Тюркские корни русских фамилий, - Э.Жалмагамбетова

00:38 28.05.2018 Тюркские корни имеют многие известные дворянские роды России. Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Шереметевы, Булгаковы, Гоголи, Голицыны, Милюковы, Годуновы, Кочубеи, Строгановы, Бунины, Куракины, Салтыковы, Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы, Юсуповы – всех не перечислить



Тема, предложенная А. Конашенковым, сподвигла на создание данного поста, на мой взгляд, очень интересного. Историки, этнографы, лингвисты, изучая развитие народов, рассматривая их связи в прошлом, находят интереснейшие материалы о происхождении отдельных личностей, подтверждая этим самым утверждения западноевропейских генетиков о том, что на земном шаре вряд ли можно найти народы, сохранившие кровь своих предков. Это особенно относится к многонациональной России, историческая и культурная уникальность которой заключается в том, что она сформировалась как сообщество наций и народностей.

В этом плане я преклоняюсь перед Л.Н. Гумилевым, утверждавшим неразрывную связь Руси и Великой Степи. Огромный интерес представляют работы, рассказывающие о русско-татарских генеалогических связях, родословной многих видных русских ученых, писателей, крупных военачальников, даже царях " татарского" происхождения. Еще в изданном в 1891 году энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона было отмечено, что "на государственный, общественный и семейный быт русского народа татары оказывали огромное влияние".



Этноним "татары" - древнего происхождения, однако как самоназвание современных татар он был принят лишь в ХIХв., а древние "татары", то биш тюркские племена, жили на всей территории сегодняшней Евразии. Нынешние татары (казанские, западные, сибирские, крымские) не являются прямыми потомками древних татар, пришедших в Европу вместе с войсками Чингисхана. Сложились они в единую нацию под названием татары, после того, как им дали такое название европейские народы. Существует мнение историков, что название "татары" произошло от названия большого влиятельного рода "Тата", из которого происходили родом многие тюркоязычные военачальники государства "Алтын Урта" (Золотая середина), более известного под названием "Золотая Орда". Есть и другие интерпретации этнонима "татары". Одни исследователи выводят происхождение этого слова от "горного жителя", где "тат" имеет значение "горы", а "ар" – "жителя", "человека" (А.А.Сухарев. Казанские татары. СПБ, 1904, с.22). Другие – этимологию слова "татары" к древнегреческому "гонец" (Н.А.Баскаков. Русские фамилии тюркского происхождения. Баку, 1992, с.122). Известный тюрколог Д.Е.Еремеев происхождение слова "татары" связывает с древнетюркским словом и народом. Первый компонент слова "тат" он связывает с названием древнеиранского народа. При этом он ссылается на информацию древнетюркского хрониста Махмуда Кашгари о том, что "татам" тюрки называли тех, кто говорит на фарси, то есть на иранском языке. Первоначальное значение слова "тат" было, скорее всего, "перс", но затем этим словом на Руси стали обозначать все восточные и азиатские народы (Д.Е.Еремеев. Семантика тюркской этнонимии. – Сб. "Этнонимы". М., 1970, с.134). А может "татары" поло от слова тать? Ведь ни для кого не секрет, что древние кочевники любили совершать набеги с целью угона скота, даже между собой они считали барымту удалью, а не воровством, но для русского человека не была понятна поэзия барымты, для них это была обычная татьба, т.е. для них кочевники были просто тати, люди, тайно или явно, но совершающие набеги с целью хищения чужого имущества, а не для того, чтобы полюбоваться красотами русского пейзажа. Таким образом, полная расшифровка этнонима "татары" еще ждет своего исследователя.



Теперь вспомним о вкладе "татарской" крови в историю России. Один из первых общественников, затронувших проблемы смешения русских с другими народами, Е.П. Карнович в конце XIX столетия отметил значительный тюркский слой в русских фамилиях. "Князей из татар вообще, - писал он, - у нас было и есть такое множество, что и ныне в простом русском народе каждого татарина называют князем".



