 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.05.2018
07:25  Как воевали солдаты из Средней Азии на Великой Отечественной, - О.Танатарова
07:16  Бери шинель... ЦА-боевики возвращаются из "халифатов" домой
07:14  В Таджикистане не утихают споры об обязательной девственности невест, - "РО"
07:11  Сирийская кампания не прибавила России настоящих друзей, - Л.Медведко
07:00  Тяни тетиву. В Ташкент прибыл знатный турецкий лучник Эрдоган-младший
06:57  Казахстанское АО "Самрук-Энерго" возглавил Бакитжан Жуламанов
06:42  Ливан попытается сформировать правительство. На фоне войны, кризиса и победы "Хезболлы", - М.Беленькая
06:29  В Евразии повеяло Шанхайским духом. ШОС стремится к повышению влияния на международной арене, - Ю.Паниев
06:27  Ирак на распутье. В Багдаде устали от иностранного вмешательства во внутренние дела, - Н.Плотников
06:25  Южный Тироль - тлеющий очаг сепаратизма в Европе, - В.Швейцер
06:21  "Турецкий поток" стал еще на миллиард долларов дороже, - А.Башкатова
05:36  Гешефтил с пенсий бабушек и администрации президента. Семейство рос-олигарха Минца сбежало в Лондон
04:48  Кошкам повезло меньше... Что нам поведала живучая Скрипалинда, - Э.Лимонов
00:38  Тюркские корни русских фамилий, - Э.Жалмагамбетова
Воскресенье, 27.05.2018
18:22  В Афганистане начали регистрацию кандидатов на выборы в парламент
17:04  Киргизия согласилась выдать казахстанского блогера-оппика Тунгишбаева на родину
16:33  В Сирии в бою погибли 4 российских офицера-артиллериста
12:15  Бишкек. Исторический музей украсили уродливые лошадки за 1 млн сомов (штука?)
12:10  Балерина Малика Сабирова была визитной карточкой Советского Таджикистана
12:08  Председатель Национального совета по разведке США Эми Мак-Олифф, - П.Густерин
12:00  Бишкекский бешбармак из девяти лошадей попал в книгу рекордов Гиннеса (фото)
11:58  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 1, - Б.Мусаев
10:43  Милый друг. Путин подарил Эрдогану скидочку на газ в размере $1 млрд
10:31  Рабы рыбы Сахалина. Рос-фирма "Спиро" задолжала кыргызским рабочим более 633 тыс. рублей; возбуждено уголовное дело
10:09  Саудовская Аравия решила наказать Германию санкциями за поддержку Ирана
10:06  Иордания отказалась строить АЭС вместе с Россией
09:51  Лизоблюды двинули Мирзиеева на Нобелевскую премию мира и по литературе. Как умеющего писать и любящего кошек?
07:15  Пострадавший в финале ЛЧ Салах будет восстановлен к ЧМ. Клопп не уверен
06:07  Йеменские хуситы врезали по амер-коалиции баллистической ракетой типа M-2
00:47  Заклятие снято – в Турции подули ветры перемен. Которые ведут к кризису
00:42  В Душанбе родился 9-миллионный житель Таджикистана
00:32  Эмигрантка из Туркменистана представляла штат Юта на конкурсе Мисс США-2018
00:31  Грефовредительство. Позорное бегство из Турции: РосСбербанк получает убыток в 300 млн долларов
00:30  Этнический кореец Лу станет новым послом США в Киргизии
00:09  В очереди на смену режима - Таиланд, - Е.Пустовойтова
00:02  Зачем США возвращаются в Закавказье: сценарии вокруг Ирана
Суббота, 26.05.2018
23:24  Белый дом перед Красным Драконом торжественно капитулировал, - А.Запольскис
22:22  Минкульт Туркменистана объявил конкурс на создание произведений по мотивам творений Аркадага
22:08  В Узбекистане создан Университет журналистики и массовых коммуникаций
22:04  В Бишкеке задержан гендиректор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев
19:48  От желтых морей до пустынного края. Как Компартия Китая удерживает вместе 33 региона
19:33  Русская нация - миф или не миф, - Ю.Должников
19:29  Толстопузики. Дети олигархов получат $ 211 млрд от предприятий СССР
10:40  Фильм для внутреннего показа о дедовщине в туркменской армии попал к журналистам
09:05  Возглавивший КырТаможню Онолбеков громит кадры Кулматова. Круговорот воров-раздолбаев
09:03  Как выжить СМИ в Кыргызстане? - обсуждалово в Бишкеке
08:58  Сменил кресло на шконку. Мэр киргизского Джалал-Абада Авазов пошел под суд
08:40  Цвет настроения - синий. Французы подарили Путину маленького голубого петушка (на что намякивают?)
08:31  Олигарх Усманов рвался к микрофону... Саммит испуганных Питерских баблоедов, - репортаж А.Колесникова
08:12  Узбекистан привлек к реформированию пенсионной системы турецких спецов
07:59  Логика гибридного противостояния, - А.Бартош
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Южный Тироль - тлеющий очаг сепаратизма в Европе, - В.Швейцер
06:25 28.05.2018

