условиях. Палаточные лагеря располагаются на земельных участках, выделенных частными лицами. Есть случаи насильственного возвращения беженцев в Сирию. Но многим просто некуда возвращаться. "У меня ничего не осталось. Дом разрушен, все имущество украдено. Один из сыновей убит на моих глазах. Сирия была прекрасной страной, но ее больше нет. Куда я поеду?" - сказала "Ъ" Ум Мухаммед. Несколько лет назад она бежала из Хомса в Ливан. Ее семья, как и многие беженцы, недоедает, не хватает одежды, женщины страдают от антисанитарии, но о возвращении даже не думают.



Какая стратегия у шиитского движения Ливана



В 2010 году, до начала волнений в Сирии, население Ливана составляло примерно 4,3 млн человек, Сейчас оно превышает 6 млн. Власти прекратили регистрацию выходцев из Сирии еще в 2015 году. По данным ООН, число беженцев насчитывает почти миллион, правозащитники и местные политики называют другие цифры - от 1,5 до 2 млн. Власти делают все возможное, чтобы сирийцы в Ливане не остались. Так, министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль написал своему сирийскому коллеге Валиду Муаллему письмо, в котором выразил беспокойство в связи с законом о собственности, принятым Дамаском месяц назад. Он предусматривает реконструкцию на территориях, которые возвращены под контроль правительства. Чтобы на месте разрушенного жилья построить новое, нужно получить разрешение от собственников. Закон предписывает хозяевам домов в течение 30 дней после принятия решения о реконструкции доказать свое право на собственность. Сделать это в такие сроки большинство беженцев не смогут.



Министр, как и другие ливанские политики, обеспокоен, что, лишившись надежды обрести новый дом, беженцы навсегда останутся в Ливане.



Стране с четырехмиллионным населением это грозит существенным изменением не только этно-конфессионального баланса, но и политического расклада сил. Особенно остро проблема беженцев стоит на фоне экономической катастрофы.



Официальный уровень безработицы в стране 25% (среди молодежи от 18 до 25 лет - 35%), но в одном из своих последних выступлений президент Мишель Аун назвал цифру 46%. Рост ВВП в последние годы колеблется на уровне 1–2%, тогда как государственный долг (более $81 млрд) на конец 2017 года составлял 150% ВВП. Ливан был и остается зависимым от международной помощи и инвестиций. В апреле на донорской конференции в Париже ливанцам было обещано $11 млрд пожертвований и кредитов на развитие экономики. Но эти обещания могут быть не выполнены.



В этом месяце, после того как стали известны результаты выборов в Ливане, госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что американское правительство проведет ревизию своей программы помощи этой стране в свете "растущей роли "Хезболлы" в Ливане и Сирии".



В середине мая США ввели санкции в отношении советника и заместителя генерального секретаря "Хезболлы", а также глав политического и юридического советов партии. Вслед за США санкции в отношении руководства движения ввели Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ.



В этих условиях переутвержденный на должность премьера Саад Харири начнет консультации о составе правительства. Вопрос сохранится ли принцип его формирования, принятый в 2009 году: 15 министерских портфелей получает правящая коалиция - сейчас это "Хезболла" с союзниками, которые вместе контролируют 70 мест в парламенте, 10 - оппозиция (движение Саада Харири "Аль-Мустакбаль", получившее 40 мест), и еще пятерых министров, представляющих силовой блок, назначает президент.



Многие ливанцы опасаются, что в результате активности "Хезболлы" внутри Ливана и в Сирии страна лишится не только экономической поддержки извне, но и будет втянута в новую войну. Впрочем, есть и другое мнение, что война "Хезболле" не нужна. У нее уже давно много других интересов, в том числе связанных с бизнесом. Как сказал "Ъ" ливанский журналист Пьер Аталла, с учетом катастрофы в экономике "Хезболла" не будет подрывать стабильность внутри Ливана ради своих политических амбиций.



Марианна Беленькая, Бейрут-Москва

28.05.18 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527478920

Новости Казахстана