Ни для кого не секрет, то с древнейших времен между Степью и Русью существовали обычаи сочетания брачными узами для поддержания мира между собой. Древние тюрки, населявшие Великую степь брали себе в жены русских княжон и отдавали своих дочерей русским князьям, таким образом правители Руси еще с древнейших времен являлись носителями тюркских ген и голубизну их благородной крови не портила примесь "татарской" крови.

Итак, русские цари – "татары". Пожалуй, самым выдающимся из царей - "татар", по праву можно назвать Ивана Грозного. Его мать – Елена Глинская, правнучка Мамая, дала жизнь Ивану, поэтому, кто бы ни был биологическим отцом Грозного, он все равно "татарин", поскольку родила его "татарка"! О русском царе, "татарине" Борисе Годунове упоминал еще К. Маркс в первом томе своего "Капитала" (Годунов происходил от принявшего в XVI веке крещение и поселившегося на Руси татарского мурзы Чета). При дворе Грозного и Годунова проживало как никогда много отпрысков степной знати. Большинство из них направлялось ко двору, дабы жили они в качестве аманатов, гарантов мира и не нападения ордынцев на русские территории. Мало кто из них вернулся потом на родину. Большинство перерезали, кто-то выжил, крестился и пустил корни на земле русской, пополнив ряды русской знати, поскольку было известно, кто и что он, откуда взялся и как оказался при дворе русского царя и никто не сомневался в знатности происхождения новоявленного боярина. Дети этих бояр, оставляли свое потомство, которое через несколько поколений благополучно забывали о своем нерусском происхождении. Множество дочерей таких семейств становились русскими царицами. Например: Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, Марфа Апраксина известны как царицы татарского происхождения. Наталья Нарышкина - законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Родословные говорят о ее татарском происхождении. Отсюда и Петр I, выходит, татарского происхождения. Хотя в свое время было немало сомнительных легенд и сплетен о том, будто бы Петр, сын Натальи, рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Никона или даже от царского красавца-конюха, то ли грузина, то ли армянина. Но мы то согласны с тем, что кто бы ни был биологическим отцом сына Натальи Кирилловны Нарышкиной, он все равно "татарин", поскольку родила его "татарка"!



В работе Н. Баскакова "Русские фамилии тюркского происхождения" (1979 г.), "Бархатной книге" Бантыш-Каминского, "Российской Вифлиофике", "Арабских историях" М. Каратаева, в изданной в 1971 году в Аргентине книге А. Халикова "500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения" и других приводится множество княжеских, боярских, графских, древних дворянских родов, ведущих свое начало от татарских предков. Родоначальником старинного дворянского рода Гаршиных был мурза Гарша. Князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы тоже не были русскими. Мы знаем из истории о православном святом Петре Ордынском - племяннике хана Батыя, принявшем вначале православие, а позже ставшем монахом. Другой татарин - святой Петр, мученик Казанский.



В области науки потомки татар - гениальные русские ученые Менделеев, Мечников, Павлов, Мичурин. Тимир-Гази положил начало роду Тимирязевых. Татарские предки дали русской истории роды Радищевых, Кантемировых. Предком историка Карамзина был татарин Карамурза. В списке видных русских писателей есть писатели татарского происхождения: Гоголь, Достоевский, Тургенев, Державин (род Багировых и Нарбековых), Пешков (Горький). Пушкин сам указывал в своих предках русского Пушку, негра Ганнибала, татарина Раджу. Татарские корни очевидны у Аксаковых. Мать писателя Куприна, Кулунчакова, происходила из древнего рода татарских ханов Касимовского царства. Чаадаев - потомок одного из полководцев Чингисхана - Шагатая. Из этого рода и Ахматова. Татарского происхождения Булгаков, Сейфуллина, Ахмадуллина.

