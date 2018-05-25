Саудовская Аравия решила наказать Германию санкциями за поддержку Ирана

10:09 27.05.2018 Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм. По данным журнала Der Spiegel, соответствующее внутреннее распоряжение госучреждениям отдал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.



Сообщается, что под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы распространяется также на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды, передает DW.



В указанных компаниях, а также в правительстве Саудовской Аравии от комментариев прессе отказались.



Как отмечает NEWSru Israel, причиной санкций со стороны Эр-Рияда стала поддержка Германией ядерного соглашения с Ираном. После того как 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из соглашения с Тегераном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, в Берлине заверили, что будут и впредь придерживаться достигнутых соглашений.



"Наша цель ясна - мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее", - заявлял ранее в мае глава МИД ФРГ Хайко Маас.



Между тем наследный принц Саудовской Аравии призывает международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе. В ноябре прошлого года Мухаммед Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи "новым Гитлером".



В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. По данным германского статистического бюро, в 2017 году объемы экспорта продукции в Саудовскую Аравию составили 7,7 миллиарда долларов. Но эта сумма составляет менее 1% от общего объема немецкого экспорта ФРГ в минувшем году. Источник - newsru.com

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