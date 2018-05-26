В Афганистане начали регистрацию кандидатов на выборы в парламент

18:22 27.05.2018 На избирательном участке в Афганистане. Фото с сайта Еrr.ee

26 мая Независимая избирательная комиссия Афганистана начала регистрацию кандидатов на выборы в парламент, а также региональные советы. Об этом сообщает Tolonews. По информации Pajhwok, процедура будет продолжаться несколько недель, на выборы уже зарегистрировались около 500 претендентов.



При этом в Афганистане продолжается регистрация избирателей. Пока что ее прошли около 3 миллионов человек. По некоторым оценкам, всего в стране около 14 миллионов человек имеют право голоса.



Парламентские выборы должны были состояться в Афганистане еще три года назад. Однако их отменили по соображениям безопасности. Полномочия действующего парламента были продлены.



Новую дату выборов сначала назначили на 7 июля 2018 года. Но затем ее вновь пересмотрели, отложив голосование до 20 октября. Причиной стала нехватка средств. По оценкам избирательной комиссии, выборы в парламент и региональные советы обойдутся в 70–90 миллионов долларов. Основную часть расходов, как ожидается, покроют международные доноры.



При этом возможность их проведения в ряде районов по-прежнему сомнительна. Часть территории страны либо контролируется талибами, либо за нее ведутся бои с правительственными войсками. Согласно исследованию "Би-Би-Си", представители "Талибана", недавно объявившие о начале очередного наступления "для уничтожения американцев и их пособников", действуют на 70% территории Афганистана.



В конце апреля правительство признало, что не контролирует примерно тысячу избирательных участков, необходимых для проведения выборов. При этом процесс регистрации избирателей сопровождается терактами и нападениями боевиков. В ходе одного из таких нападений 26 мая в провинции Хост (на востоке страны) были убиты двое сотрудников силовых структур, нападавшие скрылись. Ранее на пункте регистрации избирателей в Кабуле подорвал себя террорист-смертник, в результате погибли десятки людей.



На проведении выборов в назначенные сроки настаивали представители ООН, США и других западных партнеров Афганистана.



26.05.2018 Источник - fergananews.com

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