Знаменитые светила искусства балерины Павлова, Уланова, Спесивцева, артисты Ермолова, Каратыгин, художник Шишкин, композиторы Скрябин и Танеев, по утверждению историков, тоже от татарских предков.



Сколько прославленных военачальников от татарских предков, генералов и адмиралов, верно служивших Российскому Отечеству, смело сражавшихся в бесчисленных войнах? Их множество, всех не перечислить. В жилах Минина и Пожарского, в память которых в центре Москвы установлен памятник, текла татарская кровь. Вот уже несколько лет празднуем 4 ноября установленный в их честь День согласия и примирения. Между тем средства массовой информации умалчивают, что один из двух "основателей праздника" Кузьма Минин до своего крещения носил фамилию Миннибаев. Воеводы князь Юрий Мещерский и боярин Андрей Черкизов, павшие на Куликовом поле, сподвижник Петра Великого генерал-адмирал Ф. Апраксин, фельдмаршал С. Апраксин также были татарами по происхождению. Не сомневаются историки, филологи в татарском происхождении Кутузова, Ушакова, Тухачевского. Оказывается, и герой Отечественной войны Александр Матросов - чистокровный татарин. Покинув в детстве свою деревню и попав в детский дом, Шакирзян Мухамедьянов принял имя Саша и, мечтая стать матросом, записался Матросовым.



В списках русских фамилий татарского происхождения на букву "е" значится Елцин (правда, без мягкого знака), и на букву "х" - Хрущев. В такие же списки можно включить и фамилию Собянина, которая, как многие фамилии и бытовые слова народов нашего Севера, тюркского происхождения. Слово "собян" лингвистами выводится от татарского слова "сабан" - "плуг", "сабанчы" - пахарь, пахать плугом. Оказывается, фамилии Бухарин, Жданов, Вышинский и даже Колонтай - татарского происхождения.



И, наконец, скажем, что в свое время направившие казачью дружину Ермака против Сибирского ханства и способствовавшие завоеванию его уральские промышленники Строгановы по родословной происходили от татарского рода. http://www.ugra-start.ru