Южный Тироль осложняет межгосударственные отношения Италии и Австрии

Сепаратизм, как ядовитая опухоль, разъедает тело современной Европы. Шотландия желает отделиться от Великобритании, Каталония – от Испании. Фламандские сепаратисты мечтают о собственном, небельгийском государстве. Свои резоны у корсиканцев, полагающих себя особой территорией Франции. Часть североирландцев не исключает в случае неудачи брекзита поднять вопрос о воссоединении с Ирландской Республикой. Можно назвать еще несколько очагов сепаратизма на Балканах и в Восточноевропейском регионе.

Совсем не исключено, что в ближайшее время головной боли лидерам ЕС добавит и еще один регион Европы, где в латентном состоянии находится исторически не решенный вопрос существования немецкоязычного населения в едином итальянском государстве. Речь идет о Южном Тироле, который волею исторической судьбы оказался, согласно Сен-Жерменскому (1919) договору между державами – победительницами в Первой мировой войне, в составе Италии, хотя на протяжении веков был австрийской территорией.

Этим военным трофеем Италия распорядилась со свойственным победителям цинизмом. Часть населения была насильственно выдворена в Австрию, на их место переселили итальянцев – жителей южных регионов Италии. Положение немецкоязычного меньшинства еще сильнее ухудшилось после захвата власти фашистами Муссолини. По существу, в сфере образования и культуры немецкий язык был запрещен. Была упразднена и автономия немецкоязычных общин, а местная власть назначалась центральными итальянскими властями. После прихода к власти в Германии нацистов ситуация для коренного немецкого населения отнюдь не изменилась к лучшему, тем более после аншлюса 1938 года, когда речь уже не шла о независимости австрийского государства, исторической частью которого себя считали южные тирольцы. Гитлер, крайне заинтересованный в помощи со стороны Муссолини, поддержал требование последнего о репатриации южных тирольцев на территорию Третьего рейха. Как нацисты, так и итальянские фашисты полагали, что вопрос о нацменьшинстве Южного Тироля в период совместной борьбы сначала с демократическим Западом, а в 1941–1945 годы с Советским Союзом, не имеет никакого существенного значения. Вплоть до разгрома итальянского фашизма в 1944-м, а годом позже – германского нацизма процесс унижения достоинства и прав немецкоязычного меньшинства в Южном Тироле продолжался.

Ситуация не изменилась коренным образом и после 1945 года. Вопрос о возвращении Южного Тироля в состав Австрии не был актуальным, поскольку до 1955 года страна не обрела полную независимость и суверенитет. Но и когда Австрия посредством госдоговора восстановила свой суверенитет и добровольно стала нейтральным государством, ситуация осталась на уровне парижских соглашений 1946 года, которые заключили премьер-министр Италии Альчиде де Гаспери и министр иностранных дел Австрии Карл Грубер. В соответствии с этими соглашениями Южный Тироль сохранялся как часть Италии, но как автономное провинциальное образование с весьма незначительными правами для немецкоязычного меньшинства. Согласно итальянской Конституции 1948 года, была создана административная территориальная единица Трентино – Альто Адидже, в которой немецкоязычное население стало очевидным меньшинством, так как была искусственно увеличена численность италоязычных граждан.

По существу, было административно оформлено "яблоко раздора", которое на протяжении последующих десятилетий осложнило не только взаимоотношения двух лингвистических общин региона, но и межгосударственные отношения Италии и Австрии. Не смирившиеся со своей участью южные тирольцы постоянно вступали в столкновения как с итальянской полицией, так и с местными националистами. В 1960–1970 годы дело доходило и до террористических актов, с помощью которых радикал-сепаратисты пытались привлечь внимание международной общественности к очевидной для них несправедливости.

