Милый друг. Путин подарил Эрдогану скидочку на газ в размере $1 млрд

10:43 27.05.2018 Турция получила от России скидку на газ в размере $1 млрд – Эрдоган



По словам турецкого лидера, речь идет о скидке на газ, поставленный в 2015-2016 годах.



Турция получила от российской стороны скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, в размере одного миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



"Турция в 2015 году потребовала от РФ предоставить скидку в цене на природный газ. После того как Россия отказалась удовлетворить это требование, Анкара обратилась в международный суд. После долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, который был поставлен в 2015-м и 2016 годах", - приводит Anadolu Ajansı слова Эрдогана.



Президент Турции отметил, что "разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена республике".



Роман Захаров

26.05.2018 Источник - tvzvezda.ru

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