Тюркские корни имеют многие известные дворянские роды России. Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Шереметевы, Булгаковы, Гоголи, Голицыны, Милюковы, Годуновы, Кочубеи, Строгановы, Бунины, Куракины, Салтыковы, Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы, Юсуповы – всех не перечислить. Кстати, происхождение графов Шереметевых помимо фамилии подтверждается и фамильным гербом, на котором имеется серебряный полумесяц. Дворяне Ермоловы, например, откуда вышел генерал Алексей Петрович Ермолов, родословную начинают так: "Предок этого рода Арслан-Мурза-Ермола, а по крещению названный Иоанном, как показано в представленной родословной, в 1506 году выехал к Великому князю Василию Ивановичу из Золотой Орды." Сказочно обогатилась Русь за счет татарского народа, таланты текли рекой. Князья Куракины на Руси появились при Иване III, род сей идет от Ондрея Курака, который был отпрыском ордынского хана Булгака, признанного родоначальника великорусских князей Куракиных и Голицыных, а также дворянской фамилии Булгаковых. Канцлер Александр Горчаков, род которого происходил от татарского посла Карач-Мурзы. Дворяне Дашковы - тоже выходцы из Орды. И Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы (от мурзы Чета, выехавшего из Орды в 1330 году), Глинские (от Мамая), Колокольцевы, Талызины (от мурзы Кучука Тагалдызина)... О каждом роде желателен отдельный разговор - много, очень много сделали они для России. Об адмирале Ушакове слышал каждый российский патриот, а о том, что он тюрк, знают лишь единицы. От ордынского хана Редега идет этот род. Тюркские корни у другого русского адмирала – А.В. Колчака. Первым широко известным представителем рода Колчаков был османский военачальник Илиас Колчак-паша, командующий молдавским фронтом турецкой армии, а впоследствии комендант Хотинской крепости, взятый в плен фельдмаршалом Х. А. Минихом. После окончания войны Колчак-паша поселился в Польше, а в 1794 году его потомки переселились в Россию и приняли православие. Князья Черкасские происходят от ханского рода Инала. "В знак подданства, - записано в их родословной, - отправил к государю сына своего Салтмана и дщерь княжну Марию, которая потом была в супружестве за царем Иоанном Васильевичем, а Салтман по крещению назван Михаилом и пожалован в бояре". Но даже по названным фамилиям видно, что татарская кровь сильно повлияла на генофонд русского народа. В среде русского дворянства более 120 известных татарских родов. В шестнадцатом веке среди русских дворян по численности преобладали русские дворяне татарского происхождения. Даже к концу девятнадцатого века в России насчитывалось примерно 70 тысяч дворян, имеющих татарские корни. Это составляло более 5 процентов от общего числа дворян всей Российской империи. Немало татарской знати исчезло навсегда для своего народа. Об этом неплохо рассказывают родословные книги российского дворянства: "Общий Гербовник Дворянских Родов Всероссийской империи", начатый в 1797 году, или "История родов русского дворянства", или "Русская родословная книга". Исторические романы блекнут перед ними. Юшковы, Суворовы, Апраксины (от Салахмира), Давыдовы, Юсуповы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы, Бибиковы, Чириковы... Чириковы, например, вышли из рода хана Берке, брата Батыя. Поливановы, Кочубеи, Козаковы, Копыловы, Аксаковы (аксак - значит "хромой"), Мусины-Пушкины, Огарковы (первым из Золотой Орды пришел в 1397 году Лев Огар, "мужчина роста великого и воин храбрый"). Барановы... В их родословной записано так: "Предок рода Барановых мурза Ждан, по прозвищу Баран, а по крещению названный Даниилом, приехал в 1430 году из Крыма". Карауловы, Огаревы, Ахматовы, Бакаевы, Гоголь, Бердяевы, Тургеневы... "Предок рода Тургеневых мурза Лев Турген, а по крещению названный Иоанном, выехал к Великому князю Василию Иоанновичу из Золотой Орды..." Этот род относился к аристократическому ордынскому тухуму, так же как и род Огаревых (их российский родоначальник - "мурза честным именем Кутламамет, по прозвищу Огарь"). Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Алмазовы (от Алмазы, по крещению названного Ерифеем, приехал он из Орды в 1638 году), Урусовы, Тухачевские (их родоначальником в России был Индрис, выходец из Золотой Орды), Кожевниковы (идут от мурзы Кожая, с 1509 года на Руси), Быковы, Иевлевы, Кобяковы, Шубины, Танеевы, Шуклины, Тимирязевы (был такой Ибрагим Тимирязев, приехавший на Русь в 1408 году из Золотой Орды). Чаадаевы, Таракановы... а продолжать придется долго. Десяткам так называемых "русских родов" начало положили тюрки.

В России не менее половины русских - генетические татары утверждает сайт http://forum.megatula.ru. Они же предлагают не удивляться тому, что носителями более трехсот простых русских фамилий тоже стали татары. "В XVIII веке правители России скроили нынешнюю этнографическую карту, скроили по-своему, как хотели: целые губернии записали в "славянство". Так Россия и стала такой, о которой кипчак из тухума (рода) Турген сказал: "На тысячи верст кругом Россия". Тогда, в XVIII веке - всего-то двести лет назад - жители Тамбовской, Тульской, Орловской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Саратовской и других областей назывались "татарами". Это же бывшее население Золотой Орды. Поэтому старинные кладбища в Рязани, Орле или Туле поныне называются татарскими. Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователей Севера Челюскина и Чирикова. В литературе – это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн. В области искусства – балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Спесивцева, Рудольф Нуриев, а также композиторы Скрябин и Танеев. Все они – россияне татарского происхождения". Если в интернете набрать РУССКИЕ ФАМИЛИИ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, можно набрести на множество книг, научных статей и исторических работ на эту тему, например: http://www.vatanym.ru/ На данном сайте рубрика "Мой род" посвящена истории известных фамилий. Начинается она с перечня русских фамилий тюркского происхождения. "Судьбы народов, на протяжении нескольких веков обживавших громадные просторы, тесно переплелись. Кто-то хорошо знаком с историей своей семьи, кого-то история вынудила "забыть" свои корни. У всех судьбы складывались по-разному. Мы убеждены, что неинтересных фамилий нет, как нет неинтересных родов. Просто не все нашли своего историка" - мудро утверждает автор.



