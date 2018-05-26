 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гешефтил с пенсий бабушек и администрации президента. Семейство рос-олигарха Минца сбежало в Лондон
05:36 28.05.2018

"Ведомости": Борис Минц с семьей переехал в Лондон

Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к ЦБ, федерального чиновника и собеседника, знакомого с ситуацией.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать",- отметил один из источников издания. Он уточнил, что "и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями". Причиной переезда "Ведомости" называют сложности в переговорах господина Минца с банками о реструктуризации кредитов.

Представители O1 Group и ее миноритарного партнера группы ИСТ не стали комментировать информацию "Ведомостей". Связаться с самим Борисом Минцем и его сыновьями изданию не удалось.

При этом, как рассказали кредиторы и партнеры Riverstretch Trading & Investments (RT&I), основной актив господина Минца - O1 Properties - может перейти кипрской компании. Отмечается, что переговоры уже идут, и сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев. Сумма не сделки не называется.

O1 Group владеет 71% в O1 Properties, 12,8% принадлежит группе ИСТ Александра Несиса, по 5,6% - Андрею Баринскому и Владимиру Зубрилину, 4,3% - Goldman Sachs, 0,6% - топ-менеджерам.

Ранее O1 Group сообщала о заключении соглашения с Laysa Group о продаже своего пакета O1 Properties Limited. Сделка была структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от ФАС. Частью условий и стоимости сделки являлось обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед ПАО "Московский кредитный банк" на общую сумму около 25 млрд руб.

В марте "Ъ" стало известно, что Бориц Минц может продать НПФ "Будущее". Среди возможных покупателей назывались НПФ "Благосостояние", НПФ "Газфонд пенсионные накопления", группа банка "ФК Открытие", Московский кредитный банк и ВТБ. Группа Минца не подтверждала и не опровергала информацию о возможной продаже своего НПФ.

***

Родился в Молдавии в семье военного инженера, майора Иосифа Самуиловича Минца (род. 1932, Невель). Мать, Люся Израилевна Мильтер (1936-2007, Кодыма Украинской ССР), работала библиотекарем; будучи ребенком в 1941-1944 годах была депортирована в Чечельницкое гетто в Транснистрии. Во время Великой Отечественной войны на фронте погибли 14 мужчин - членов семьи, в том числе оба деда - Самуил Иосифович Минц (1892-1942) и Сруль Гершкович Мильтер (1901-1944).

Женат на Марине Владимировне Минц. Четверо детей: сыновья Дмитрий (род. 15 декабря 1981), Александр (род. 14 октября 1988), Игорь (род. 14 октября 1988); дочь Алена (род. 11 октября 2006).

Биография

В 1980 году окончил физический факультет Ивановского государственного университета. Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики.

С 1983-1990 год работал в Ивановском текстильном институте.

В 1987-1990 годах работал в одном из Центров научно-технического творчества молодежи, где заработал свой первый капитал.

С 1990 по 1994 год - вице-мэр города Иваново, возглавлял комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

С 1994 по 1996 год - начальник Главного управления Мингосимущества Российской Федерации.

С 1996 по 2000 год - начальник Управления Президента РФ по вопросам местного самоуправления, секретарь Совета по местному самоуправлению в Российской Федерации, председателем которого являлся Президент РФ – Б.Н. Ельцин.

С 2001 по 2003 года - генеральный директор ООО "Медиа-Холдинг РЕН ТВ".

С 2004 по 2013 год - председатель совета директоров, с 2012 по 2013 год - президент финансовой корпорации "Открытие".

В 2004 году основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов.

В 2010 году для управления активами в недвижимости создал инвестиционную компанию O1 Properties. По итогам 2017 года компания заняла 6 место в рейтинге владельцев коммерческой недвижимости России.

В 2013 году вышел из состава акционеров ФК "Открытие", продав свою долю партнерам.

В 2014- 2015 г.г. приобрел доли в австрийских компаниях CA Immo, владеющей и управляющей портфелем коммерческой недвижимости в Австрии, Германии и Восточной Европе (Австрия) и Immofinanz.

В 2013 году компания O1 Group начала приобретение активов пенсионного бизнеса и за период до середины 2017 года закрыла сделки по покупке НПФ "Телеком-Союз", НПФ "СтальФонд", НПФ "Благосостояние ОПС", НПФ "Уралсиб", НПФ "Образование", НПФ "Наше будущее", НПФ "Социальное развитие". [3][4]

В результате в 2016 г. создана "Финансовая Группа "Будущее"" – одна из крупнейших финансовых групп, управляющая пенсионными активами в России. Группа управляет НПФ, осуществляющими деятельность в системе ОПС и НПО, в том числе: НПФ "БУДУЩЕЕ", НПФ "Телеком-союз", НПФ "Образование".

