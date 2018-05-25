Кошкам повезло меньше... Что нам поведала живучая Скрипалинда, - Э.Лимонов

04:48 28.05.2018 Загадочная Юлия Скрипаль





Я обратил внимание на шрам на горле девушки Скрипаль. Решил, что от попытки самоубийства. Мне сказали, что это, скорее всего, от трахеостомии.



Возможно.



Но ощущение криминального сериала после появления видеообращения от этого объяснения у меня не пропало. Навязчиво присутствует. Такой приключенческий, криминальный. Всепланетный, однако, сериал.



Вот была представлена очередная серия. Видеообращение. Как из секретной тюрьмы. Ни одного случайного мазка видеокамеры по близлежащим домам или стенам. Скорее запущенная, клочками трава под ногами героини. Никакой аккуратной английской подстриженной лужайки. Стол, стул - все блеклое.



Платьице захудалое, как бы вытащенное из сундука то ли консьержки, то ли старушки-королевы. То ли из театральной атрибутики, из затхлой костюмерной.



Разведчики обыкновенно, отправляясь в тыл врага, срезают с одежды этикетки. Так и в этом случае видеообращения тщательно замели следы: местность обесцветили и банализировали. Ничего указующего на то, где, что, когда. Один план видеокамеры, одни листья травы, одна меланхоличная девушка Скрипаль.



Ясно, что это оперативная, тщательно срежиссированная съемка.



И ее сделали такой, какой ее задумало начальство, в данном случае, конечно же, британская разведка. В запущенном дворе какого-то намеренно запущенного дома - скорее всего, это место встреч офицеров разведки с агентами. Где-то на окраине Лондона.



Почему появилось видео? Цель - показать, что Юлия Скрипаль жива. Ведь уже клубятся тучи сомнений над планетой: а живы ли вообще Скрипали?



Еще одна цель - форма видеообращения избрана вместо интервью, форма видеообращения позволила отсечь журналистов и их вопросы.



Сделали так, что само появление Юлии успокаивает мировую общественность.



Почему не демонстрируют папу Скрипаля, если сказали, что он жив?



А предатель родины - несомненно более крепкий орешек, чем дочь предателя родины. Его столько раз допрашивали и наши, и британцы, что вряд ли он в его 66 лет чего-то боится. Другое дело, дочь предателя: она еще молода, ей жить.



Я думаю, сам тот факт, что Скрипали остались живы, что их не дотравили, указывает на исполнителей. Исполнители - захудалая восточноевропейская разведка. Там у ее кадров руки из задниц растут. А в головах руководства таких разведок теснятся недалекие идеи.



Более того, я уверен, что отравление Скрипалей - дело рук украинской разведки. Британцы по горячке набросились на нас, наиболее ими ненавидимых, на русских, а когда обнаружили, кто на самом деле это совершил, оказались в тупике. Черт его знает, что теперь делать. Признать, что украинцы виновны, - значит навредить общему западному делу поддержки Украины против России.



На самом деле, если бы у британцев было уже решение, они бы о нем и объявили. А видеообращение дочери предателя скорее интермедия, чтобы оттянуть время, - решения-то нет.



Украинские провокации? Да их хоть пруд пруди!



Упомяну для начала сбитый над Донбассом 17.07.2014 малайзийский пассажирский Boeing (я лично уверен, что его сбили украинцы с целью спровоцировать Запад на военные действия против России).



Далее получаем хотя бы убийство Бориса Немцова, ведшего по мосту украинскую модель к себе, по месту жительства, в Москве 27.02.2015. Только провинциалы, глядя из Киева, могли иметь представление о Немцове как о важном политическом деятеле и надеялись, что его смерть вызовет антиправительственные волнения в России.



Убийство депутата-предателя Дениса Вороненкова в Киеве 23.03.2017. Только провинциальные мозги могли вообразить, что бывший депутат - важный человек для Кремля.



Если поставить отравление Скрипалей в этот ряд, то оно выглядит нормально, логично и понятно. Провокация - с целью, чтобы убийство приписали России. Возмутить западное общественное мнение против России.



Британцы уже знают, кто это сделал. Я полагаю, по меньшей мере вычислили, какая страна.



А вот Скрипали ничего на эту тему не знают. Бесполезно их допрашивать. Поэтому напрасно журналисты ждут пресс-конференции Скрипалей. Если она когда-либо случится, то журналисты узнают лишь, что Скрипали понятия не имеют, кто их травил.



Потому никакой загадочной Юлии Скрипаль не существует.



Существует растерянная дочь старого предателя, попавшая с папой вместе под раздачу. Со шрамом на шее от трахеостомии.



Вот вам третьеразрядная киевская держава - даже отравить как следует не умеют.



Эдуард Лимонов

Писатель, публицист.

25 мая 2018, Источник - russian.rt.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527472080

Новости Казахстана