Тема, предложенная А. Конашенковым, сподвигла на создание данного поста, на мой взгляд, очень интересного. Историки, этнографы, лингвисты, изучая развитие народов, рассматривая их связи в прошлом, находят интереснейшие материалы о происхождении отдельных личностей, подтверждая этим самым утверждения западноевропейских генетиков о том, что на земном шаре вряд ли можно найти народы, сохранившие кровь своих предков. Это особенно относится к многонациональной России, историческая и культурная уникальность которой заключается в том, что она сформировалась как сообщество наций и народностей. В этом плане я преклоняюсь перед Л.Н. Гумилевым, утверждавшим неразрывную связь Руси и Великой Степи. Огромный интерес представляют работы, рассказывающие о русско-татарских генеалогических связях, родословной многих видных русских ученых, писателей, крупных военачальников, даже царях " татарского" происхождения. Еще в изданном в 1891 году энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона было отмечено, что "на государственный, общественный и семейный быт русского народа татары оказывали огромное влияние".



Этноним "татары" - древнего происхождения, однако как самоназвание современных татар он был принят лишь в ХIХв., а древние "татары", то биш тюркские племена, жили на всей территории сегодняшней Евразии. Нынешние татары (казанские, западные, сибирские, крымские) не являются прямыми потомками древних татар, пришедших в Европу вместе с войсками Чингисхана. Сложились они в единую нацию под названием татары, после того, как им дали такое название европейские народы. Существует мнение историков, что название "татары" произошло от названия большого влиятельного рода "Тата", из которого происходили родом многие тюркоязычные военачальники государства "Алтын Урта" (Золотая середина), более известного под названием "Золотая Орда". Есть и другие интерпретации этнонима "татары". Одни исследователи выводят происхождение этого слова от "горного жителя", где "тат" имеет значение "горы", а "ар" – "жителя", "человека" (А.А.Сухарев. Казанские татары. СПБ, 1904, с.22). Другие – этимологию слова "татары" к древнегреческому "гонец" (Н.А.Баскаков. Русские фамилии тюркского происхождения. Баку, 1992, с.122). Известный тюрколог Д.Е.Еремеев происхождение слова "татары" связывает с древнетюркским словом и народом. Первый компонент слова "тат" он связывает с названием древнеиранского народа. При этом он ссылается на информацию древнетюркского хрониста Махмуда Кашгари о том, что "татам" тюрки называли тех, кто говорит на фарси, то есть на иранском языке. Первоначальное значение слова "тат" было, скорее всего, "перс", но затем этим словом на Руси стали обозначать все восточные и азиатские народы (Д.Е.Еремеев. Семантика тюркской этнонимии. – Сб. "Этнонимы". М., 1970, с.134). Таким образом, полная расшифровка этнонима "татары" еще ждет своего исследователя.



Теперь вспомним о вкладе "татарской" крови в историю России. Один из первых общественников, затронувших проблемы смешения русских с другими народами, Е.П. Карнович в конце XIX столетия отметил значительный тюркский слой в русских фамилиях. "Князей из татар вообще, - писал он, - у нас было и есть такое множество, что и ныне в простом русском народе каждого татарина называют князем".



