В Евразии повеяло Шанхайским духом. ШОС стремится к повышению влияния на международной арене, - Ю.Паниев

06:29 28.05.2018 Одним из главных международных событий года с участием России станет 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 9–10 июня в китайском Циндао. Встреча в верхах впервые будет проходить в формате "евразийской восьмерки", поскольку в ней примут участие новые члены ШОС – Индия и Пакистан.



В штаб-квартире ШОС в Пекине отмечают, сколь значительная часть мирового населения, территории, природных ресурсов и экономического потенциала приходится на страны – члены организации (в 2001 году ими стали Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, спустя 16 лет – Индия и Пакистан), наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка). По словам генсека ШОС Рашида Алимова, "сегодня это крупнейшая в мире трансрегиональная организация универсального типа". На нее приходится примерно 65% территории, на которой проживают 3,2 млрд человек, или 44% населения земного шара. Совокупный объем ВВП стран ШОС составляет 21% мирового показателя, а суммарный товарооборот – более 12% глобальной торговли.



Эти цифры говорят о том, что ШОС могла бы стать одной из основных конструкций современного миропорядка. Тем более что экономический потенциал членов ШОС уже превышает совокупный потенциал промышленно развитых стран Запада. "Евразийская восьмерка" имеет больший ВВП, чем страны "большой семерки", которые тоже соберутся 8–9 июня на саммит, но в Канаде.



Главным приоритетом ШОС является обеспечение региональной стабильности и безопасности. Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – так называемые Три зла – была прописана уже в первых документах организации. К саммиту в Циндао подготовлен ряд соглашений, касающихся дальнейших усилий по борьбе с различными угрозами – от попыток международных террористических организаций проникнуть на пространство ШОС до роста незаконного оборота наркотиков.



По данным Региональной антитеррористической структуры (РАТС), входящей в состав ШОС, только в 2017 году в перечне запрещенных террористических, сепаратистских и экстремистских организаций появилось 34 новых названия, а их общее число достигло 105. В розыск было объявлено более 900 человек, подозреваемых в сепаратизме и экстремизме. Что касается борьбы с наркотрафиком, то в период с 2011-го до середины 2017 года в восьми членах ШОС было изъято 160 т героина, свыше 1,4 тыс. т марихуаны,1,5 тыс. т гашиша и 300 т опия.



Как стало известно "НГ", главы государств ШОС планируют подписать 17 документов, включая новую программу действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 годы, антинаркотическую стратегию ШОС и программу действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур.



В контексте борьбы с экстремизмом и наркотрафиком особое внимание будет уделено Афганистану и ситуации вокруг него. Ведь всех тревожит укрепление джихадистов, прежде всего из "Исламского государства" (запрещено в РФ), которые проникают из Ирака, Сирии и пытаются прочно обосноваться в Афганистане.



Вместе с тем до сих пор ШОС не смогла внести существенного вклада в решение афганской проблемы. И это несмотря на то, что в 2005 году была создана контактная группа ШОС–Афганистан, а в 2012-м Кабул получил статус наблюдателя.



По мере развития ШОС все активнее стала заниматься торгово-экономическим и транспортно-логистическим сотрудничеством. На фоне политики "Америка прежде всего" и ряда неудач евроинтеграции ШОС играет более заметную роль в противодействии протекционизму. Ее членам удалось выйти на соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Это 15 тыс. км высокоскоростных дорог для беспрепятственного передвижения транспорта и перевозки грузов. Уже существует шесть зеленых коридоров, и аналогичное соглашение предполагается заключить по железным дорогам.



Однако весьма внушительный потенциал делового сотрудничества далеко не реализован. Достаточно сказать, что 11% всего объема прямых иностранных инвестиций в 2016 году пришлось на долю государств – членов ШОС. На пространстве ШОС в этот период было зарегистрировано почти 600 тыс. новых предприятий. И это без учета статистических данных по Китаю, которые ожидаются в ближайшее время.



Кстати, именно Китай пытался усилить экономическое измерение деятельности ШОС, вплоть до формирования зоны свободной торговли. Однако остальные члены, похоже, обеспокоились возможной экономической экспансией Пекина и перспективой превращения в хозяйственные придатки Поднебесной. В частности, у России были опасения, что интенсификация сотрудничества с прицелом на зону свободной торговли позволит ШОС заменить собой Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве главного инструмента евразийской интеграции и лишит ее центральной роли в этом процессе.



В результате Китай перенес акцент своей экономической стратегии в Евразии с ШОС на проект "Один пояс – один путь" (ОПОП). И сейчас речь уже идет об использовании возможностей ШОС для сопряжения ЕАЭС и проекта ОПОП, считающегося детищем председателя КНР Си Цзиньпина. Так что совсем не случайно, что для саммита был выбран город-порт на Желтом море, который является важным звеном транспортно-экономического коридора ОПОП.



Главными целями саммита являются повышение эффективности и влиятельности ШОС, сплочение государств-членов и укрепление Шанхайского духа, сказал в беседе с российскими журналистами заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь. А Шанхайскому духу свойственны взаимное доверие, взаимная выгода, равноправие, уважение культурного многообразия, стремление к общему развитию, уточнил он. Вполне логично, что в Циндао будет подписан документ о добрососедстве в ШОС.



Тема добрососедства особенно актуальна в связи с присоединением к ШОС Индии и Пакистана – стран, которые более 70 лет находятся в серьезнейшем территориальном конфликте. Рассказывают, что когда в Москве шли первые переговоры о возможном вступлении обеих стран в ШОС, для Кремля во избежание нежелательных эксцессов был специально заказан очень вытянутый овальный стол. На одном его краю разместили индийскую делегацию, на другом – пакистанскую. Впрочем, по словам собеседников "НГ" в Пекине, процесс притирки новых членов идет легче, чем предполагалось, хотя и не без проблем. Выходит, единственная организация, где удалось примирить Дели и Исламабад, – это ШОС.



Что касается дальнейшего расширения ШОС, то оно на предстоящем саммите не планируется. "В хартии ШОС записано, что это открытая организация, но "зуда нет", – пояснил Алимов. – Хотя заявок на членство в ШОС много, а за последние полтора года их стало еще больше".



По словам заместителя генсекретаря правительства Циндао Чжан Циндуна, жители гордятся тем, что именно их город выбрали для проведения саммита. "Циндао и дальше будет развивать сотрудничество с ШОС и ее странами-членами, – сказал он. – После того как разъедутся лидеры, здесь пройдет Деловой совет ШОС, а также фестиваль кинофильмов, снятых в странах-участницах".



Как рассказал "НГ" высокопоставленный дипломатический источник, президент России Владимир Путин прилетит в Циндао из Пекина. В столице Китая начнется его государственный визит в Поднебесную. В настоящее время МИДы РФ и КНР согласовывают текст Совместного заявления по итогам визита. Документ будет включать как единую позицию по наиболее актуальным международным проблемам, так и дальнейшие планы развития двусторонних отношений в ключевых областях.

28.05.2018



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

Пекин–Циндао–Москва

28 мая 18 Источник - Независимая газета

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