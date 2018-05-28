"Турецкий поток" стал еще на миллиард долларов дороже, - А.Башкатова

06:21 28.05.2018 Куда именно повернет газопровод – до сих пор не ясно



"Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй – транзитной – нитки "Турецкого потока". В концерне уверяют, что это "позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта". Судя по всему, РФ за это пришлось "подарить" Турции 1 млрд долл. и сделать скидку на газ. Но куда повернет рассчитанная на европейцев нитка, в официальных материалах не сообщается. Некоторые эксперты полагают, что логичнее всего направить поток в Болгарию. Это, похоже, не очень согласуется с желанием Болгарии получить отдельную трубу для прямых поставок из России.



В субботу "состоялось подписание протокола между "Газпромом" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям", – сообщается на официальном сайте концерна. Правда, некоторые СМИ передали эти слова иначе. Например, Deutsche Welle сообщило, что "Газпром" и Анкара "подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами". В заявлении "Газпрома" слово "граница" не упоминается.



"В развитие протокола "Газпром" и Botas (турецкая нефтегазовая госкомпания. – "НГ") заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта, – уточняется на сайте концерна. – Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе".



Кроме того концерн сообщил, что между дочерней компанией "Газпром экспорт" и турецкой Botas "были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям": "Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено".



Строительство двух ниток "Турецкого потока" продолжается. Фото с сайта www.gazprom.ru

Строительство двух ниток "Турецкого потока" продолжается. Фото с сайта www.gazprom.ru



Что это значит на практике – разъяснил своим гражданам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы после длительных переговоров с Россией достигли договоренности по предоставлению скидки за газ в 10,25%, которая распространяется и на 2015–2016 годы. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долл., будет возвращена Турции", – сказал он, выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме.



Как напоминает агентство "Прайм", в Турции помимо государственной Botas с "Газпромом" сотрудничают частные газовые компании, и в конце апреля 2015-го российский газовый концерн договорился с этими компаниями о предоставлении им скидки на газ ретроактивно (то есть с 1 января 2015-го) в размере 10,25%. Однако соответствующий документ тогда не был подписан. И в октябре 2015-го Botas подала иск к "Газпрому".



Создается впечатление, что такая скидка и готовность Москвы отдать Анкаре 1 млрд долл. – это "плата" за дальнейшее продвижение газового проекта. "У Турции нет прямой заинтересованности во второй нитке потока, – полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. – На этом фоне сумма в 1 млрд долл. действительно похожа на подарок турецкой стороне". "Это небольшое дипломатическое достижение Турции, которая воспользовалась тем, что России необходимо решить вопрос о строительстве газопровода", – считает доцент Российского экономического университета Сергей Ермолаев. "НГ" уже писала, что "Турецкий поток" превращается в инструмент шантажа, которым умело пользуются турецкие власти (см. номер от 31. 10. 17).



Еще до того, как Россия согласилась на скидку, появились сообщения, что "Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока". "Предварительно мы говорили, что стоимость проекта составит около 6 млрд, сейчас мы оцениваем около 7 млрд", – процитировали в феврале информагентства зампреда правления "Газпрома" Андрея Круглова. При этом разные источники путались, о чем идет речь: о миллиардах долларов или евро. Хотя еще год назад в презентации концерна указывалась стоимость около 7 млрд евро, причем там уточнялось, что это капитальные затраты на морскую часть проекта.



Но самое главое – в официальных материалах "Газпрома" до сих пор нет информации, куда именно повернет вторая нитка "Турецкого потока". Россия делает уступки, но каким будет маршрут – пока нет ясности.



Ранее, в конце апреля, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев пообещал, что "в ближайшее время будет сделан выбор маршрута транспортировки газа". "В настоящее время обсуждаются два основных варианта в соответствии с процедурами в Евросоюзе и Еврокомиссии", – пояснял он.



"Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части... Что касается прохождения магистрального газопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день у нас ведутся соответствующие переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся на стадии переговорного процесса", – сказал в середине мая зампредправления "Газпрома" Виталий Маркелов.



"Сейчас заканчиваются, практически уже на стадии выхода переговоры между "Газпромом" и Botas по сухопутному участку второй нитки... В ближайшее время будут подготовлены протокол согласованный, коммерческие условия строительства и транзита газа по этой трубе", – сообщил в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэнерго Александр Новак.



Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов наиболее логичным вариантом дальнейшего маршрута считает балканское направление: там есть, во-первых, потребители, а во-вторых, почти вся необходимая инфраструктура. После существенного сокращения транзита газа через Украину транспортные мощности освободятся, и их можно будет заполнить, но зайдя, условно говоря, с другого бока – с юга, а не севера. "Как я понимаю, основная инфраструктура уже есть, просто поставки идут из Болгарии в Турцию, а не наоборот. Поэтому нужно будет запустить трубы по реверсу", – поясняет Правосудов.



Там единственная проблема – "перемычка" между Болгарией и Сербией, которой сейчас нет: необходимо построить около 100 км трубопровода. Как говорит Правосудов, такой проект уже есть, и "вроде бы, по словам сербского президента, Евросоюз даже обещает им дать какие-то деньги" на строительство (подробнее – см. "НГ" от 13.02.18).



Также Правосудов отметил, что "как раз по территории Турции пройдет газопровод с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз": есть планы поставок 1 млрд куб. м в Болгарию и 1 млрд куб. м в Грецию ежегодно, что предполагает создание этими странами инфраструктуры по перетоку газа. В итоге, по мнению эксперта, такой вариант перспективнее, чем, например, попытка влиться в планируемый газопровод ITGI-Poseidon, предполагающий поставки из Турции через Грецию в Италию по дну Ионического моря.



Не все аналитики столь оптимистично смотрят на перспективы маршрута через Болгарию. "У России уже есть негативный опыт работы с Болгарией, когда был остановлен "Южный поток", – замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Болгария таит в себе политические риски. Эксперт уточняет, что с вариантом Poseidon тоже есть риск – "повышенной конкуренции со строящимся Трансадриатическим газопроводом, по которому пойдет газ из Азербайджана". "Но сейчас "Газпрому" выгоднее принимать на себя экономические риски, чем политические", – считает Исаев.



Кстати, на сайте "Газпрома" сообщается, что в рамках ПМЭФ состоялась рабочая встреча председателя правления концерна Алексея Миллера и главного исполнительного директора Edison S.p.A., вице-президента группы EDF Марка Бенайуна. На встрече среди прочего был рассмотрен статус проектов "Турецкий поток" и Poseidon.



Напомним, неделю назад президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым намекнул на желание его страны получать газ из Россию напрямую. При этом пресс-служба российского премьера и информагентства по-разному изложили смысл сказанного. На сайте кабмина РФ приведена такая цитата Радева: "Безопасность энергетических поставок – это очень важный вопрос и для Болгарии, и для Евросоюза, поэтому я надеюсь, что наше правительство пересмотрит возможность прямых поставок газа из России через Черное море". У ТАСС цитата отличается: "Я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море". Так что не совсем понятно, чьи в итоге правительства имел в виду Радев.



Затем в интервью "Коммерсанту" президент Болгарии предложил название для проекта – "Болгарский поток". После чего Новак сказал, что Россия готова рассмотреть совместные газовые проекты с Болгарией, но при условии, что они будут гарантированы правительством этой страны и Евросоюзом.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

28.05.2018 Источник - Независимая газета

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