Ни для кого не секрет, то с древнейших времен между Степью и Русью существовали обычаи сочетания брачными узами для поддержания мира между собой. Древние тюрки, населявшие Великую степь брали себе в жены русских княжон и отдавали своих дочерей русским князьям, таким образом правители Руси еще с древнейших времен являлись носителями тюркских ген и голубизну их благородной крови не портила примесь "татарской" крови. Итак, русские цари – "татары".



Пожалуй, самым выдающимся из царей - "татар", по праву можно назвать Ивана Грозного. Его мать – Елена Глинская, правнучка Мамая, дала жизнь Ивану, поэтому, кто бы ни был биологическим отцом Грозного, он все равно "татарин", поскольку родила его "татарка"! О русском царе, "татарине" Борисе Годунове упоминал еще К. Маркс в первом томе своего "Капитала" (Годунов происходил от принявшего в XVI веке крещение и поселившегося на Руси татарского мурзы Чета). Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, Марфа Апраксина известны как царицы татарского происхождения. Наталья Нарышкина - законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Родословные говорят о ее татарском происхождении. Отсюда и Петр I, выходит, татарского происхождения. Хотя в свое время было немало сомнительных легенд и сплетен о том, будто бы Петр, сын Натальи, рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Никона или даже от царского красавца-конюха, то ли грузина, то ли армянина. Но мы то согласны с тем, что кто бы ни был биологическим отцом сына Натальи Кирилловны Нарышкиной, он все равно "татарин", поскольку родила его "татарка"!



В работе Н. Баскакова "Русские фамилии тюркского происхождения" (1979 г.), "Бархатной книге" Бантыш-Каминского, "Российской Вифлиофике", "Арабских историях" М. Каратаева, в изданной в 1971 году в Аргентине книге А. Халикова "500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения" и других приводится множество княжеских, боярских, графских, древних дворянских родов, ведущих свое начало от татарских предков. Родоначальником старинного дворянского рода Гаршиных был мурза Гарша. Князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы тоже не были русскими. Мы знаем из истории о православном святом Петре Ордынском - племяннике хана Батыя, принявшем вначале православие, а позже ставшем монахом. Другой татарин - святой Петр, мученик Казанский.



В области науки потомки татар - гениальные русские ученые Менделеев, Мечников, Павлов, Мичурин. Тимир-Гази положил начало роду Тимирязевых. Татарские предки дали русской истории роды Радищевых, Кантемировых. Предком историка Карамзина был татарин Карамурза. В списке видных русских писателей есть писатели татарского происхождения: Гоголь, Достоевский, Тургенев, Державин (род Багировых и Нарбековых), Пешков (Горький). Пушкин сам указывал в своих предках русского Пушку, негра Ганнибала, татарина Раджу. Татарские корни очевидны у Аксаковых. Мать писателя Куприна, Кулунчакова, происходила из древнего рода татарских ханов Касимовского царства. Чаадаев - потомок одного из полководцев Чингисхана - Шагатая. Из этого рода и Ахматова. Татарского происхождения Булгаков, Сейфуллина, Ахмадуллина.

Знаменитые светила искусства балерины Павлова, Уланова, Спесивцева, артисты Ермолова, Каратыгин, художник Шишкин, композиторы Скрябин и Танеев, по утверждению историков, тоже от татарских предков.



Сколько прославленных военачальников от татарских предков, генералов и адмиралов, верно служивших Российскому Отечеству, смело сражавшихся в бесчисленных войнах? Их множество, всех не перечислить. В жилах Минина и Пожарского, в память которых в центре Москвы установлен памятник, текла татарская кровь. Вот уже несколько лет празднуем 4 ноября установленный в их честь День согласия и примирения. Между тем средства массовой информации умалчивают, что один из двух "основателей праздника" Кузьма Минин до своего крещения носил фамилию Миннибаев. Воеводы князь Юрий Мещерский и боярин Андрей Черкизов, павшие на Куликовом поле, сподвижник Петра Великого генерал-адмирал Ф. Апраксин, фельдмаршал С. Апраксин также были татарами по происхождению. Не сомневаются историки, филологи в татарском происхождении Кутузова, Ушакова, Тухачевского. Оказывается, и герой Отечественной войны Александр Матросов - чистокровный татарин. Покинув в детстве свою деревню и попав в детский дом, Шакирзян Мухамедьянов принял имя Саша и, мечтая стать матросом, записался Матросовым.



