Председатель Национального совета по разведке США Эми Мак-Олифф, - П.Густерин

12:08 27.05.2018 П.В. Густерин



Председатель Национального совета по разведке США



Фамилия Мак-Олифф вызовет у россиян, самое большое, ассоциацию с австралийским киноактером Каллэном Мак-Олиффом, которому чуть больше 20 лет, но который уже успел сняться в куче фильмов и сериалов.



Мало кому из россиян известно, что глава американского Национального совета по разведке (НСР) носит такую же фамилию. Речь идет об Эми Мак-Олифф, чье изображение я, надо признаться, смог отыскать с большим трудом: в средствах массовой информации - лишь упоминания вскользь. Тем не менее, кое-что раздобыть все-таки удалось.



Будучи офицером ЦРУ с 20-летним стажем, Эми Мак-Олифф 28 октября 2016 г. была назначена председателем Национального разведывательного совета (такое название в отечественных СМИ тоже встречается). Назначение произвел директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. Мак-Олифф сменила Грега Тревертона, занимавшего пост председателя НСР с 8 сентября 2014 г.



Ранее Мак-Олифф служила на руководящих должностях в Управлении по ежедневному представлению информации президенту в аппарате директора Национальной разведки и в Управлении ЦРУ по анализу положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



Заняв должность председателя НСР незадолго до ухода президента Б. Обамы, Эми и при президенте Д. Трампе оказалась вполне на своем месте. Кстати, тот же Клэппер был уволен в первый же день президентства Трампа.



Эми представляет президенту США, высшему военному командованию и правительственным структурам разведывательные сведения, а также оценочные материалы, которые могли бы содействовать в принятии эффективных решений по вопросам национальной безопасности. В ее обязанности также входит организация исследований по целевым запросам политических деятелей США и управление разведывательными ресурсами, находящимися в распоряжении НСР.



Эми имеет ученые степени Университета Нотр-Дам, Американского университета и Университета Морского корпуса.



Примечательно, что женщины в Разведывательном сообществе США занимают все более видное положение, принимая во внимание, что должность заместителя директора Агентства военной разведки (Разведывательное управление министерства обороны) также с 2016 г. занимает Мелисса Дриско, и недавнее назначение Джины Хаспел на должность директора ЦРУ.



См. мою статью по теме: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515673320 Источник - ЦентрАзия

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