Лизоблюды двинули Мирзиеева на Нобелевскую премию мира и по литературе. Как умеющего писать и любящего кошек?

09:51 27.05.2018 Шавката Мирзиеева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию



Данное предложение поддержали десять тысяч человек.



В Узбекистане президента Шавката Мирзиеева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С такой идеей выступил представитель правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) Олимжон Тухтаназаров, сообщает ИА Фергана.



Автор инициативы – депутат Наманганского областного кенгаша (совета депутатов). Он также работает режиссером на одном из каналов Национальной телерадиокомпании.



Он заявил, что Мирзиеев заслуживает премий в разных номинациях, не только премии мира. "Он заслуживает этой премии и в номинации "литература". Потому что президент уделяет большое внимание развитию литературы, – утверждает депутат. – Ему можно присудить премию и в номинации "за деятельность по укреплению мира", так как в Узбекистане царит мир. Он может спокойно получить эту премию и в области науки. Я чувствую, что скоро сами швейцарцы приедут и вручат нашему уважаемому Юртбаши Нобелевскую премию".



В разговоре с "Озодлик" идею поддержал один из руководителей партии. При этом он предпочел сохранить анонимность, заявив, что не хочет, чтобы его заподозрили в попытке "получить какую-нибудь должность".



Ранее сторонники УзЛиДеп выступили за присвоение президенту звания Героя Узбекистана. В поддержку этого они собрали 10 тысяч подписей. В министерстве юстиции заявили, что такой поддержки достаточно для рассмотрения инициативы в парламенте страны.



Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов на соискание премии могут депутаты национальных парламентов и представители правительств, ректоры и профессора национальных университетов, представители международных судов, а также представители Нобелевского комитета и те, кто уже награжден премией. Заявки принимаются в начале текущего года, затем их рассматривает Нобелевский комитет, в конце года объявляется лауреат. На премию мира 2018 года поступило 330 заявок, это почти рекордный результат.



Лидеров стран Центральной Азии в прошлом уже предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию. Таджикский политик Хикматулло Насриддинов, в частности, предлагалнаградить президента страны Эмомали Рахмона. Казахстанского президента Нурсултана Назарбаева неоднократно выдвигали на получение награды "за вклад в нераспространение ядерного оружия".



Шавкат Мирзиеев стал президентом в 2016 году, после смерти прежнего главы Узбекистана Ислама Каримова. При новом президенте в стране было отмечено некоторое улучшение ситуации с правами человека, была также начата реорганизация силовых структур. Как отмечалось в отчетеHuman Rights Watch, "новый президент предпринял ряд шагов по улучшению вопиющей ситуации с правами человека, включая освобождение нескольких политзаключенных, ослабление некоторых ограничений на свободу выражения мнений и повышение подотчетности власти перед гражданами". В то же время правозащитники отмечали, что в целом система остается авторитарной, а грубые нарушения, "такие как пытки, лишение свободы по политическим мотивам и принудительный труд на хлопковых полях", по-прежнему распространены. Наблюдатели, мнение которых приводит "Озодлик", предположили, что выдвижение нового президента на Нобелевскую премию может быть началом культа личности в Узбекистане. Источник - news.tj

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