Иордания отказалась строить АЭС вместе с Россией

10:06 27.05.2018 Иордания отказалась от строительства большой АЭС с участием "Росатома"



Иордания решила выйти из проекта по строительству крупной АЭС мощностью 2 тысячи МВт за с участием корпорации "Росатом" из-за высокой стоимости. Об этом, как передает ТАСС, сообщила местная газета Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве королевства. Данную информацию в ночь на воскресенье подтвердило и агентство Bloomberg.



О прекращении сотрудничества между Иорданией и Россией речи, впрочем, не идет. Королевство лишь намерено сфокусироваться на небольших модульных реакторах. "Реакторы большой мощности оказывают серьезное финансовое давление на королевство. В нынешних финансовых условиях мы считаем, что лучше всего сосредоточиться на реакторах малой мощности", - пояснил собеседник издания.



Накануне РИА "Новости" сообщало, что компания "Русатом Оверсиз" и Комиссия по атомной энергии Иордании (КАЭИ) подписали соглашение о развитии проекта по изучению возможности строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям.



Как отмечалось в заявлении КАЭИ, проект строительства АЭС малой мощности представляется наиболее подходящим для запросов энергетического рынка, поэтому Иордания решила сосредоточиться именно на нем.



Jordan Times отмечает, что реакторы малой мощности российской компании "имеют ряд преимуществ, главное среди которых - возможность использовать их как опреснительную и нагревательную установку".



ТАСС напоминает, что сотрудничество России и Иордании в области атомных технологий реализуется с 2011 года. При этом еще в мае 2009 года Амман и Москва заключили межправительственное соглашение о сооружении в Иордании АЭС высокой мощности. Планировалось, что это будет совместное предприятие, в котором 51% получит Иордания, а 49% - структуры "Росатома".



В ноябре 2013 года Россия выиграла тендер на строительство этой станции, а в марте 2015 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации будущей АЭС. Источник - newsru.com

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