Бишкек. Исторический музей украсили уродливые лошадки за 1 млн сомов (штука?)

12:15 27.05.2018 Инсталляция лошади за 1 млн сомов, стул за 100 тыс. сомов – музей без проведения тендера обновил свой интерьер на 890 млн сомов



Альбина Метерова



Исторический музей в Бишкеке мебель и оборудование закупил без проведения тендера. Об этом КирТАГ сообщил депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов в пятницу.



"В ходе выездного заседания в историческом музее мы выявили, что мебель и оборудование для музея закуплены без проведения тендера, что является грубейшим нарушением законодательства. Если айыл окмоту бензин купит без тендера на 5 тыс. сомов, их затаскают по судам, а здесь товары на миллионы сомов закупались просто так", - возмутился депутат.



По его словам, все закупалось по завышенной цене.



"К примеру, стоимость одной инсталляция в виде лошади составляет 14 тыс. евро, стул один купили за 100 тыс. сомов, некоторое оборудование стоят по $600! В общей сложности на покупку мебели было затрачено 890 млн сомов. И все это было закуплено без проведения тендера", - добавил он.



Как отметил депутат, всего на внешнюю и внутреннюю отделку исторического музея заложено более 1,5 млрд средств из государственного бюджета. "Вы представляете на 1,5 млрд сомов, которые заложены на ремонт исторического музея и покупку мебели, можно было построить 70 типовых школ по всей стране", - сказал депутат.



"Мы даже представить себе не можем, как такая огромная сумма была израсходована без проведения тендера. Только за это ответственных за это чиновников можно посадить в тюрьму. Поэтому мы поручили генпрокуратуре, АКС ГКНБ провести расследование", - сообщил Б.Сулейманов.



По словам депутата, фракция также предлагает создать депутатскую комиссию по рациональному использованию средств затраченных на реконструкцию исторического музея. Источник - КирТАГ

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