В октябре 2016 года "Финансовая Группа БУДУЩЕЕ" осуществила публичное предложение (IPO) обыкновенных акций ФГ "БУДУЩЕЕ" на Московской Бирже.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Член Бюро президиума Российского еврейского конгресса.

Основатель и Председатель правления Международного фонда и премии имени Егора Гайдара.

Член Правления Регионального благотворительного фонда "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова".[6]

Почетный профессор Тель-Авивского университета.

Член Совета Управляющих Тель-Авивского университета.

Член Capital Campaign Cabinet Тель-Авивского университета.

Основатель и президент Института стратегических решений глобальных проблем им. Бориса Минца (ИБМ) Тель-Авивский Университет.

Председатель попечительского совета Конференции европейских раввинов.

Увлечения

Играет в шахматы и большой теннис, начиная с 2001 года коллекционирует русскую живопись и графику - главным образом, работы художников конца XIX - начала XX века. В его коллекцию входят работы Серова, Коровина, Кустодиева, Кончаловского, Поленова, Пименова, Герасимова[8]. На ее основе Минц создал в Москве частный Музей русского импрессионизма, для которого построил здание на территории принадлежащей ему бывшей кондитерской фабрики "Большевик". Музей, открывшийся для публики 28 мая 2016 года, начал свою деятельность в 2014 году, когда в Москве и регионах России была проведена серия выставок. Постройка выставочного здания на месте склада кондитерского сырья по проекту архитектурного бюро John McAslan + Partners обошлась в 16,5 млн $[9].

В 2015 году Борис Минц стал идеологом и спонсором создания на базе Тель-Авивского университета Института разработки стратегических политических решений глобальных проблем (Institute for Strategic Policy Solutions to Global Challenges), названного его именем. Институт намеревается объединить исследователей из Тель-Авивского и других лидирующих университетов, для исследования актуальных вопросов, формулировки решений и разработки стратегических рекомендаций.

Признание
В 2014 г. состоялось вручение премии "Милосердие" за приверженность гуманитарным ценностям. Борис Минц стал первым лауреатом этой премии.

Борис Минц, основатель Музея русского импрессионизма, является лауреатом премии имени Екатерины Романовны Дашковой в номинации "Меценат", врученной в мае 2015 г.

Благотворительность и меценатство[править | править код]

Борис Минц регулярно поддерживает проекты культурной и социальной направленности. Он стал идеологом создания на территории бывшей кондитерской фабрики "Большевик" первого в России Музея русского импрессионизма, основу экспозиции которого составят картины из его собственного собрания. В 2014 году музей еще до открытия собственной площадки начал серию выставок в Москве и регионах России, а также запустил творческо-образовательную программу для детей. В мае 2016 г. была открыта первая экспозиция музея, где были представлены работы выдающихся русских художников Константина Коровина, Петра Кончаловского, Юрия Пименова, Валентина Серова и др. История коллекции картин, написанных в традициях русского импрессионизма, началась более 15 лет назад. Сейчас коллекция Бориса Минца насчитывает несколько сотен полотен.

Крупным событием, значимым как для культурного сообщества, так и для рынка коммерческой недвижимости стала установка в сентябре 2014 года на территории бизнес-центра "Белая Площадь" скульптурно-пространственной композиции известного российского скульптора академика Георгия Франгуляна. Таким образом, Борис Минц поддержал мировую тенденцию, когда арт-объекты стремятся выйти за пределы музейных стен на встречу городу и органично встраиваются в повседневные реалии, заметно обогащая окружающее пространство и наделяя его особым смыслом.

Являясь председателем Совета Попечителей КЕР (Конференция Европейских раввинов), крупнейшей еврейской религиозной структуры Европы, поддерживает еврейские общины.

В мае 2016 года на территории бизнес-центра "Большевик" состоялось открытие первого в мире Музея русского импрессионизма. Наряду с личной коллекцией Б. Минца в музее проводятся регулярные выставки импрессионистов разных стран.

В 2017 году Центру Помпиду в Париже Музеем русского импрессионизма была подарена одна из лучших работ Валерия Кошлякова "Министерство иностранных дел" (2016, картон, темпера, 315х185 см). Дарение состоялось в рамках масштабной акции "Коллекция!", которая объединила крупнейших коллекционеров современного искусства.

Также Борис Минц поддерживает целый ряд культурных мероприятий - театральные фестивали "Золотая Маска", "Территория", Фестиваль уличных театров в Архангельске, проекты фонда Владимира Спивакова, "Пасхальный Фестиваль" Валерия Гергиева и др.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Источник - kommersant.ru
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