В списках русских фамилий татарского происхождения на букву "е" значится Елцин (правда, без мягкого знака), и на букву "х" - Хрущев. В такие же списки можно включить и фамилию Собянина, которая, как многие фамилии и бытовые слова народов нашего Севера, тюркского происхождения. Слово "собян" лингвистами выводится от татарского слова "сабан" - "плуг", "сабанчы" - пахарь, пахать плугом. Оказывается, фамилии Бухарин, Жданов, Вышинский и даже Колонтай - татарского происхождения.



И, наконец, скажем, что в свое время направившие казачью дружину Ермака против Сибирского ханства и способствовавшие завоеванию его уральские промышленники Строгановы по родословной происходили от татарского рода. http://www.ugra-start.ru

Тюркские корни имеют многие известные дворянские роды России. Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Шереметевы, Булгаковы, Гоголи, Голицыны, Милюковы, Годуновы, Кочубеи, Строгановы, Бунины, Куракины, Салтыковы, Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы, Юсуповы – всех не перечислить. Кстати, происхождение графов Шереметевых помимо фамилии подтверждается и фамильным гербом, на котором имеется серебряный полумесяц. Дворяне Ермоловы, например, откуда вышел генерал Алексей Петрович Ермолов, родословную начинают так: "Предок этого рода Арслан-Мурза-Ермола, а по крещению названный Иоанном, как показано в представленной родословной, в 1506 году выехал к Великому князю Василию Ивановичу из Золотой Орды." Сказочно обогатилась Русь за счет татарского народа, таланты текли рекой. Князья Куракины на Руси появились при Иване III, род сей идет от Ондрея Курака, который был отпрыском ордынского хана Булгака, признанного родоначальника великорусских князей Куракиных и Голицыных, а также дворянской фамилии Булгаковых. Канцлер Александр Горчаков, род которого происходил от татарского посла Карач-Мурзы. Дворяне Дашковы - тоже выходцы из Орды. И Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы (от мурзы Чета, выехавшего из Орды в 1330 году), Глинские (от Мамая), Колокольцевы, Талызины (от мурзы Кучука Тагалдызина)... О каждом роде желателен отдельный разговор - много, очень много сделали они для России. Об адмирале Ушакове слышал каждый российский патриот, а о том, что он тюрк, знают лишь единицы. От ордынского хана Редега идет этот род. Тюркские корни у другого русского адмирала – А.В. Колчака. Первым широко известным представителем рода Колчаков был османский военачальник Илиас Колчак-паша, командующий молдавским фронтом турецкой армии, а впоследствии комендант Хотинской крепости, взятый в плен фельдмаршалом Х. А. Минихом. После окончания войны Колчак-паша поселился в Польше, а в 1794 году его потомки переселились в Россию и приняли православие. Князья Черкасские происходят от ханского рода Инала. "В знак подданства, - записано в их родословной, - отправил к государю сына своего Салтмана и дщерь княжну Марию, которая потом была в супружестве за царем Иоанном Васильевичем, а Салтман по крещению назван Михаилом и пожалован в бояре". Но даже по названным фамилиям видно, что татарская кровь сильно повлияла на генофонд русского народа. В среде русского дворянства более 120 известных татарских родов. В шестнадцатом веке среди русских дворян по численности преобладали русские дворяне татарского происхождения. Даже к концу девятнадцатого века в России насчитывалось примерно 70 тысяч дворян, имеющих татарские корни. Это составляло более 5 процентов от общего числа дворян всей Российской империи. Немало татарской знати исчезло навсегда для своего народа. Об этом неплохо рассказывают родословные книги российского дворянства: "Общий Гербовник Дворянских Родов Всероссийской империи", начатый в 1797 году, или "История родов русского дворянства", или "Русская родословная книга". Исторические романы блекнут перед ними. Юшковы, Суворовы, Апраксины (от Салахмира), Давыдовы, Юсуповы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы, Бибиковы, Чириковы... Чириковы, например, вышли из рода хана Берке, брата Батыя. Поливановы, Кочубеи, Козаковы, Копыловы, Аксаковы (аксак - значит "хромой"), Мусины-Пушкины, Огарковы (первым из Золотой Орды пришел в 1397 году Лев Огар, "мужчина роста великого и воин храбрый"). Барановы... В их родословной записано так: "Предок рода Барановых мурза Ждан, по прозвищу Баран, а по крещению названный Даниилом, приехал в 1430 году из Крыма". Карауловы, Огаревы, Ахматовы, Бакаевы, Гоголь, Бердяевы, Тургеневы... "Предок рода Тургеневых мурза Лев Турген, а по крещению названный Иоанном, выехал к Великому князю Василию Иоанновичу из Золотой Орды..." Этот род относился к аристократическому ордынскому тухуму, так же как и род Огаревых (их российский родоначальник - "мурза честным именем Кутламамет, по прозвищу Огарь"). Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Алмазовы (от Алмазы, по крещению названного Ерифеем, приехал он из Орды в 1638 году), Урусовы, Тухачевские (их родоначальником в России был Индрис, выходец из Золотой Орды), Кожевниковы (идут от мурзы Кожая, с 1509 года на Руси), Быковы, Иевлевы, Кобяковы, Шубины, Танеевы, Шуклины, Тимирязевы (был такой Ибрагим Тимирязев, приехавший на Русь в 1408 году из Золотой Орды). Чаадаевы, Таракановы... а продолжать придется долго. Десяткам так называемых "русских родов" начало положили тюрки.