В решение вопроса вмешались и международные организации. В 1960–1961 годы министр иностранных дел Австрии Бруно Крайский внес от имени своей страны вопрос о Южном Тироле на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении он отметил, что "только создание автономной области Южный Тироль может привести к подлинному выполнению Парижского договора 1946 года". Австрийские требования предполагали выполнение договора о равном праве использования в автономии как итальянского, так и немецкого языка, о выполнении положения о равном для итальянцев и австрийцев доступе к государственным должностям. Важным было и требование восстановления автономии Южный Тироль, то есть ликвидации области Трентино – Альто Адидже. В результате подключения к решению вопроса европейских структур в Женеве в 1962 году состоялась конференция, на которой Австрия при поддержке извне добилась более широких прав самоуправления для немецкоязычных жителей Южного Тироля.

Новый этап постепенного решения южнотирольского вопроса начался в период оформления Европейского союза. Поскольку, согласно уставу этой организации, ее членами не могут быть государства, имеющие взаимные территориальные претензии, Италии и Австрии предстояло перезаключить свои прежние соглашения, касавшиеся Южного Тироля. Была и еще одна причина, мешавшая оформлению этих отношений в рамках ЕС, – жалоба Австрии в ООН (1962) на неполную реализацию Италией соглашений по Южному Тиролю. Лишь в апреле 1992-го Австрия отозвала свою жалобу. При этом правительство Италии признало не только правомерность всех ранее заключенных соглашений по Южному Тиролю, но и право Австрии на дальнейший контроль за ситуацией в этой административной единице Италии.

В последующие четверть века существование южнотирольской проблемы как части проблем Европейского союза сохраняло свой латентный конфликтный характер. С одной стороны, власти Италии не всегда выполняли на практике ранее достигнутые договоренности об автономии, что в целом ряде случаев приводило к конфликтам с местным немецкоязычным населением. С другой стороны, в самой автономии шла довольно острая борьба между умеренными автономистами, представленными Народной партией Южного Тироля, и сепаратистами из Партии свободы Южного Тироля.

Если первые, как это следовало из их программы, "стоят на позиции защиты немцев и ладинов Южного Тироля... а также подтверждают право на самоопределение Южного Тироля", то "свободники" расставляли акценты иначе. В их программных документах говорилось о праве Южного Тироля "на самоопределение посредством референдума о его политическом будущем, о праве на неограниченное использование родного языка, о прекращении итальянизации школьного воспитания.

В начале XXI века в южнотирольский конфликт добавился важный внешний фактор. Если в прошлые годы австрийские политические партии весьма умеренно освещали ситуацию в Южном Тироле, полагая ее решенной в рамках правовой системы ЕС, то с выходом на политическую арену Австрии националистов из Австрийской партии свободы (АПС) ситуация значительно обострилась. Ее соучастие в австрийском правительстве вместе с Народной партией (2000– 2006) и начиная с декабря 2017 года показывает, что АПС готова открыть новый фронт борьбы под националистическими лозунгами. Хотя главным объектом нападок АПС являются иммигранты, однако, как следует из программы этой партии 2011 года, южнотирольский вопрос также был четко обозначен: "Австрия является защитником интересов немцев и ладинов Южного Тироля, представляет интересы всех бывших подданных монархии Габсбургов, чьим родным языком является немецкий. Мы стремимся к единству Тироля, привержены праву самоопределения Южного Тироля и поддерживаем союзы соотечественников".

Вступив в коалицию с Народной партией, АПС добилась акцентирования южнотирольской проблемы в правительственном заявлении (декабрь 2017 года). Было отмечено, что немецкоязычные граждане Южного Тироля имеют право на получение наряду с итальянским и австрийского гражданства. С учетом того что власти Австрии считают референдум реальным путем решения многих, в том числе международных проблем, этот путь не заказан и для темы самоопределения Южного Тироля. В условиях крайней нестабильности внутриполитической ситуации Италии не исключено, что в ближайшем будущем вопрос о территориальных претензиях Австрии к Италии вновь встанет на повестку дня крайне расшатанной благодаря сепаратизму ситуации и в других регионах Европы.

Об авторе: Владимир Яковлевич Швейцер – руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук.

28 мая 18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527477900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  