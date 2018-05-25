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В Сирии в бою погибли 4 российских офицера-артиллериста
16:33 27.05.2018

Двухсотые: что известно о погибших в Сирии россиянах

Минобороны официально подтвердило: в Сирии погибли четверо российских "военных советников-артиллеристов". Двоих военнослужащих 27 мая похоронили в Чите, остальных, вероятно, отправили в ЗАТО Горный, где дислоцируется 200-я артиллерийская бригада. Все, что известно на данный момент, и репортаж с церемонии прощания - в материале "Чита.Ру".

Доподлинно известны только имена тех, кого похоронили в Чите: старший лейтенант Сергей Елин - 32 года, сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения. Оба служили в 200-й артиллерийской бригаде, командование и личный состав которой присутствовали на похоронах. Оба, как сообщили друзья, убыли в Сирию в конце апреля 2018 года.

Многие участники церемонии в Чите, в том числе военные, называли годы рождения еще двух погибших забайкальцев - 1992-й и 1993-й. Больше о них ничего не известно.

Минобороны России не назвало имена погибших россиян и не сообщило дату смерти. В официальном заявлении ведомства указано, что группа боевиков ночью напала на артиллерийскую батарею сирийской армии, и два российских военных советника погибли на месте. Еще двое - в госпитале, несколько получили ранения. "Бой с террористами длился около часа, в ходе него уничтожены 43 боевика и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением", - отметили в Минобороны.

Родственники Сергея Елина похоронили его на кладбище в районе Песчанка - окраине Читы, где расположены дома офицерского состава и 212-й Окружной учебный центр танковых войск. Игорь Михайлов похоронен на центральном кладбище города.

О том, что самолет с погибшими в Сирии прибудет в Читу, редакции "Чита.Ру" 26 мая сообщили источники, близкие к семьям погибших. Они же уточнили, где пройдет церемония прощания и отметили, что военные намеревались провести мероприятие без лишней огласки, хотя с оркестром и почетным караулом.

Краевая газета "Вечорка" утром 27 мая заявила на своем сайте, который не является официальным СМИ, что в Забайкалье доставили пять тел и 18 раненых. Источники "Чита.Ру" сообщали о доставке шести погибших: четырех забайкальцев и двух военных из Башкирии. По их информации, все погибли в бою 23 мая.

Военнослужащий 200-й бригады, с которым удалось связаться "Чита.Ру", подтвердил только имена погибших читинцев и наотрез отказался сообщить любые другие подробности.

"Скорбим", "от коллег", "любимому папе и мужу"

Утром 27 мая центр Читы перекрыли для автомобилей: тысячи горожан собирались в колонны для шествия в честь Дня города. Сотни цветных воздушных шаров друг за другом поднимались в небо. Над юго-восточной окраиной - Антипихой - тоже взмыла связка шаров. Черных - здесь прощались с двумя погибшими в Сирии.


В зале. Фото: Валентин Булавко

В актовом зале сборного пункта Забайкальского края было душно и многолюдно - как всегда. В пятницу - как только двумя днями ранее, как всю весну - отсюда отправились в войска призывники-забайкальцы: внутри было шумно, на плацу играли "Прощание славянки". В воскресенье установилась изнуряющая тишина, которую изредка нарушал оркестр, репетировавший снаружи похоронный марш.

Два закрытых гроба и скамейки для близких поставили на сцену. Рядом дежурил почетный караул.

Проститься со старшим лейтенантом Елиным пришли сотни читинцев. Судя по тихим разговорам присутствовавших, он жил неподалеку - пришли его одноклассники и даже учителя.

- Пойдемте…
- Сколько сейчас? Час-пятнадцать? Значит, еще 45 минут с тобой побуду… - мать Елина рыдала, положив голову на крышку покрытого триколором гроба.

Один из его родственников взял фото старшего лейтенанта с соседней тумбы и молча вглядывался в портрет, сев напротив "головы" закрытого гроба.

Сергею Елину было 32 года, у него остались вдова и дети. "Скорбим", "Дорогому дяде и брату", "От коллег", "Любимому папе и мужу" - сцена была полна венков в память о погибшем.


Катафалки. Фото: Валентин Булавко

Родственники и друзья 22-летнего сержанта Игоря Михайлова сидели тихо и будто почти не двигались. Их пришло намного меньше, венков тоже было немного.

У гроба Михайлова большую часть церемонии нес вахту генерал-майор Валерий Шарагов - заместитель командующего 29-й армией, в которую входит 200-я артиллерийская бригада. Чаще к нему подходили и сослуживцы. Некоторые стоявшие с отрешенным видом офицеры, казалось, едва сдерживали слезы.

Во второй половине церемонии в зал вошел вице-адмирал Сергей Алекминский - заместитель командующего войсками Восточного военного округа, бывший командующий Каспийской флотилией, уроженец забайкальского города Балея. Он тихо пообщался с некоторыми офицерами и вскоре покинул зал.

Первым вынесли гроб старшего лейтенанта. Оба сослуживцы пронесли по плацу к катафалкам в сопровождении друзей и родственников. Тела обоих увезли тем же маршрутом, которым когда-то отправили на службу в Вооруженных силах.

Пробка на выезде из Антипихи тянулась 10 минут.
Валентин Булавко, 27 мая 2018

Источник - chita.ru
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