В России не менее половины русских - генетические татары утверждает сайт http://forum.megatula.ru. Они же предлагают не удивляться тому, что носителями более трехсот простых русских фамилий тоже стали татары. "В XVIII веке правители России скроили нынешнюю этнографическую карту, скроили по-своему, как хотели: целые губернии записали в "славянство". Так Россия и стала такой, о которой кипчак из тухума (рода) Турген сказал: "На тысячи верст кругом Россия". Тогда, в XVIII веке - всего-то двести лет назад - жители Тамбовской, Тульской, Орловской, Рязанской, Брянской, Воронежской, Саратовской и других областей назывались "татарами". Это же бывшее население Золотой Орды. Поэтому старинные кладбища в Рязани, Орле или Туле поныне называются татарскими. Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователей Севера Челюскина и Чирикова. В литературе – это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн. В области искусства – балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Спесивцева, Рудольф Нуриев, а также композиторы Скрябин и Танеев. Все они – россияне татарского происхождения". Если в интернете набрать РУССКИЕ ФАМИЛИИ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, можно набрести на множество книг, научных статей и исторических работ на эту тему, например: http://www.vatanym.ru/ На данном сайте рубрика "Мой род" посвящена истории известных фамилий. Начинается она с перечня русских фамилий тюркского происхождения. "Судьбы народов, на протяжении нескольких веков обживавших громадные просторы, тесно переплелись. Кто-то хорошо знаком с историей своей семьи, кого-то история вынудила "забыть" свои корни. У всех судьбы складывались по-разному. Мы убеждены, что неинтересных фамилий нет, как нет неинтересных родов. Просто не все нашли своего историка" - мудро утверждает автор.



23.05.2018



Эльмира Жалмагамбетова, historicaldis.ru/blog Источник - historicaldis.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527457080

Новости Казахстана

