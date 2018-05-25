Бишкекский бешбармак из девяти лошадей попал в книгу рекордов Гиннеса (фото)

12:00 27.05.2018 В марте в Бишкеке приготовили 1,4 тонны бешбармака и 117 метров чучука



Общественный фонд "Кыргыз тилектештиги" получил положительный ответ от комиссии книги рекордов Гиннесса. Об этом 26 мая сообщила представитель фонда Дана Абдыбекова.



Напомним, 11 марта 20 поваров и сотня волонтеров представили плоды своих трудов. Они приготовили 1464 килограмма бешбармака, установив при этом мировой рекорд. Для рекордного блюда были зарезаны девять лошадей.



Комиссия книги рекордов Гиннесса подтвердила, что все условия были выполнены и включила Кыргызстан в список рекордсменов.



Кроме бешбармака в этот же день организаторы приготовили 117 метров чучука. Приготовленными блюдами угостили прохожих.



Шеф-повар Шухрат Шарипов руководил процессом приготовления блюд.



ЕКАТЕРИНА УЛИТИНА Источник - КП

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