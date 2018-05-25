Рабы рыбы Сахалина. Рос-фирма "Спиро" задолжала кыргызским рабочим более 633 тыс. рублей; возбуждено уголовное дело

10:31 27.05.2018 Российская фирма "СПИРО" задолжала кыргызским рабочим более 633 тыс. рублей; возбуждено уголовное дело. Сообщает МИД КР в пятницу.



В соответствии с обращением канцелярии посольства КР в РФ в адрес компетентных органов Сахалинской области (Россия) межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области в отношении руководства ООО "СПИРО" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.



В ходе проведенной проверки подтвердилась задолженность по зарплате в размере 633 тыс. рублей перед 45 работниками. В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, а также правил внутреннего трудового распорядка компании, руководство ООО "СПИРО" не выплачивало работникам заработную плату за период работы с марта 2018 года по настоящее время.



По итогам переговоров с участием администрации муниципалитета, местных депутатов, компетентных органов и работодателя, основная часть бастовавших граждан Кыргызской Республики отказались от своих требований и согласились продолжить работать на строительных объектах ООО "СПИРО". Руководство ООО "СПИРО" обязалось в ближайшее время погасить задолженность перед работниками.



МИД Кыргызской Республики держит данный вопрос на контроле. Источник - kyrtag.kg

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