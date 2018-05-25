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Киргизия согласилась выдать казахстанского блогера-оппика Тунгишбаева на родину
17:04 27.05.2018

Киргизия согласилась выдать Казахстану оппозиционного казахского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева, подозреваемого на родине в работе на оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которое объявлено там экстремистским. Как передает AKIpress, соответствующее решение принято Генпрокуратурой Киргизии 21 мая.

Это решение, которое защита блогера намерена оспорить в Октябрьском районном суде Бишкека, может стать возвращением к практике выдачи оппозиционеров, существовавшей до апрельской революции 2010 года. Случай Тунгишбаева воспринимается казахстанскими социалистами как свидетельство того, что взаимодействие спецслужб вновь наладилось.

Тунгишбаев - известный в Казахстане блогер, активно критикующий и раздражающий власти. Подвергнувшись на родине преследованиям, в 2014 году он переехал в Кыргызстан и недавно попросил политического убежища. Его ходатайство 15 мая было зарегистрировано в Госслужбе по миграции Кыргызстана. 10 мая в его бишкекской квартире взломали дверь, провели там обыск и взяли его под стражу. Спецслужбы Киргизии действовали в рамках соглашения о правовой помощи и взаимной выдаче преступников. Блогеру вменяют "финансирование деятельности преступной группы" и "организацию и участие в деятельности объединения". Супруга активиста Мирей Тунгишбаева, называющая его дело политическим, отметила, что его сфабриковали "за какие-то пять дней": уголовное дело в Казахстане заведено 28 апреля, 3 мая активиста объявили в розыск, в тот же день суд Алма-Аты санкционировал обыск, а 4 мая Алмалинский районный суд южной столицы заочно его арестовал.

По версии следствия, Тунгишбаев и еще один гражданин Казахстана Руслан Тойчиев "посредством социальных сетей Facebook и Telegram предоставляли услуги информационного характера организованной группе под руководством Мухтара Аблязова" - беглого олигарха и соучредителя оппозиционного ДВК. В постановлении на обыск, которое цитирует Радио "Азаттык", говорилось, что Тунгишбаев участвует в работе группы "ДВК-активист", вербует сторонников, приветствует радикализацию пользователей социальных сетей, систематически провоцируя обсуждение острых и чувствительных тем для поддержки ДВК.

"Тунгишбаева преследуют в Казахстане за то самое, чем у нас в Кыргызстане свободно и без боязни занимаются множество гражданских активистов - за критику власти. А один из признаков независимого государства - невыдача лиц, преследуемых у себя в стране за то, что в этом независимом государстве не преследуется", - написал на своей странице в Facebook адвокат активиста Нурбек Токтакунов.

На пресс-конференции в AKIpress 24 мая он пояснил, что судья Первомайского суда Бишкека Айбек Эрнис уулу вынес решение о выдаче на основании статьи 266 Уголовного кодекса Казахстана ("Предоставление или сбор денег и имущества, оказание информационных услуг, оказание финансовых услуг лиц для обеспечения организованной группы"), а не законодательства Киргизии. Когда выяснилось, что аналога статьи 266 УК Казахстана в Киргизии нет, в деле блогера появилась статья 405 УК Казахстана ("Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма"). "По 405-й вообще под стражу взять не должны, но наши взяли", - возмутился защитник.

Токтакунов назвал решение суда о выдаче нарушением международных и киргизских законов. "Независимое государство не должно выдавать человека за те деяния, которые в этом государстве не считаются преступлением. Есть общепринятые принципы невыдачи: если в той стране в правоохранительных органах применяются пытки, а у нас они по всему региону применяются, то международное право запрещает выдавать Казахстану", - отметил адвокат.

Защита подала ходатайство о переводе Тунгишбаева в больничные условия СИЗО-47, поскольку за несколько часов до задержания 10 мая блогер перенес операцию на глаз и нуждается в медицинском наблюдении. В СИЗО ГКНБ ему разрешены некоторые медицинские процедуры.

Оппозиционное движение ДВК в марте признано казахстанским судом экстремистским. После этого власти республики пригрозили заблокировать Facebook, Youtube и Twitter, если они не удалят контент ДВК со своих страниц.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527429840
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